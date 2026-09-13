El reencuentro de Diego Leuco y Sofi Martínez en vivo en la conducción de La Peña de Morfi: el video

A casi tres años de su separación, Diego Leuco y Sofi Martínez unieron sus caminos para presidir una nueva emisión del reconocido ciclo musical (La Peña de Morfi - Telefe)

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Este domingo, La Peña de Morfi tuvo una apertura distinta. La ausencia de Carina Zampini, que se tomó unos días de vacaciones, llevó a que Diego Leuco comparta la conducción con Sofi Martínez, su expareja. Casi tres años después de su separación, ambos volvieron a quedar frente a las cámaras en el programa de Telefe creado por el fallecido Gerardo Rozín.

La emisión comenzó con música alegre y el saludo de Leuco. “Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Peña de Morfi. Carina (Zampini) está de vacaciones y ayer fue su cumple. Beso grande. Feliz cumple, Carina. Volvé pronto”, expresó el conductor. Luego intentó continuar con la presentación del programa, pero un efecto de sonido interrumpió la escena y anticipó la llegada de Martínez al estudio. “¡Ahí la vemos! ¡Bienvenida, Sofi Martínez!”, exclamó, entre risas. La periodista se acercó al lugar de la conducción y comenzó el intercambio con su exnovio, que enseguida reparó en el look que había elegido para la ocasión.

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“Qué linda que estás, Sofi, por favor. Mirá, mirá, mirá”, le dijo el periodista a su expareja. Ella, por su parte, respondió con humor y dio algunas vueltas para mostrar su vestuario. “Ay, con vueltas, con vueltas, con vueltas”, comentó. “¿Por qué la vuelta? No porque hayan regresado los noventa, sino porque quiero que vean que se vino musical con Mick Jagger”, explicó el conductor, en referencia a la música que acompañaba su ingreso.

Sofía Martinez y Diego Leuco terminaron su vínculo amoroso a finales de 2023 (Instagram)

“Ah, sí. Muy lindo”, respondió Sofi. Leuco volvió a elogiarla y destacó su presencia en el programa: “Tremendo lo de Sofi, impresionante”. La periodista, sin dejar pasar la oportunidad, aclaró :“Porque yo no soy tan musical en realidad”. “Sí sos musical. Lo que pasa es que por ahí tenés algún género muy particular que escuchás mucho”, le contestó Leuco. “La cumbia”, respondió Martínez. “Dígalo”, agregó, en tono de broma. Leuco retomó la respuesta y la vinculó con la propuesta de la emisión: “Full cumbiera y hoy es un día para venir porque vamos a tener un cierre pura cumbia espectacular”.

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Después de ese intercambio, el conductor presentó algunos de los contenidos que tendría la emisión. “Lo más importante es que acá vamos a comer rico, vamos a hablar de cosas espectaculares, vamos a conocer a los artistas, vamos a escuchar musicales increíbles”, enumeró. “Espectacular”, acompañó Martínez. Leuco continuó: “Y el mejor humor de la Argentina. Todo tiene La Peña de Morfi y hoy esta dupla de conducción, que estoy muy contento de que estés acá, me encanta”.

Días atrás, Ángel de Brito había anticipado a través de su cuenta de X que Martínez sería la reemplazante de Zampini durante sus vacaciones. De esa manera, quedó confirmada la participación de la periodista junto a Leuco en la emisión dominical de La Peña de Morfi. La noticia generó interés por el reencuentro televisivo de ambos, ya que fueron pareja durante casi dos años.

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Previo al encuentro televisivo, Ángel de Brito había contado que la expareja compartiría el ciclo (X)

La historia de amor entre Leuco y Martínez llegó a su quiebre a fines de 2023. Cuando comenzaron su relación, se mudaron juntos al departamento de soltero de él. Tiempo después, confirmaron que ya no convivían. Durante el vínculo compartieron distintos viajes, entre ellos recorridos por el sur del país y la costa argentina, además de visitas a destinos del exterior como San Francisco y Los Ángeles, en California.

También coincidieron en Qatar, cuando Sofi se encontraba allí para cubrir el Mundial y Diego había viajado como turista. A través de las redes sociales, ambos compartían con sus seguidores escenas de la convivencia, viajes y momentos de su vida cotidiana. Por eso, la separación sorprendió a sus fanáticos. La noticia trascendió el día del cumpleaños de Leuco y algunos usuarios ya sospechaban que algo podía haber ocurrido porque Martínez no lo había saludado públicamente y él tampoco se había mostrado junto a ella.

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En la apertura del espacio de Grego Roselló, Sofi Martínez y Diego Leuco mantuvieron un amistoso encuentro desde su separación en 2023 (@elianatrotta/Instagram)

Aunque después tomaron caminos separados, los periodistas volvieron a encontrarse en distintos momentos y eventos. En agosto pasado, durante la inauguración de la nueva sede de Clutch, el proyecto de Grego Rosello en Vicente López, ambos participaron de un partido amistoso en equipos contrarios. La apertura se realizó el viernes 14 de agosto y reunió a figuras como Duki y Facundo Campazzo, además de personas vinculadas con el básquet y la cultura urbana en Argentina.

En ese entonces, Leuco y Martínez quedaron registrados entre pases, corridas, risas y gestos de complicidad. La expareja compartió la actividad con naturalidad y sin mostrar incomodidad frente a las cámaras. Ahora, el reencuentro tuvo lugar en un estudio de televisión, con música, humor y una conducción compartida en La Peña de Morfi.

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