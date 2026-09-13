Nicaragua ya habría gastado USD 3 millones en su demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia

La demanda de Nicaragua contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia ya implicó un gasto mínimo de 109.8 millones de córdobas, según la estimación de un exdiplomático. REUTERS/Piroschka van de Wouw REFILE

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Unos 109.8 millones de córdobas (aproximadamente USD 3 millones) es el gasto mínimo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha destinado a la demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, según la estimación de un exdiplomático nicaragüense consultado por Confidencial.digital. El litigio se relaciona con el apoyo político, financiero y militar de Berlín a Israel durante la guerra en Gaza.

El monto comprometido en las distintas etapas podría llegar a 164.7 millones de córdobas (aproximadamente USD 4.5 millones). De acuerdo con la proyección del antiguo funcionario, el proceso podría prolongarse durante años y costar entre USD 5 millones y USD 7 millones.

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La Corte Internacional de Justicia rechazó las medidas provisionales que Nicaragua solicitó, aunque mantuvo abierto el expediente. Alemania cuestionó la jurisdicción del tribunal y la admisibilidad de la demanda, por lo que el futuro inmediato del caso depende de la resolución de esas objeciones.

Las objeciones de Alemania definirán si el caso llega al análisis de fondo

Nicaragua presentó la demanda el 1 de marzo de 2024 bajo el nombre Presuntas violaciones de ciertas obligaciones internacionales con respecto al territorio palestino ocupado. El Gobierno de Managua afirmó que Alemania incurrió en graves violaciones del derecho internacional a raíz de su respaldo a Israel.

En abril de 2024, la Corte Internacional de Justicia rechazó el pedido nicaragüense de medidas provisionales. La decisión no cerró el proceso, que siguió en trámite ante el tribunal con sede en La Haya.

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El litigio contra Alemania por su apoyo a Israel en la guerra en Gaza podría costar entre USD 5 millones y USD 7 millones si el proceso se prolonga durante años. (Foto: Confidencia.digital)

Alemania presentó posteriormente objeciones preliminares sobre la competencia de la Corte y sobre la admisibilidad del reclamo. Las audiencias orales dedicadas a ese planteo se realizaron entre el 7 y el 10 de septiembre de 2026.

Si Nicaragua supera esta fase, el proceso avanzará hacia el examen de fondo de las acusaciones contra el Estado alemán. Esa instancia determinará si el tribunal analiza el contenido de las denuncias formuladas por Managua.

La representación nicaragüense estuvo encabezada por el embajador Carlos José Argüello Gómez. También participaron Alain Pellet, profesor emérito de la Universidad Nanterre de París, y Daniel Müller, socio fundador del bufete FAR Avocats de París.

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La delegación reunió a 16 abogados, incluidos especialistas en derecho internacional de Estambul, Francia y Canadá. El equipo contó además con expertos en derecho civil de Irlanda e integrantes de Law for Palestina.

La comitiva incorporó a Ammar Hijazi, embajador y representante permanente del Estado de Palestina ante las organizaciones internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos. Mohammad Ayyad, asesor jurídico de la misión palestina ante La Haya, también acompañó la presentación nicaragüense.

La estimación de gastos considera los honorarios de abogados internacionales, además de viajes, viáticos y alojamiento. Incluye también la elaboración de documentos, investigaciones y la contratación de expertos, peritos y testigos.

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El exdiplomático sostuvo que esos valores corresponden a las tarifas habituales de los bufetes y letrados que intervienen ante la Corte Internacional de Justicia. La proyección contempla las erogaciones necesarias para sostener el litigio en sus distintas fases.

El exdiplomático cuestionó que el régimen destine recursos a una causa ajena al territorio nicaragüense

El antiguo funcionario consideró que la demanda contra Alemania no responde a la protección de la soberanía ni del territorio de Nicaragua. Según su evaluación, el proceso persigue una finalidad política vinculada con la postura internacional del régimen.

La Corte Internacional de Justicia rechazó las medidas provisionales que pidió Nicaragua, aunque mantuvo abierto en La Haya el expediente contra Alemania. (EFE/Jorge Torres)

“No son intereses nacionales. Son intereses políticos”, afirmó el exdiplomático a Confidencial.digital. El consultado señaló que Managua busca quedar bien, posicionarse junto a los países árabes y adoptar una posición contraria a Israel.

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El exfuncionario cuestionó que Nicaragua asuma una causa de esa dimensión sin que el expediente involucre una disputa territorial propia. También sostuvo que el país no defiende en este caso un interés esencial para su soberanía nacional.

“No es por la defensa de intereses nacionales, del territorio, de la soberanía nacional”, indicó ante la publicación. El diplomático agregó que se trata de “meterse a una aventura donde no vas a defender lo esencial de Nicaragua”.

La demanda contra Berlín fue presentada dos meses después de que Sudáfrica iniciara una causa contra Israel por genocidio ante el mismo tribunal. Nicaragua pidió intervenir en ese expediente, pero retiró su solicitud en abril de 2025.

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El régimen alegó entonces que continuar con la intervención suponía un costo financiero elevado para un país en desarrollo sometido a restricciones económicas. La decisión contrastó con la continuidad del caso promovido contra Alemania.

El litigio se sumó a al menos 15 procedimientos contenciosos en los que Nicaragua participó ante la Corte Internacional de Justicia durante las últimas décadas. La mayor parte de esos expedientes ya concluyó.

Entre los casos recientes figuran las demandas contra Colombia por derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe, así como por la delimitación de la plataforma continental. El primer proceso terminó en 2022 con un fallo favorable a Nicaragua.

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La segunda causa concluyó en 2023, cuando la Corte rechazó la solicitud del régimen. Durante los años 80, Nicaragua también promovió procesos contra Costa Rica y Honduras por las actividades de la Contra en sus territorios.

Las objeciones preliminares de Alemania sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y la admisibilidad de la demanda definirán si el caso avanza al análisis de fondo. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Costa Rica demandó a Nicaragua en 2010 por la supuesta incursión, ocupación y uso de territorio costarricense por parte del Ejército nicaragüense. El historial incluye además el juicio contra Estados Unidos por actividades militares y paramilitares, iniciado en 1984.

La Corte condenó a Estados Unidos en 1986. Nicaragua retiró formalmente en 1991 el reclamo relacionado con la ejecución de aquella sentencia.

El presupuesto de la Cancillería no permite identificar el gasto exclusivo del litigio

El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores no detalla qué cantidad fue asignada específicamente a la demanda contra Alemania. Los recursos aparecen agrupados dentro del programa Asuntos Jurídicos, Soberanía y Territorio.

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Esa partida abarca otros procesos internacionales, así como cuestiones relacionadas con los límites y los derechos soberanos de Nicaragua. Por ese motivo, los registros presupuestarios no permiten establecer cuánto se utilizó exclusivamente en la ofensiva judicial contra Berlín.

La revisión de las liquidaciones del Presupuesto General de la República realizada por Confidencial.digital indicó que el programa recibió 512.2 millones de córdobas (aproximadamente USD 14 millones) entre 2020 y 2026.

En 2024, año en que Nicaragua presentó la demanda, la dirección responsable tuvo asignados 63.5 millones de córdobas (aproximadamente USD 1.7 millones). La ejecución presupuestaria alcanzó el 62.7%, unos 39.8 millones de córdobas (aproximadamente USD 1.1 millones).

La documentación disponible no precisa qué proporción de los fondos ejecutados fue destinada al proceso contra Alemania. El cálculo del exdiplomático ofrece una estimación externa sobre los costos del caso, mientras que el presupuesto oficial presenta las erogaciones dentro de una partida más amplia.