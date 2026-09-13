Cámara de Industria de Guatemala llama a priorizar la inteligencia artificial, la energía y la certeza jurídica para atraer inversión

Los asistentes al XXI Congreso Industrial transitan por el área de exposiciones y estands informativos del evento. (Diario de Centroamérica)

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La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) reunió el 11 de septiembre a empresarios, autoridades, académicos y especialistas en el XXI Congreso Industrial 2026, donde situó a la inteligencia artificial, la energía, la infraestructura y la certeza jurídica como condiciones para atraer inversión, ampliar la producción y sostener el empleo formal en el país.

Más de 2 mil participantes asistieron a una jornada organizada en diez módulos, con debates sobre geoeconomía, friendshoring —la relocalización de cadenas de suministro en países aliados—, innovación, talento, ética empresarial, empresas familiares, energía y sostenibilidad. La agenda se desarrolló mientras las cadenas internacionales de suministro se reconfiguran y los cambios geopolíticos alteran las condiciones de competencia.

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El presidente de la CIG, Enrique Font, afirmó que Guatemala atraviesa un escenario económico favorable, aunque advirtió que ese contexto exige resolver limitaciones estructurales. El Banco de Guatemala proyecta un crecimiento cercano al 4,1% para el cierre del año, señaló durante la inauguración.

Font indicó que el país superó en 2025 los USD 1.881 millones en inversión extranjera directa, el capital que inversores de otros países destinan a actividades productivas locales. Para este año, el Banco de Guatemala prevé que ese indicador alcance USD 2 mil millones.

“Cifras que nos llenan de optimismo, pero que también nos exigen seguir trabajando”, expresó el dirigente empresarial. La Cámara prepara un plan estratégico con una proyección de cinco años para reforzar áreas que considera necesarias para el crecimiento industrial.

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Enrique Font, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala, pronuncia un discurso sobre el desarrollo del sector industrial. (Cámara de Industria de Guatemala)

Leyes aprobadas y obras aún pendientes

La aprobación de normas y reformas no ha resuelto los obstáculos para la actividad productiva porque varias disposiciones todavía requieren reglamentación, implementación y voluntad política. Font ubicó entre las prioridades la puesta en marcha de la nueva Ley de Puertos, la aceleración de proyectos viales y el fortalecimiento de las alianzas público-privadas.

Carreteras, puertos y conectividad mantienen un peso directo sobre el comercio, la llegada de capitales y la creación de puestos de trabajo formales. El sector industrial considera que las mejoras en esas áreas son necesarias para sostener el crecimiento económico.

La disponibilidad eléctrica se sumó a las advertencias. Rudolf Jacobs, director de la CIG, sostuvo que la demanda comienza a acercarse e incluso a superar la capacidad disponible, por lo que el desafío abarca tanto la generación como la expansión y modernización de las redes de transmisión.

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Sin líneas capaces de llevar la energía hacia los lugares donde se necesita, el aumento de la generación no resolvería el problema. La competitividad guatemalteca podría deteriorarse en los próximos años si esa brecha no se atiende a tiempo.

La certeza jurídica también integró la discusión sobre competitividad. La CIG incluyó entre los factores para captar inversión extranjera directa las políticas públicas, la simplificación de trámites, la estabilidad de las reglas, la logística, la conectividad, el desarrollo de capital humano y la infraestructura energética.

Font señaló que la falta de reglas claras genera incertidumbre entre los inversores y posterga proyectos estratégicos. La reglamentación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la reducción de la informalidad laboral formaron parte de los asuntos planteados ante las autoridades.

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Inteligencia artificial, proveedores y talento

La vicepresidenta de la CIG y presidenta del comité organizador, Stephanie Melville, explicó que los diez módulos buscaron responder qué deben hacer las empresas para conservar su capacidad de competir en un entorno de cambios acelerados. “Vivimos en un mundo donde las reglas de la competitividad se están reescribiendo”, afirmó.

La transformación tecnológica ocupó un espacio central mediante el análisis de modelos de industrialización impulsados por inteligencia artificial, innovación, tecnología e infraestructura sostenible. Para la organización, la adaptación a nuevos mercados y tecnologías dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad empresarial.

El encuentro incluyó la Feria de Proveedores para la Industria, orientada a generar vínculos comerciales, e Industria Emplea, una actividad virtual que conecta compañías con candidatos calificados. Melville expresó que la intención era que los asistentes identificaran oportunidades de negocio, establecieran contactos y accedieran a herramientas para tomar decisiones.

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La jornada contempló la entrega del Premio Industrias Sostenibles 2026, dedicado este año a la gestión hídrica, y el Galardón Industrial Distinguido para Álvaro Castillo Monge, presidente del Consejo de Administración de CBC.