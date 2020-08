Los secretos jamás contados de las legendarias peleas entre el Chino Maidana y Floyd Mayweather

Floyd Mayweather y Marcos Maidana (Reuters)

Si hay que buscar los momentos claves en la carrera de Marcos Maidana se podrían mencionar tres. Diversos analistas de boxeo y quienes más cerca están del Chino de Margarita no dudarán en afirmar que el primero fue cuando le ganó por KO en el 6to asalto a Víctor Ortiz, en un combate épico que le permitió ser campeón interino superligero AMB en junio de 2009; el segundo, cuando obtiene el título mundial AMB ante Adrien Broner en diciembre de 2013, cuando las apuestan daban ganador 5 a 1 al “sucesor” de Mayweather y comenzó a ser reconocido seriamente a nivel mundial; y el tercero, sin lugar a dudas, cuando cumplió el sueño de pelear ante el mismísimo Floyd, en un memorable combate que al día de hoy se sigue discutiendo el ajustado fallo final (mayo de 2014)

En este recorrido resumido de algunos de los momentos más importantes de la carrera de Maidana, porque no caben dudas de que existen muchos más, como sus célebres combates ante Erik Morales (gana el título interino superligero en abril 2011) o la revancha ante el propio Mayweather, entre otros, acaba de revelarse un secreto en la vida del Chino.

“Esta es la última, me retiro”

Maidana le gana a Broner y obtiene el título mundial peso wélter de la AMB (AFP)

Y es que luego de la pelea en Alamodome, San Antonio, Texas, donde sorprende a Broner y se queda con el título mundial wélter, el argentino ya había tomado la decisión de retirarse definitivamente del boxeo. Antes del combate, Maidana les comunicó a sus más íntimos que sería su última función arriba de un ring.

“Ya se lo había dicho a su primo Pileta: con Broner iba a ser la última. Después, como surgió la oferta de Floyd Mayweather la terminó aceptando, pero él ya sabía que en algún momento se iba a retirar. Incluso, luego de esa pelea (frente a Broner), dijo: ‘esta es la última’. Claro que a los tres meses llegó la propuesta de Money, al que tanto buscó y soñó con pelear, y terminó aceptando como un bonus”, reveló en diálogo con Infobae Marcos Maidana Jr., el hijo del Chino.

“La lesión (oculta) en la costilla”

De aquel primer combate con Floyd Mayweather (3 de mayo de 2014) son muy gratos los recuerdos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del segundo, cuatro meses después (13 de septiembre), porque si bien Marcos Maidana obtuvo una jugosa bolsa de ganancia, nunca se sintió cómodo ni con la pelea ni con su físico. Y en este punto bien vale mencionar que el Chino peleó estando lastimado.

“En esa segunda pelea estaba lesionado en la costilla izquierda y no le pude hacer más fuerza en la pelea por eso. Esto igual no indica nada, por ahí me ganaba igual”, confesó Maidana a Infobae quien, con la humildad que lo caracteriza, no lo puso como excusa ni dudó en reconocer que en condiciones normales muy probablemente la pelea la perdía igual. La lesión se le produjo durante sesión de guanteos con su sparring Mikey García, el hermano de Robert, su entrenador.

Chino Maidana pelea con su sparring Mikey García





“No lo sabía nadie más que nosotros, mi equipo nomás. De hecho en los entrenamientos no dejaban entrar gente de ningún lado. Estaban los sparrings y nosotros, nadie más. Pero para mí que algo le dijeron a Mayweather porque en la pelea me tiraba ahí abajo, me pegaba justo en la zona de la costilla lastimada. Yo creo que se filtró la información”, agregó.

“Un golpe, a todo o nada”

Este problema que se le presentó de imprevisto hizo que los planes cambiaran casi por completo. Los ejercicios físicos ya no fueron los mismos, a los sparrings se les pidió que no golpearan al cuerpo del argentino, sobre todo en el lugar lesionado, y la estrategia pasó a ser “un golpe, a todo o nada”.

"Un golpe, a todo o nada": Así le voló un diente Maidana a Mayweather en el tercer round





“Al estar lesionado de una costilla fui preparado de otra manera. Mi estrategia fue buscar el golpe, uno bien justo, pero no salió porque si bien lo di a Mayweather lo salvó la campana”, rememoró Maidana, quien se refiere al emblemático golpe sobre la campana del 3° round en el que afirman que le voló un diente al estadounidense.

Los mejores momentos de la segunda pelea entre el Chino Maidana y Floyd Mayweather





El Chino Maidana también se hizo un lugar para recordar el primer gran combate ante Money, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. “La primera pelea fue muy pareja, creo que le gané por un punto. Pero está bien, los jueces lo dieron ganador a él, ya está”, aceptó.

