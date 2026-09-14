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Facundo Díaz Acosta, otra vez campeón: se coronó en Sevilla y sumó su sexto título Challenger en el año

El argentino arrolló al serbio Dusan Lajovic por 6-2 y 6-1 y logró su undécimo título de la categoría. En lo que va de 2026 ya se había consagrado en Tigre, Sao Leopoldo, Francavilla al Mare, Milán y San Marino

Facundo Díaz Acosta trepará al puesto 72 del ranking ATP (Crédito: Instagram / @copasevillachallenger)
Facundo Díaz Acosta trepará al puesto 72 del ranking ATP (Crédito: Instagram / @copasevillachallenger)
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Facundo Díaz Acosta volvió a levantar un trofeo y extendió su gran temporada en el Challenger Tour. El argentino se consagró campeón en el ATP 125 de Sevilla, en España, al derrotar en la final al serbio Dusan Lajovic por 6-2 y 6-1, y consiguió así su sexto título de la categoría en 2026, una cifra que lo mantiene como el máximo ganador de la categoría durante la presente temporada.

El bonaerense, de 25 años, resolvió la definición con holgura sobre las canchas de polvo de ladrillo del Real Club Tenis Betis. Frente a Lajovic (167°), necesitó apenas 1 hora y 11 minutos para quedarse con un partido que dominó desde el comienzo y en el que no concedió oportunidades a su rival.

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La consagración en Sevilla ratifica el gran momento de Díaz Acosta, que este lunes trepará 10 lugares y se ubicará en el puesto 72 del ranking ATP. Su recorrido comenzó en marzo, cuando se impuso en el Challenger de Tigre II. En abril consiguió el título en São Leopoldo, Brasil, y en mayo se consagró en Francavilla al Mare, Italia. Luego llegó otro festejo en Milán, en julio, y a comienzos de agosto volvió a ser campeón en San Marino.

El título en Sevilla representa, además, una nueva confirmación del repunte que protagoniza el argentino después de un comienzo de temporada en el que había caído hasta las posiciones cercanas al puesto 300 del ranking mundial. En febrero ocupaba el 278° lugar y, tras una sucesión de buenas actuaciones, regresó al Top 100 luego de su consagración en San Marino.

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Esta semana, el zurdo debutó con una victoria ante el español Pol Martín Tiffón (210°), a quien superó por 6-3, 2-6 y 6-2. En la segunda ronda derrotó a otro local, Alejandro Moro Cañas (238°), por 6-1 y 7-5. En los cuartos de final venció al austríaco Sebastian Ofner (125°) por 7-5 y 6-2.

El desafío más importante llegó en semifinales, donde se enfrentó al español Jaume Munar (55°), primer favorito del torneo. Díaz Acosta consiguió una de las victorias más valiosas de su semana al imponerse por 4-6, 6-3 y 7-6 (1), después de remontar un partido que se definió en el tie-break del tercer set.

En la final, en cambio, el argentino impuso su ritmo ante Lajovic, un experimentado tenista serbio de 35 años que llegó a la definición después de superar al portugués Henrique Rocha en cuartos y al español Max Alcalá Gurri en semifinales. Con solidez desde el fondo de la cancha y templanza para hacerse dueño del partido, Díaz Acosta construyó un contundente 6-2 y 6-1.

Lajovic había derrotado a Díaz Acosta en enero de este año, en la primera ronda de la clasificación del Australian Open, en un partido que terminó 7-6 (3), 5-7 y 7-6 (3) después de más de tres horas. El argentino, en cambio, se había quedado con el único antecedente previo sobre polvo de ladrillo, en los cuartos de final del Argentina Open 2024, por 6-4 y 6-3.

La conquista también permite dimensionar la magnitud de su producción durante este año. Díaz Acosta ya había sido identificado por la ATP como uno de los grandes protagonistas del Challenger Tour 2026. Cuando ganó su cuarto título de la temporada, en Milán, se convirtió en el primer jugador del circuito en alcanzar esa cantidad de trofeos en el año.

Facundo Díaz Acosta dominó la final de principio a fin (Crédito: Instagram / @copasevillachallenger)
Facundo Díaz Acosta dominó la final de principio a fin (Crédito: Instagram / @copasevillachallenger)

Después de San Marino, donde consiguió su quinto título y regresó al Top 100, el zurdo había quedado como líder en cantidad de trofeos Challenger de la temporada, por encima del húngaro Zsombor Piros, que acumula cuatro conquistas (Lugano, Madrid, Brasov e Iași). En Sevilla, Díaz Acosta amplió esa diferencia.

El logro también eleva a 11 sus títulos individuales en el ATP Challenger Tour. Antes de la extraordinaria campaña de 2026 había ganado cinco: Coquimbo en 2022 y Savannah, Oeiras, Milán y Montevideo en 2023. En 2024, Díaz Acosta consiguió su título más importante como profesional al consagrarse en el ATP 250 de Buenos Aires, el Argentina Open. Desde entonces y hasta este año, el bonaerense atravesó un tiempo de lesiones y malos resultados que lo obligaron a relanzar su carrera.

En Sevilla, además, consiguió algo que se había transformado en una marca de esta temporada: ganar una nueva final y volver a sumar puntos y confianza sobre polvo de ladrillo. El torneo, correspondiente a la categoría Challenger 125, repartió 203.900 euros en premios.

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