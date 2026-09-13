Cuba

Polvo del Sahara alcanzará su mayor intensidad en Cuba este domingo, según el Centro Meteorológico de Camagüey

Los modelos de pronóstico del Instituto de Meteorología prevén un aumento de aerosoles y partículas minerales hasta el lunes, con una posible incidencia extendida hasta el martes 15 en distintas localidades de la isla

La ola de polvo sahariano sobre Cuba alcanzará este domingo su mayor intensidad, según el Centro Meteorológico de Camagüey. (EFE/Yander Zamora)
La ola de polvo sahariano sobre Cuba alcanzará este domingo su mayor intensidad, según el Centro Meteorológico de Camagüey. (EFE/Yander Zamora)
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La ola de polvo sahariano sobre Cuba alcanzará este domingo su momento de mayor intensidad, tras comenzar a incidir sobre la isla durante el fin de semana. De acuerdo con el aviso procede del Centro Meteorológico de Camagüey, una entidad integrada en el Instituto de Meteorología.

Los modelos de pronóstico analizados por esa institución anticipan un incremento notable de aerosoles y partículas minerales en la atmósfera. Los valores más altos se prevén hasta el lunes, aunque la influencia de la masa de aire podría prolongarse hasta el martes 15.

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Según información de EFE, el episodio puede modificar la calidad del aire en distintas localidades cubanas. La presencia del polvo procedente de África también puede generar cielos con bruma y reducir la visibilidad en las zonas alcanzadas por la nube.

Las concentraciones de partículas pueden superar el límite cubano

El informe meteorológico advirtió que, en algunas localidades, los niveles de partículas podrían superar la Concentración Máxima Admisible que establece la normativa cubana. Esa situación depende de la evolución de la nube y de la concentración de aerosoles en cada área.

Cielo anaranjado cubierto de calima, un sol brillante en el centro superior, palmeras en primer plano a la izquierda y un mar ondulado a la derecha.
Los modelos de pronóstico prevén un aumento de aerosoles y partículas minerales en la atmósfera de Cuba hasta el lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación principal para la población es mantenerse atenta a las actualizaciones de los partes informativos. Esos avisos permitirán conocer el comportamiento del fenómeno y las condiciones que se registren durante los momentos de mayor presencia de polvo.

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Las personas con afecciones respiratorias deben adoptar precauciones ante este tipo de condiciones atmosféricas. Los adultos mayores y los niños también integran los grupos que pueden ser más sensibles a la presencia de partículas suspendidas en el aire, además, recomendaron limitar la exposición prolongada al aire libre durante los períodos de mayor concentración, evitar la práctica intensa de ejercicios en exteriores cuando el ambiente se perciba especialmente cargado y cerrar puertas y ventanas cuando haya una atmósfera brumosa u opaca. Con esa medida, las personas pueden disminuir el ingreso de polvo a los espacios interiores durante el paso de la nube.

El polvo del Sahara suele cruzar el Atlántico hacia el Caribe

El desplazamiento de partículas minerales desde el desierto del Sahara hacia el Caribe es un fenómeno recurrente durante los meses de verano y el inicio del otoño. Las nubes de polvo pueden atravesar el océano Atlántico antes de llegar a Cuba y otros territorios de la región.

La influencia del polvo sahariano sobre Cuba podría prolongarse hasta el martes 15. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)
La influencia del polvo sahariano sobre Cuba podría prolongarse hasta el martes 15. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)

Durante ese recorrido, la masa de aire transporta aerosoles que pueden alterar las condiciones habituales del cielo. La llegada de esas partículas favorece una menor visibilidad y puede dejar un aspecto brumoso sobre las localidades afectadas.

El Centro Meteorológico de Camagüey basó su alerta en el análisis de varios modelos de pronóstico. Esas herramientas reflejaron una presencia mayor de partículas asociadas con el polvo sahariano durante los días de incidencia previstos.

De acuerdo con datos de EFE la influencia del evento podría mantenerse hasta el martes 15. Hasta entonces, el seguimiento de la información oficial será relevante para conocer la evolución de las concentraciones y aplicar las recomendaciones dirigidas a la población.

Las medidas sugeridas se aplican especialmente durante los momentos en que el aire presente una mayor carga de polvo.

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