Deportes

La emocionante vuelta de honor de Colapinto con la bandera argentina tras una de sus mejores carreras en la F1: quién se la entregó

El argentino finalizó séptimo en estreno del Madring y, luego de sellar una notable labor, dio el último giro con una bandera albiceleste flameando desde el monoplaza de Alpine

Guardar

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España y selló una de sus mejores actuaciones en un fin de semana de la Fórmula 1. El joven de 23 años sumó seis puntos para el Campeonato de Pilotos con Alpine y dejó una emocionante imagen en el final de la carrera en el estreno del Madring: completó la vuelta de honor con una bandera de Argentina.

Después de cruzar la bandera a cuadros en el séptimo lugar, el pilarense frenó su monoplaza A526 para agarrar la bandera y completar la vuelta de honor con el brazo afuera del cockpit hasta que ingresó a los boxes. “Me la dio un comisario (deportivo) que estaba esperando para dármela. Le agradecemos al banderillero argentino. Contento de llevar una bandera argentina”, reveló Colapinto en diálogo con ESPN después de la carrera.

PUBLICIDAD

En la cámara a bordo del Alpine del argentino se divisó el momento en el que Colapinto paró en la pista para agarrar la bandera que le dio el comisario de pista, uno de los trabajadores que se encargan de retirar los monoplazas o piezas que quedan en el trazado. “Estaba lleno de banderas argentinas”, alegó el piloto en relación a la gente en las tribunas.

Ya había llevado la bandera en la exhibición en Buenos Aires y estoy contento de llevar una bandera argentina en una carrera de verdad y después de un buen resultado es muy especial”, completó.

PUBLICIDAD

La carrera comenzó con dos avances del argentino, en una nueva largada sublime: superó a Liam Lawson y aprovechó un inconveniente de Oscar Piastri (McLaren) detrás de George Russell (Mercedes). Después del abandono de Lewis Hamilton (Ferrari), Colapinto llegó a ocupar el sexto lugar, aunque el neozelandés de Red Bull recuperó esa posición en la décima vuelta.

El argentino realizó su primera detención en la vuelta 15, durante el auto de seguridad desplegado para retirar el Aston Martin dañado de Lance Stroll. Regresó a la pista décimo, con neumáticos duros, y sostuvo el ritmo frente a Arvid Lindblad (Racing Bulls), que llegó a ubicarse a tres décimas.

En la parte final, Colapinto defendió su posición ante Piastri, que llevaba neumáticos medios nuevos frente a los duros gastados del Alpine. También superó a Gabriel Bortoleto (Audi) en la vuelta 48 después de varios intentos y, tras la detención de su compañero Pierre Gasly, avanzó hasta el séptimo lugar definitivo. Su compañero de Alpine terminó duodécimo, sin puntos.

El resultado fue el octavo ingreso de Colapinto en la zona de puntos en 15 eventos. Acumula 27 unidades en la temporada; su mejor registro sigue siendo el sexto puesto obtenido en Canadá, mientras que en Miami había cruzado la meta octavo y luego fue reclasificado séptimo por una sanción a Charles Leclerc.

Andrea Kimi Antonelli se impuso con Mercedes en el estreno del Madring y amplió su ventaja en la clasificación. Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, de McLaren, completaron el podio. El abandono de Lewis Hamilton y el quinto puesto de George Russell favorecieron al italiano, que consiguió su octava victoria de la temporada.

La Fórmula 1 tendrá un fin de semana de descanso antes del Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará del 24 al 26 de septiembre. La carrera callejera de Bakú comenzará el domingo 26 a las 08:00 de Argentina, en un circuito donde el argentino sumó sus primeros puntos en la categoría con Williams en 2024.

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1Gran Premio de EspañaAlpineMadringdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Una de mis mejores carreras”: la felicidad de Franco Colapinto tras su gran labor en el GP de España de F1

El argentino se refirió a la competencia en Madring, donde finalizó séptimo tras largar noveno

“Una de mis mejores carreras”: la felicidad de Franco Colapinto tras su gran labor en el GP de España de F1

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el GP de España: Antonelli estiró la diferencia en la cima y Colapinto sigue creciendo

El italiano volvió a ganar, mientras que el argentino sumó seis puntos tras finalizar en el séptimo puesto

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el GP de España: Antonelli estiró la diferencia en la cima y Colapinto sigue creciendo

Radiografía de la gran carrera de Colapinto en el GP de España de F1: largada top, sobrepasos, defensa y seis puntos

El argentino largó noveno y terminó séptimo. En Madring tuvo una de sus mejores carreras en la Máxima. Aguantó a Piastri, quien tuvo un auto superior. Logró su segundo resultado más destacado en pista

Radiografía de la gran carrera de Colapinto en el GP de España de F1: largada top, sobrepasos, defensa y seis puntos

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su muy buena actuación en el GP de España

El piloto argentino volvió a destacarse con una gran largada y una sobra actuación: terminó 7° y sumó seis puntos

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su muy buena actuación en el GP de España

Franco Colapinto volvió a brillar y quedó séptimo en el GP de España de F1, que ganó Antonelli

El argentino selló uno de sus mejores resultados en la categoría con una actuación sublime y sumó seis puntos con Alpine. El italiano de Mercedes se quedó con la victoria en el estreno del Madring

Franco Colapinto volvió a brillar y quedó séptimo en el GP de España de F1, que ganó Antonelli

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

ENTRETENIMIENTO

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

El emotivo regreso de Céline Dion a los escenarios tras seis años alejada por problemas de salud: “Son lágrimas de alegría”

Lady Gaga y Michael Polansky, felices con su primer bebé: así viven sus primeros días como padres

Gary Oldman cree que la serie de Harry Potter superará a las películas: “Será más satisfactoria”

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

INFOBAE AMÉRICA

El deterioro de hospitales y escuelas impulsa el debate por un sistema público y privado en Cuba

El deterioro de hospitales y escuelas impulsa el debate por un sistema público y privado en Cuba

Estudiantes San Carlistas emiten pronunciamiento público en rechazo a la gestión de Arévalo y Herrera ante la crisis de combustibles

Costa Rica tarda más de siete años en dar acceso a medicamentos innovadores y supera el promedio latinoamericano

Onda tropical mantendrá calor y activará lluvias por la tarde en El Salvador

Murió estadounidense involucrado en accidente que dejó a dos nicaragüenses fallecidos