Justin Bieber dedica un mensaje a su esposa Hailey por sus ocho años de matrimonio

Justin y Hailey Bieber festejan su aniversario con románticas imágenes. (REUTERS)

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Justin y Hailey Bieber celebraron ocho años de matrimonio este domingo 13 de septiembre. El cantante, de 32 años, compartió una publicación en Instagram para conmemorar la fecha junto a su esposa, la modelo y empresaria de 29 años.

“8 años hasta el infinito. NUEVOS COMIENZOS. Te amo, cariño. Feliz aniversario”, escribió Justin junto a una serie de fotografías.

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En la primera imagen, la fundadora de la marca rhode aparece inclinada sobre una mesa de billar con un taco en las manos, mientras el cantante se encuentra de pie a su lado.

En la segunda fotografía, ambos aparecen cerca de besarse frente a la mesa. Las siguientes dos imágenes muestran al cantante preparando el juego mientras Hailey observa.

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Justin Bieber celebró su octavo aniversario de bodas con Hailey.

Hailey Bieber compartió la publicación de su esposo en sus historias de Instagram y añadió el mensaje: “8 años”.

La pareja comenzó a generar rumores de una relación en 2014 y confirmó públicamente su noviazgo en 2016. Ese mismo año se separaron y posteriormente retomaron su relación en junio de 2018.

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El 13 de septiembre de 2018, Justin y Hailey se casaron en una ceremonia civil celebrada en Nueva York. Un año después, en septiembre de 2019, realizaron una segunda ceremonia, esta vez como celebración junto a familiares y amigos en Carolina del Sur.

En agosto de 2024, la pareja se convirtió en padres de su primer hijo, Jack Blues Bieber. Desde entonces, ambos han compartido ocasionalmente imágenes relacionadas con su vida familiar en sus respectivas redes sociales.

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La celebración del aniversario se suma a otras publicaciones recientes de la pareja. En julio, Hailey compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece besando a Justin para recordar el aniversario de su compromiso. La imagen estaba acompañada por el mensaje “8 años” y dos emojis de anillos.

Hailey Bieber recordó su compromiso con Justin Bieber hace 8 años. (Instagram)

Cabe recordar que en mayo de este año, Hailey Bieber habló sobre la exposición pública que enfrenta debido a su vida personal y profesional, en una entrevista con la revista TIME. Durante la conversación, la fundadora de la marca de cuidado de la piel Rhode se refirió a la presión que experimenta por formar parte de una familia conocida y por estar casada con Justin Bieber.

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Hailey Bieber, hija del actor Stephen Baldwin, señaló que suele sentirse observada y evaluada públicamente, por lo que considera difícil cometer errores cotidianos o expresarse libremente cuando sus acciones y declaraciones reciben una amplia cobertura pública.

“En esta posición, en general, hay mucho juicio por parte de la gente. Cuando intentas descubrir quién eres a gran escala y frente a tantas personas diferentes, resulta muy restrictivo cometer errores normales o, por ejemplo, decir o hacer algo inapropiado”, indicó.

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La empresaria también habló sobre su relación con los medios y afirmó que a menudo se siente “realmente incómoda” en las entrevistas porque considera que algunas de sus declaraciones son interpretadas de manera distinta a su intención original.

Hailey Bieber admitió que se siente incómoda dando entrevistas por temor a que sus palabras sean malinterpretadas. (Captura de video)

“Siento que mis palabras se tergiversan o las cosas se malinterpretan por completo”, señaló. Añadió que esa situación la lleva en ocasiones a cerrarse emocionalmente y evitar compartir aspectos personales de su vida.

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A pesar de ello, Hailey Bieber manifestó que desea mantener una relación abierta con su audiencia y continuar compartiendo momentos personales y profesionales. “Quiero poder ser yo misma y mostrar quién soy realmente”, comentó.

Sin embargo, explicó que le resulta difícil lidiar con la constante observación pública y cómo eso hace que su imagen se vea afectada.