El divertido apodo que Alpine le puso a Colapinto tras su espectacular actuación en el Gran Premio de España

El divertido apodo que le puso Alpine a Colapinto tras P7 en España

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Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1 y sumó seis puntos para Alpine, una actuación que lo consolidó en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos con 27 unidades. El argentino de 23 años cerró la jornada en el estreno del circuito Madring, con una vuelta de honor en la que exhibió una bandera de Argentina.

La brillante actuación del pilarense le alcanzó para quedar en la zona de puntos una vez más y estiró su racha: sumó unidades en ocho de los 14 Grandes Premios que se disputaron en la temporada 2026 hasta el momento. Ante la buena cosecha de puntos que le sirven a Alpine para pelear por el quinto lugar del Campeonato de Pilotos, la escudería francesa le inventó un nuevo apodo.

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“Franco Colapinto... Franco COLAPOINTSSS”, escribió Alpine en un video en sus redes sociales. El juego de palabras reivindica el sobrenombre de “Colapuntos”, que los fanáticos argentinos utilizan cada vez que suma unidades. “Otros seis puntos asegurados”, agregó el equipo con sede en Enstone con varios recortes de Franco celebrando.

El trazado español ofreció pocos sobrepasos, pero Colapinto consiguió avanzar dos lugares en la largada al superar a Liam Lawson y Oscar Piastri. Luego padeció el desgaste de sus neumáticos y cedió una posición frente al neozelandés de Red Bull, favorecido por el rendimiento de su monoplaza. En este contexto, el piloto argentino aprovechó el Virtual Safety Car provocado por la salida de pista de Lance Stroll para ingresar a boxes y reemplazar los neumáticos medios. Tras esa parada, sostuvo la presión del Racing Bulls de Arvid Lindblad.

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La definición de su carrera quedó condicionada por el Audi de Gabriel Bortoleto, que mantenía un ritmo más lento mientras extendía su permanencia en pista antes de su parada. Colapinto perdió tiempo detrás del brasileño al mismo tiempo que resistía los ataques de Piastri, quien contaba con neumáticos nuevos.

El argentino logró finalmente adelantar a Bortoleto y conservó el séptimo puesto ante el McLaren. “Está dentro de mis mejores carreras y ayer fue el mejor día mío en clasificación. Hoy lo cerré con una muy buena carrera. Largué bien otra vez”, dijo Colapinto a ESPN.

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El piloto explicó que el duelo con el brasileño le exigió precisión en las primeras curvas: “Perdí muchísimo tiempo con Bortoleto, que iba muy bien en la uno y dos. Salía muy bien de la dos, pero me acercaba muy poquito, una o dos décimas. No me daba para pasar y estuvimos muy cerca de tocarnos. Contento de poder pasarlo y mantener el puesto con Piastri”.

Gracias al séptimo lugar que consumó en España, Colapinto se asentó en la 12° posición en el Campeonato de Pilotos con 27 puntos. Por delante se ubica Arvid Lindblad (Racing Bulls), que gracias a su 9° plaza en el Madring suma 31. En el plano de constructores, Alpine marcha sexto con 68 unidades, por debajo de Racing Bulls (77).

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Tras recibir la bandera a cuadros, Colapinto detuvo su Alpine A526 para tomar una bandera argentina que le entregó un comisario de pista. Luego completó la vuelta de honor con el brazo fuera del habitáculo hasta su ingreso a boxes. “Me la dio un comisario deportivo que estaba esperando para dármela. Le agradecemos al banderillero argentino. Contento de llevar una bandera argentina”, relató el corredor en diálogo con ESPN.

La cámara a bordo del Alpine mostró el instante en que el piloto frenó para recibir el paño. Colapinto señaló que había numerosas banderas argentinas en las tribunas y recordó una experiencia previa: “Ya había llevado la bandera en la exhibición en Buenos Aires y estoy contento de llevar una bandera argentina en una carrera de verdad y después de un buen resultado es muy especial”.

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La Fórmula 1 tendrá un fin de semana de descanso antes del Gran Premio de Azerbaiyán, programado del 24 al 26 de septiembre. La carrera callejera de Bakú, donde Colapinto consiguió sus primeros puntos en la categoría con Williams en 2024, se disputará el domingo 26 desde las 08:00, hora argentina.

Franco Colapinto logró sumar puntos en 8 de los 14 Grandes Premios de la temporada 2026

10° en China (1 punto)

7° en Miami (6 puntos)

6° en Canadá (8 puntos)*

10° en Barcelona (1 punto)**

9° en Gran Bretaña (2 puntos)

10° en Bélgica (1 punto)

9° en Italia (2 puntos)

7° en España (6 puntos)

*El mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1

**Había terminado octavo, pero una penalización lo relegó en la grilla