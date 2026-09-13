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La indignación de Cande Tinelli contra las exigencias nutricionales en las redes: “¡Dejen de enfermar cabezas sanas!”

La influencer expresó su malestar respecto a ciertas tendencias populares que viralizan costumbres alimenticias sin asesoramiento médico

El look de Cande Tinelli portada
La hija de Marcelo Tinelli se expresó en Instagram y cuestionó el impacto de determinados mensajes en las redes (Instagram)
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A través de las redes sociales, Cande Tinelli encontró un espacio para hablar sobre los trastornos alimenticios y compartir parte de la experiencia que atravesó durante los últimos años. La hija de Marcelo Tinelli utilizó en distintas oportunidades sus plataformas para referirse a los comentarios sobre el cuerpo, la presión estética y los mensajes vinculados con la alimentación. En las últimas horas, la influencer volvió a pronunciarse sobre el tema y publicó un inesperado descargo contra el contenido que promueve determinadas tendencias.

Cande recurrió a sus historias de Instagram para expresar su postura. “Me tienen con las bolas muy llenas con lo del déficit calórico y la obsesión por la vida saludable de Instagram prácticamente inalcanzable”, escribió sobre la imagen de un plato con ilustraciones de algunas de sus mascotas y con un pan partido por la mitad.

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Después, la diseñadora fue más contundente. “Sean normales por el amor de Dios, ¡dejen de enfermar cabezas sanas!”, sentenció. Con esa frase, Cande dejó en claro su rechazo a las publicaciones que presentan rutinas, dietas y objetivos físicos como si fueran posibles para todas las personas, sin contemplar las diferencias individuales ni el impacto que esos mensajes pueden provocar. Y mucho menos las recomendaciones médicas para cada persona en particular.

El contundente posteo de Cande Tinelli sobre los trastornos alimenticios
Cande Tinelli se expresó criticó duramente las tendencias alimenticias que vio en las redes sociales

No es la primera vez que la cantante habla sobre los comentarios vinculados con los hábitos alimenticios y, además, sobre su cuerpo. En junio de 2024, había compartido una reflexión después de recibir opiniones de sus seguidores sobre su figura. En aquella oportunidad, distintas personas habían señalado si tenía más o menos kilos, y la influencer cuestionó la facilidad con la que algunos usuarios se sentían habilitados a opinar sobre el cuerpo ajeno.

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“Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones, porque son miradas y visiones ajenas que exceden a uno. Sean buenas o malas, cada uno las ve como quiere. No hay que hacerle caso a lo que el otro ve o cree de mí”, escribió entonces. “Qué linda. Tenés unos kilitos de más. Te queda espectacular”, le había escrito una mujer a la diseñadora. Otro usuario, en cambio, le comentó: “Menos carne que Semana Santa. Nah, mentira. Sos hermosa”.

cande tinelli
En junio de 2024, Cande mostró algunos de los mensajes que le dejaron algunos usuarios opinando sobre sobre su cuerpo

Yo sé cómo estoy. Yo sé cómo elijo estar. Yo sé que estoy sana. Yo sola sé que estos comentarios no me representan”, afirmó. Luego reconoció que resulta difícil esperar que las personas dejen de opinar sobre los cuerpos, pero sostuvo que cada uno debe construir herramientas para que esas palabras no definan su propia imagen. “Y bueno, lamentablemente, esperar a que la gente no opine de los cuerpos es prácticamente imposible, así que tenemos que estar muy en eje y seguros de nosotros mismos para que esto nos resbale”, expresó.“Y entender también que somos mucho más que el cuerpo y lo externo. Cuiden y alimenten su mundo interior”, remarcó.

Después de compartir esa reflexión, Cande publicó una fotografía y continuó con su descargo a través de la ironía. “En modo ‘ketoda’ me voy a hacer lo que más amo en el mundo. Perdón por no tener carne, por estar más rellenita y también por haberme arruinado el cuerpo con tatuajes y ser parecida a un alien”, escribió. La influencer también hizo referencia a su familia y a la exposición que implica ser hija de una figura reconocida: “Perdón también por ser hija de alguien famoso y bueno, perdón por todo, básicamente. Un resumen de todo lo que leo a diario. Si sigo con todo, me quedo cinco horas más y me tengo que ir”.

cande tinelli
La influencer dejó en claro su hartazgo ante los comentarios sobre su físico (Instagram)

“La gente que me dice: ‘Si no te importa, no lo subas’, tiene su punto. Pero, ¿por qué lo subo? Yo tengo un alcance a muchos seguidores y esto no lo digo de creída, lo digo desde un lado bien. Es algo que prácticamente no elegí, pero le saco provecho a eso”, reflexionó frente a la cámara. Cande explicó que decidió utilizar la exposición que tiene para transmitir un mensaje a quienes atraviesan situaciones parecidas a la que ella vivió.

“Intento comunicar esto porque sé que hay gente que la pasa mal porque yo la pasé mal leyendo comentarios así”, afirmó. Después relató parte de su experiencia personal: “He estado encerrada semanas en mi cuarto a oscuras vomitando cada cosa que comía y llorando. Medicada, perdiendo tiempo de mi vida siendo una pendeja y no quiero que le pase esto a la gente porque me hace mal. No lo quiero permitir”.

La hija de Marcelo Tinelli aseguró que continuará hablando sobre el tema y que no piensa dejar de hacerlo por las críticas que pueda recibir. “Lo voy a seguir diciendo porque no quiero que le pase a nadie porque perdés tiempo en cosas que no tienen ni put… sentido”, concluyó. Su mensaje volvió a poner en el centro de la conversación el impacto que pueden tener los comentarios sobre los cuerpos y la responsabilidad de quienes difunden modelos de vida saludable que muchas veces resultan inalcanzables.

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