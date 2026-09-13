Nicole Kidman revela el proyecto personal que nació tras acompañar a su madre antes de morir

Nicole Kidman revela lo qué aprendió al acompañar a su madre antes de morir. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Nicole Kidman habló sobre el aprendizaje que obtuvo al acompañar a su madre durante la última etapa de su vida y sobre su interés en los cuidados al final de la vida.

La actriz compartió sus reflexiones durante una conversación en el programa Making Space, en la que también participó Sandra Bullock, previo al estreno de Hechizo de amor 2.

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Al referirse a lo que aprendió de estar junto a su madre durante ese periodo, Kidman destacó la importancia de acompañar y escuchar a las personas. “Paciencia”, dijo inicialmente. Después agregó: “Estar presente”.

La artista continuó explicando algunos de los aspectos que considera importantes al acompañar a una persona durante esa etapa. “Todas las cosas que rodean a alguien en esa etapa de la vida. Escuchar, estar presente, estar disponible y no juzgar”, dijo.

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Por si fuera poco, Nicole Kidman también habló sobre su interés en la labor de las llamadas doulas de muerte, profesionales que brindan acompañamiento y apoyo durante el proceso del final de la vida.

Nicole Kidman aseguró estar interesada en acompañar a otras personas durante el final de su vida. (REUTERS)

La estrella de Hollywood señaló que existe un mayor reconocimiento de las doulas que acompañan el nacimiento, mientras que los servicios relacionados con el final de la vida reciben menos atención.

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“Tenemos a las personas al comienzo de la vida, las doulas, las doulas de parto, cuando ahora es tan importante enfocarnos en lo que ofrecemos, en el cuidado que brindamos al final de la vida”, señaló.

En ese contexto, Kidman explicó que está estudiando para convertirse en una doula de muerte y planteó la necesidad de prestar mayor atención a este tipo de acompañamiento.

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“Ya sabes, hay personas llamadas doulas de muerte. Hay personas que brindan servicios relacionados con eso, pero siento que no cuentan con suficiente financiamiento”, comentó.

La actriz también destacó la importancia de hablar sobre el tema y de incorporar estos cuidados dentro de las conversaciones sobre el envejecimiento y la atención durante las últimas etapas de la vida.

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Nicole Kidman cree que es importante hablar de estos temas con mayor frecuencia. REUTERS/Mario Anzuoni

“Y cuanto más hablamos de ello, y cuanto más nos enfocamos en ello, y cuanto más. Creo que estamos en un momento como sociedad en el que las personas viven más tiempo. No quieres que las personas sean dejadas de lado”, expresó.

Durante la conversación, también se abordó la dificultad que algunas personas pueden experimentar frente a la enfermedad, la hospitalización o la muerte de un ser querido.

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Ante la posibilidad de que alguien no pueda acompañar directamente a una persona en un hospital, Kidman respondió: “Lo cual también está bien”.

A partir de esa situación, la actriz explicó que las doulas pueden cumplir una función de acompañamiento tanto para la persona que atraviesa el final de su vida como para sus familiares.

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“Pero por eso tienes personas a las que puedes decir: ‘Bueno, hay alguien aquí que puede ser un puente o ser imparcial o simplemente brindar cuidados y un lugar donde simplemente escuche’”, dijo.

Nicole Kidman destacó la importancia del acompañamiento en los últimos años de vida de una persona. (REUTERS/Dylan Martinez)

Nicole Kidman también señaló que el trabajo de una doula de muerte no se limita a atender a la persona que está en el final de su vida, sino que también implica acompañar a quienes la rodean.

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“Una doula de muerte no solo está acompañando a la persona, sino que también está acompañando a las familias. Es complicado”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron mientras Kidman y Bullock promocionan Hechizo de amor 2, continuación de la película de 1998 en la que ambas actrices interpretaron a las hermanas Sally y Gillian Owens. La nueva producción reúne nuevamente a las protagonistas y llegó a los cines el 10 de septiembre de 2026.