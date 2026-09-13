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“¡Dios mío!”: el audio del enojo de Colapinto con Alpine por la demora de Gasly para cederle paso en el final del GP de España de F1

El equipo francés no ordenó el cambio de posiciones y complicó al argentino en el final, quien perdió la chance de superar a Lawson y debió defenderse de Piastri

La furia de Franco Colapinto con Pierre Gasly en el final del GP de España de F1 (Carburando)
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Franco Colapinto protagonizó un tenso reclamo por radio contra su equipo, Alpine, sobre el final del Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en el flamante circuito de Madring. A falta de dos vueltas para el cierre de la carrera, el piloto argentino exigió de forma insistente que su compañero, Pierre Gasly, le cediera la posición mientras intentaba sostener la pelea con Oscar Piastri (McLaren) para lograr el séptimo puesto.

El episodio se produjo en la vuelta 56 de 57. Gasly todavía debía cumplir con su parada en boxes cuando Colapinto quedó detrás de él en pista, con Liam Lawson (Red Bull) por delante y Piastri acosándolo. Desde el equipo le habían informado al francés que su compañero venía cerca, pero la orden de intercambio de posiciones no llegó a tiempo.

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Chicos, no perdamos tiempo”, fue el primer mensaje que envió el argentino por la radio de Alpine. Su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, le respondió de inmediato: “Sí, estamos en eso, amigo”. La maniobra no se concretó en los segundos siguientes, lo que aumentó la tensión en el habitáculo del A526.

*Lo mejor de Colapinto en el GP de España

Colapinto volvió a insistir: “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos, cambio”. La demora se prolongó mientras el reloj de carrera corría en contra del argentino, que veía cómo la diferencia con Lawson se ampliaba y Piastri se acercaba por el tiempo que perdía Franco detrás de su compañero de equipo.

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Con apenas una vuelta por delante, la frustración de Colapinto llegó a su punto máximo. “Honestamente… oh, Dios mío”, lanzó por el canal de radio antes de repetir el pedido: “¡Chicos, cambio!”. Segundos después, ya sin margen para disimular el enojo, cerró la comunicación con un contundente “¡La puta madre!”, seguido de un “si pierdo…” que quedó inconcluso.

Gasly finalmente ingresó a boxes en la última vuelta, lo que le permitió a Colapinto avanzar en la pista. El tiempo perdido en esa maniobra, no obstante, resultó determinante: la distancia con Lawson ya se había ampliado lo suficiente como para que el neozelandés se escapara en el tramo final y que Piastri quedara muy cerca del argentino.

Pese al tenso cruce con su equipo, Colapinto cruzó la meta en el séptimo lugar y sumó seis puntos para el Campeonato Mundial de Constructores. Gasly, en cambio, finalizó 12° y quedó fuera de la zona de puntos, después de una carrera en la que también había mostrado su descontento por el rendimiento del monoplaza.

“Hoy no cometí errores, estoy contento”, declaró Colapinto en diálogo con ESPN al finalizar la competencia. El piloto de Pilar reconoció que atravesó tramos complicados durante la carrera, pero logró sostener su posición hasta la bandera a cuadros. “Estoy dentro de las mejores carreras y fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera”, agregó.

La competencia había comenzado con un noveno puesto de Colapinto en la clasificación, resultado que le permitió largar por delante de Gasly, eliminado en la Q2. El triunfo de la fecha quedó en manos de Kimi Antonelli, mientras que el argentino finalizó por delante de Piastri en la tabla final.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito de Bakú entre el 24 y el 26 de septiembre.

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