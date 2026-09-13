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El Manchester City le ganó al United con un hombre menos: el tiro en el palo de Enzo Fernández y su áspero cruce con Maguire

La expulsión de Phil Foden a los 23 minutos obligó al equipo de Enzo Maresca a reordenarse, y el tanto de Erling Haaland selló el triunfo visitante

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*El disparo de Enzo Fernández durante la victoria del City

Manchester City venció 1-0 al Manchester United en Old Trafford pese a jugar más de una hora con un futbolista menos, en un derbi marcado por la expulsión de Phil Foden, el gol de Erling Haaland y la influencia de Enzo Fernández en el mediocampo.

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El conjunto dirigido por Enzo Maresca afrontó un escenario adverso desde el minuto 23, cuando Foden recibió una tarjeta roja directa tras un cruce con Bruno Fernandes. La sanción, que fue revisada y confirmada por el VAR, obligó al City a modificar su estructura y a sostener el partido con menos posesión.

El encuentro reunió tensión, disputas físicas y pocas concesiones. Manchester United asumió la iniciativa después de la expulsión, aunque no logró traducir ese dominio territorial en situaciones claras frente al arco de Gianluigi Donnarumma. City aceptó un desarrollo más cerrado, protegió los espacios y buscó avanzar con transiciones rápidas.

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Los visitantes habían comenzado el partido con intención de controlar el balón y presionar alto. La dinámica cambió tras la jugada que terminó con la salida de Phil Foden. La decisión dejó al equipo con diez jugadores cuando aún faltaba gran parte del partido. Maresca reordenó sus líneas y pidió un mayor compromiso defensivo a los mediocampistas, con el objetivo de reducir los espacios entre la defensa y el ataque.

Manchester United intentó aprovechar la superioridad numérica con ataques por los costados y una presión sostenida en campo rival. El equipo local encontró dificultades para mover el balón con velocidad en los últimos metros. City resistió con una defensa compacta y evitó que Bruno Fernandes recibiera con comodidad cerca del área.

En ese contexto, Enzo Fernández asumió un papel central. El argentino alternó desplazamientos hacia los costados con apariciones por dentro, ofreció una salida para sus compañeros y colaboró en la recuperación cuando el United aceleró sus avances.

Su actuación ganó peso después de la expulsión. Con City obligado a defender durante varios pasajes, el ex Chelsea ayudó a administrar las posesiones cortas y a sostener el orden del bloque. También participó de los movimientos que prepararon la jugada decisiva.

A los 60 minutos, el conjunto visitante encontró la ventaja. La acción terminó con un remate de Erling Haaland, quien aprovechó un espacio dentro del área para marcar el 1-0. El tanto fue revisado por el VAR y quedó validado. La secuencia previa tuvo a Fernández como una pieza relevante. El mediocampista se situó de nueve y liberó la zona derecha para la llegada del delantero noruego. No necesitó tocar el balón para incidir en la resolución de la jugada.

Ocho minutos después, el ex jugador de River Plate estuvo cerca de ampliar la diferencia. Fernández sacó un remate cruzado que impactó contra un poste. La jugada pudo haber definido el partido antes del cierre, pero Manchester United se mantuvo con vida hasta el final. Finalmente, el argentino, que tenía una amarilla, fue reemplazado a los 80 minutos por Nico O’Reilly, sin antes protagonizar un encontronazo con Harry Maguire. El inglés lo quiso levantar bruscamente del césped y, consciente de su amonestación, el mediocampista no reaccionó ante la provocación.

Enzo Fernández fue una figura clave en el duelo ante el Manchester United (Reuters)
Enzo Fernández fue una figura clave en el duelo ante el Manchester United (Reuters)

El gol de Haaland cambió las urgencias del local. Manchester United necesitaba remontar ante su público y adelantó aún más sus líneas. El City, con inferioridad numérica, respondió con un bloque bajo, centrales firmes y una cobertura constante de sus volantes. La resistencia visitante se apoyó en la concentración defensiva y en la capacidad para cortar el ritmo del partido cuando el United lograba instalarse cerca del área. Cada recuperación abrió la posibilidad de un contraataque, aunque el equipo de Maresca priorizó evitar riesgos.

El resultado dejó al City con una victoria por 1-0 en el derbi de Manchester y le permitió sostener su impulso en el inicio de la Premier League al conseguir cuatro victorias de cuatro y ubicarse en lo más alto junto al Arsenal de Mikel Arteta. El United, en tanto, cayó a la decimotercera posición con su primera derrota tras un triunfo y dos empates.

*El resumen de la victoria del Manchester City sobre el United

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