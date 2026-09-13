Sociedad

Un motociclista murió al chocar con un auto conducido por un custodio de la vicegobernadora de Mendoza

Hebe Casado confirmó a través de sus redes sociales que el efectivo presta servicio en el área que conduce, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que fueron puestos a disposición de la Justicia todos los elementos para esclarecer el hecho

Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
El choque frontal ocurrió este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 40, en Lavalle (Policía de Mendoza)
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Un motociclista de 24 años murió este domingo tras chocar de frente contra un auto en la Ruta Nacional 40, en el departamento mendocino de Lavalle. El vehículo era conducido por un agente policial que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza.

El siniestro ocurrió a las 6.40, cuando un Suzuki Fun circulaba de sur a norte y colisionó con la moto, que avanzaba en dirección contraria. Las causas de la maniobra son materia de investigación, según informó MDZ.

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El motociclista, identificado como D.M.D., fue trasladado al Hospital Central junto al conductor del automóvil, pero murió en el centro de salud como consecuencia de las lesiones sufridas en el impacto. La Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle interviene en la causa y dispuso las medidas de rigor para determinar la mecánica del hecho.

El conductor integra la custodia de la Vicegobernación

La vicegobernadora expresó sus condolencias a la familia de la víctima y se comprometió a que el hecho será investigado
La vicegobernadora expresó sus condolencias a la familia de la víctima y se comprometió a que el hecho será investigado

El auto era manejado por el efectivo policial identificado por sus iniciales J.S.A., de 39 años. El agente presta servicios en el área de custodia de la Vicegobernación de Mendoza.

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Así lo dijo la propia vicegobernadora Hebe Casado, quien confirmó en sus redes sociales que el policía involucrado forma parte de su sector. La funcionaria expresó sus condolencias por la muerte del joven.

“Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente”, afirmó Casado en su comunicado, en el que señaló que el hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, en dirección a Lavalle.

La vicegobernadora indicó que desde el inicio se puso a disposición de la Justicia “todas las herramientas, información y mecanismos necesarios” para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido.

El siniestro en el que estuvo involucrado el custodio ocurrió en la Ruta Nacional 40 en el departamento Lavalle
El siniestro en el que estuvo involucrado el custodio ocurrió en la Ruta Nacional 40 en el departamento Lavalle

También remarcó la necesidad de “determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”.

Por último, Casado afirmó que confía en la actuación judicial y advirtió que, “si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”.

El choque frontal en Ruta 143 dejó un joven muerto

También en Mendoza, un choque frontal en Ruta 143 dejó un motociclista muerto durante la noche del sábado frente al cementerio de Real del Padre, en la ciudad de San Rafael, en el sur provincial, después de que la moto en la que viajaban tres personas impactó contra un camión.

Según informó MDZ, el conductor de la motocicleta, identificado como J.A.C., de 18 años, murió en el lugar tras la colisión ocurrida cerca de la medianoche del sábado sobre la Ruta 143. En el vehículo viajaban además otras dos personas, que resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

El siniestro ocurrió cuando la motocicleta de 110 cc, en la que iban tres personas, chocó de frente contra un camión Scania que circulaba hacia el oeste. A causa del impacto, el conductor falleció en el lugar.

Los otros ocupantes de la motocicleta eran un menor de edad, de 15 años, y un joven identificado como M.D.S., de 27. Ambos fueron trasladados al Hospital Enfermeros Argentinos de la ciudad de General Alvear.

En ese centro de salud, los médicos les diagnosticaron fracturas y dispusieron su internación. Según MDZ, los dos quedaron hospitalizados tras el choque.

Después del hecho intervino personal policial en la zona. También se realizaron las medidas dispuestas por la autoridad judicial.

Las actuaciones avanzaron bajo esas directivas para establecer las circunstancias del choque.

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