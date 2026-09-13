La agenda de los cinco partidos de la fecha 9 que serán clave en las tablas del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

La jornada del domingo contará con cinco partidos

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La fecha 9 del Torneo Clausura continuará en la jornada del domingo con cinco partidos. El día se abrirá con dos partidos al mismo tiempo desde las 14.45: Tigre recibirá a Rosario Central en Victoria y Sarmiento hará lo propio con Belgrano en Junín. Más tarde, desde las 17, Argentinos Juniors se medirá contra Gimnasia La Plata. Luego del clásico entre Independiente y San Lorenzo, Huracán bajará el telón con Racing a las 21.30 en Parque Patricios.

TIGRE VS. ROSARIO CENTRAL

Tigre y Rosario Central se enfrentarán en el Estadio José Dellagiovanna en un duelo en el que ambos equipos necesitan una victoria. El encuentro por la fecha 9 del Clausura iniciará a las 14:45 y contará con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

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Tanto el Matador como el Canalla llegan con un presente irregular. El elenco de Diego Dabove mantiene un andar complejo tras la eliminación de la Copa Sudamericana contra Montevideo City Torque. Luego de esto, logró imponerse por 2-1 sobre Central Córdoba, aunque igualó sin goles contra Barracas Central de local y perdió 2-1 contra Gimnasia La Plata. Esto lo relegó al sexto lugar de la tabla de posiciones con 12 unidades y a la 17° posición de la Tabla Anual.

Del otro lado, Rosario Central recibió un duro golpe tras quedar afuera de la Libertadores contra Corinthians y que Newell’s le empate de forma agónica el clásico en el Gigante de Arroyito. A esto se suman un empate 2-2 contra Talleres en Córdoba y una derrota por 2-1 contra Gimnasia de local. Con este panorama, el elenco de Jorge Almirón se ubica 7° en la zona B con 12 puntos y 6° en la Anual con 40.

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Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Martín Garay, Santiago González, Santiago López; Ignacio Russo, Mauro Méndez. DT: Diego Dabove.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

Estadio: José Dellagiovanna

Hora: 14:45

TV: TNT Sports

SARMIENTO (J) VS. BELGRANO (C)

Sarmiento chocará con Belgrano en Junín

Sarmiento recibirá al último campeón Belgrano de Córdoba en el Estadio Eva Perón de Junín con el objetivo de quedar en la cima de la zona B. Felipe Viola será el árbitro principal del encuentro que iniciará a las 14:45 y contará con la transmisión de ESPN Premium.

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El cuadro conducido por Facundo Sava buscará continuar con un excelente presente en el que se ubica segundo con 15 unidades, únicamente superado por Argentinos (17). El Verde se repuso de la derrota por 4-1 con Unión con un triunfo por 2-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante. La racha de buenos resultados le permitió escalar a la 15° ubicación de la Tabla Anual con 34 unidades.

Belgrano viajará a Junín con una racha de cuatro partidos al hilo sin conocer la victoria. Después de vencer 2-0 a Independiente Rivadavia, el Pirata quedó eliminado de la Copa Argentina al caer por 1-0 contra Racing, perdió 2-1 contra Defensa y Justicia e igualó 0-0 contra Atlético Tucumán y 1-1 ante Huracán. Pese a esto, el cuadro de Ricardo Zielinski está quinto con 12 puntos en la zona B.

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Posibles formaciones

Sarmiento (J): Thyago Ayala; Ulises Giménez, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Santiago Salle, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel DT: Facundo Sava.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López y Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Franco Vázquez y Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Juan Pablo Loustau

Estadio: Eva Perón

Hora: 14.45

TV: ESPN Premium

ARGENTINOS JUNIORS VS. GIMNASIA LA PLATA

Argentinos recibirá en La Paternal a Gimnasia La Plata

Desde las 17:00 en el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors chocará con Gimnasia La Plata en busca de asentarse como el puntero de la Tabla Anual y de la Zona B. El árbitro principal del duelo será Sebastián Martínez y la transmisión correrá por TNT Sports.

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El Bicho de Nicolás Diez está en lo más alto de su grupo con 17 unidades, mientras que en el acumulado suma 46 y un triunfo le permitirá quedar como el único líder. Tras la caída contra River Plate por 2-0, Argentinos igualó 1-1 contra Lanús en La Fortaleza, se impuso 2-1 sobre Aldosivi y empató sin goles contra Barracas Central en su última presentación.

Gimnasia intentará dar el golpe y escalar a lo más alto de la zona con un triunfo: se ubica tercero con 15 unidades y una victoria le permitirá superar al Bicho. Además, en la Anual suma 41 unidades y aspira a un boleto a la próxima Copa Libertadores. Después de la compleja semana en la que cayó en el clásico, quedó eliminado de la Copa Argentina y perdió 3-2 contra Gimnasia de Mendoza de local, el Lobo se repuso al imponerse por 2-1 sobre Rosario Central de visitante y 2-1 ante Tigre en la fecha pasada.

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Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez y Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez; Emiliano Viveros, Nicolás Oroz y Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Gastón Verón. DT: Nicolás Diez.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane e Ignacio Miramón; Lucas Janson, Nacho Fernández y Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Diego Armando Maradona

Hora: 17.00

TV: TNT Sports

HURACÁN VS. RACING

Huracán recibirá a un necesitado Racing

El duelo que bajará el telón de la jornada dominical será entre Huracán y Racing en Parque Patricios, con una Academia que está última en la zona B. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

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El Globo no logró tomar fuerza tras imponerse en el clásico contra San Lorenzo y encadenó cuatro partidos sin ganar: cayó 2-0 contra Sarmiento, igualó sin goles contra Riestra y empató 1-1 contra Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba. Esto relegó al club de Diego Martínez a la 11° posición con 10 unidades y cayó hasta el 18° puesto de la Tabla Anual con 32.

Racing atraviesa un complejo presente que lo tiene en el último lugar de la zona B con solo cinco unidades, producto de una victoria (2-1 contra Gimnasia en la primera fecha), dos empates y cinco derrotas. Además, el cuadro de Avellaneda quedó relegado al 24° puesto de la Tabla Anual con 26 puntos, lejos de la pelea por el ingreso a las copas internacionales. El cuadro dirigido por Juan Pablo Vojvoda perdió 2-1 contra Independiente Rivadavia y 2-1 contra Atlético Tucumán en el Cilindro en sus últimas presentaciones.

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Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Facundo Waller, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Leonel Pérez; Gastón Lodico, Matías Zaracho; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Duván Vergara o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL