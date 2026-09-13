Política

Para Carlos Presti, los dichos de Trump sobre un posible conflicto en Malvinas son “en busca de una solución pacífica”

El ministro de Defensa se refirió a los dichos del mandatario estadounidense, quien señaló que sería un “desastre potencial” si se agrava la disputa entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago. Además, ratificó que la construcción de la Base Naval Integran en Ushuaia comenzará en enero de 2027

Un hombre con chaqueta de camuflaje estrecha la mano de un oficial de azul junto a personal militar frente a una red de camuflaje
Carlos Presti se refirió a los dichos de Donald Trump sobre un conflicto por Malvinas y remarcó la alianza con Estados Unidos
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En medio de los avances en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, se refirió a la visita que realizó en los últimos días a Ushuaia y habló sobre los dichos de Donald Trump sobre un potencial conflicto por Malvinas.

El mandatario norteamericano advirtió en las últimas horas que un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por el archipiélago sería “un desastre potencial”. En esa línea, el titular de la cartera de Defensa sostuvo: “Lo veo en realidad como una declaración que hace el presidente de Estados Unidos referente a esta situación, que para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema”.

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“Acá en el Gobierno se lo trabaja de manera muy integrada y muy articulada. Seguramente el presidente Milei, con el canciller, que son los responsables de toda la política exterior de la República, estarán ya pensándolo y analizándolo todas las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos hechos concretos que demuestran la presencia argentina en el Atlántico Sur. Y al mismo tiempo, tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

Para Presti, el reclamo sobre las islas tiene un encuadre constitucional y una única vía posible. “Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y, así como también está en nuestra Constitución, sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica”, afirmó.

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En ese marco, el ministro de Defensa encuadró la relación con Estados Unidos como un factor de posicionamiento regional, no como una modificación del reclamo soberano. Describió que Washington tiene “una preeminencia estratégica internacional” y que la Argentina busca consolidarse como el referente norteamericano en el Atlántico Sur. La alianza en materia de defensa, según el funcionario, permite al país equiparse y ganar capacidad operativa a escala hemisférica.

Una losa de hormigón con varillas de hierro en un terreno con nieve, una bandera de Argentina al centro y montañas al fondo
La construcción de la Base Naval Integral en Tierra del Fuego se inscribe en la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Sobre ese punto, Presti respondió también a las críticas del expresidente Alberto Fernández, quien aseguró que las Fuerzas Armadas están desarmadas. El ministro fue directo: “Ha sido totalmente desacertada esa apreciación, más viniendo de un expresidente que debe conocer a sus Fuerzas Armadas”. Sostuvo que los F-35 “no son obsoletos” y que 30 países en el mundo operan esa plataforma. “Por fin tenemos aviones supersónicos. Desde 2015 no contábamos con ellos, y ese deterioro del material viene de hace veinte, treinta, cuarenta años”, remarcó.

En cuanto a la Base Naval Integrada de Ushuaia, Presti confirmó que las obras comenzarán en enero de 2027. “Esta es una obra estratégica que estaba pensada hace muchísimos años. Nunca se había invertido ni siquiera dado el contexto estratégico como para llevarla a cabo. El momento llegó después de cuarenta, cincuenta años”, afirmó. El proyecto contempla una inversión de USD 450 millones distribuida en cuatro etapas a lo largo de cuatro años, financiada íntegramente con fondos del Estado argentino, sin participación de organismos multilaterales ni de otros países.

Los recursos iniciales fueron asignados mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la misma noche de la cadena nacional presidencial. Esa partida habilita las licitaciones que se lanzarán antes de fin de año y cubre el arranque de obras tanto en Ushuaia como en la Antártida. El financiamiento restante quedará sujeto al Presupuesto 2027, cuya aprobación depende del Congreso y en el que el Ejecutivo proyecta incluir más de 300.000 millones de pesos adicionales para el proyecto.

Pablo Quirno y Carlos Presti visitaron la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego
La alianza estratégica con Estados Unidos en materia de defensa permite a la Argentina equiparse y posicionarse a nivel hemisférico.

La infraestructura contempla seis frentes de construcción: un muelle de 585 metros —el componente central—, obradores para el período invernal, un edificio de servicios marítimos, la urbanización del predio, instalaciones de logística antártica y la relocalización de la base naval actual con viviendas para el personal. Los primeros 240 metros del muelle, suficientes para recibir embarcaciones de la División Patrulla Austral, se proyectan en un plazo de 18 meses desde el inicio efectivo. La finalización del conjunto se estima para 2029.

El objetivo declarado es que Ushuaia funcione como polo logístico del Atlántico Sur y puerta de entrada al continente antártico, articulado con la Base Antártica Conjunta Petrel. “El presidente me ha indicado expresamente poner máximo empeño en levantar nuestra base naval en Ushuaia. Esto nos va a permitir tener una mayor presencia y fortaleza en el Atlántico Sur, integrar todos los medios y crear un polo logístico comercial para la proyección antártica e internacional”, explicó Presti.

Durante la visita a la capital fueguina, el ministro estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y mantuvo una reunión de una hora con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza. Presti describió el encuentro como de “buena recepción” y destacó que la necesidad de consolidar a Ushuaia como referente en el Atlántico Sur es “de interés de Tierra del Fuego, más allá de cuestiones partidarias”. Las autoridades provinciales respaldaron el proyecto y confirmaron su participación en el proceso de construcción. El Ministerio de Defensa ya recibió los pliegos y los derivó a la Armada Argentina, que tiene previsto lanzar cinco licitaciones en simultáneo para los distintos componentes.

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