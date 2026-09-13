La emocionante vuelta de honor de Colapinto con la bandera argentina tras una de sus mejores carreras en la F1: quién se la entregó

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Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España y selló una de sus mejores actuaciones en un fin de semana de la Fórmula 1. El joven de 23 años sumó seis puntos para el Campeonato de Pilotos con Alpine y dejó una emocionante imagen en el final de la carrera en el estreno del Madring: completó la vuelta de honor con una bandera de Argentina.

Después de cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar, el pilarense frenó su monoplaza A526 para agarrar la bandera y completar la vuelta de honor con el brazo afuera del cockpit hasta que ingresó a los boxes. “Me la dio un comisario (deportivo) que estaba esperando para dármela. Le agradecemos al banderillero argentino. Contento de llevar una bandera argentina”, reveló Colapinto en diálogo con ESPN después de la carrera.

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En la cámara a bordo del Alpine del argentino se divisó el momento en el que Colapinto paró en la pista para agarrar la bandera que le dio el comisario de pista, uno de los trabajadores que se encargan de retirar los monoplazas o piezas que quedan en el trazado. “Estaba lleno de banderas argentinas”, alegó el piloto en relación a la gente en las tribunas.

“Ya había llevado la bandera en la exhibición en Buenos Aires y estoy contento de llevar una bandera argentina en una carrera de verdad y después de un buen resultado es muy especial”, completó.

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La carrera comenzó con dos avances del argentino, en una nueva largada sublime: superó a Liam Lawson y aprovechó un inconveniente de Oscar Piastri (McLaren) detrás de George Russell (Mercedes). Después del abandono de Lewis Hamilton (Ferrari), Colapinto llegó a ocupar el sexto lugar, aunque el neozelandés de Red Bull recuperó esa posición en la décima vuelta.

El argentino realizó su primera detención en la vuelta 15, durante el auto de seguridad desplegado para retirar el Aston Martin dañado de Lance Stroll. Regresó a la pista décimo, con neumáticos duros, y sostuvo el ritmo frente a Arvid Lindblad (Racing Bulls), que llegó a ubicarse a tres décimas.

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En la parte final, Colapinto defendió su posición ante Piastri, que llevaba neumáticos medios nuevos frente a los duros gastados del Alpine. También superó a Gabriel Bortoleto (Audi) en la vuelta 48 después de varios intentos y, tras la detención de su compañero Pierre Gasly, avanzó hasta el séptimo lugar definitivo. Su compañero de Alpine terminó duodécimo, sin puntos.

El resultado fue el octavo ingreso de Colapinto en la zona de puntos en 15 eventos. Acumula 27 unidades en la temporada; su mejor registro sigue siendo el sexto puesto obtenido en Canadá, mientras que en Miami había cruzado la meta octavo y luego fue reclasificado séptimo por una sanción a Charles Leclerc.

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Andrea Kimi Antonelli se impuso con Mercedes en el estreno del Madring y amplió su ventaja en la clasificación. Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren, completaron el podio. El abandono de Lewis Hamilton y el quinto puesto de George Russell favorecieron al italiano, que consiguió su octava victoria de la temporada.

La Fórmula 1 tendrá un fin de semana de descanso antes del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará del 24 al 26 de septiembre. La carrera callejera de Bakú comenzará el domingo 26 a las 08:00 de Argentina, en un circuito donde el argentino sumó sus primeros puntos en la categoría con Williams en 2024.

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