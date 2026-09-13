El espectacular gol olímpico de tres dedos en el fútbol argentino que se hizo viral

El espectacular gol olímpico de Avalos para el triunfo de Excursionistas

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Un remate de zurda desde el córner izquierdo rompió la lógica del partido en el Bajo Belgrano. A los 87 minutos, Alejandro Ávalos convirtió un gol olímpico para sellar el 3-0 de Excursionistas ante Villa Dálmine, un resultado que devolvió al equipo verde a la cima de la Primera B Metropolitana.

La jugada nació de una pelota detenida que parecía ofrecer una alternativa convencional para cerrar el encuentro. Ávalos eligió otra resolución: ejecutó el envío con la parte externa de su pie izquierdo, le dio una trayectoria curva y la pelota se cerró sobre el arco de Juan Martín Rojas. El arquero de Villa Dálmine quedó fuera de posición ante un remate que ingresó de forma directa de tres dedos.

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El tanto completó una victoria que tuvo efectos en la disputa por el liderazgo. Excursionistas recuperó el primer puesto de la Primera B, luego de que Arsenal asumiera de manera provisoria la punta con su triunfo 2-0 sobre UAI Urquiza. El conjunto dirigido por Rodrigo Bilbao respondió en su estadio y conservó una ventaja de dos puntos sobre el equipo de Sarandí.

El gol olímpico llegó en el tramo final, cuando el marcador ya favorecía a Excursionistas por dos tantos. Desde el sector izquierdo, Ávalos acomodó la pelota para un córner y ejecutó un zurdazo con efecto hacia el segundo palo. La curva sorprendió a la defensa visitante y al arquero, que no logró corregir su ubicación antes de que el balón cruzara la línea.

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Excursionistas goleó y recuperó la punta del campeonato

La particularidad del remate estuvo en el golpeo. El futbolista utilizó el borde externo del botín, una técnica que permitió que la pelota tomara una parábola pronunciada desde afuera hacia adentro. El 3-0 quedó definido con un remate directo desde el tiro de esquina, una acción poco frecuente en el fútbol argentino.

Hasta ese momento, Villa Dálmine había intentado mantenerse en partido pese a la desventaja inicial. El equipo de Campana tuvo pasajes de control de pelota, aunque encontró pocas situaciones para comprometer al arquero local. La falta de eficacia volvió a ser un problema para el conjunto dirigido por Ariel Fuscaldo, que acumuló cuatro partidos sin marcar ni ganar.

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El local abrió el resultado a los 13 minutos mediante un cabezazo de Tellas. El tanto llegó cuando Villa Dálmine buscaba administrar la posesión y disputar el desarrollo lejos de su arco. A partir de esa ventaja, Excursionistas encontró espacios para manejar el ritmo del partido y esperar sus oportunidades.

La definición se produjo en el segundo tiempo. Con el visitante adelantado en busca del empate, el equipo del Bajo Belgrano aprovechó los huecos. Williams Giménez amplió la diferencia tras una acción en la que quedó mano a mano con Rojas y definió cruzado.

Los goles de Tellas, Williams Giménez y Ávalos sostuvieron una victoria clave para el equipo del Bajo Belgrano. El resultado dejó a Excursionistas en la parte más alta de la tabla, con 68 puntos, mientras Arsenal quedó como escolta con 66.

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La pelea, de todos modos, mantiene varios participantes. Camioneros suma 63 unidades y tiene un partido pendiente, por lo que todavía cuenta con posibilidades de alcanzar la línea del líder. Talleres de Remedios de Escalada también posee 63 puntos, aunque perdió terreno tras caer 2-0 ante Liniers.

Para Villa Dálmine, la derrota amplió la distancia con Excursionistas a ocho puntos. El conjunto viola quedó con 60 unidades, producto de 16 victorias, 12 empates y siete derrotas, y deberá revertir una racha que afecta su posición en la tabla: no convirtió en sus últimos cuatro encuentros.