El Salvador

Alerta migratoria: arrestaron a un salvadoreño reclamado por homicidio tras ser deportado de EE.UU.

La PNC ejecutó una orden judicial del Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel cuando el hombre ingresó por el aeropuerto internacional de El Salvador

Hombre visto de espaldas con las manos esposadas tras el cuerpo, parado en una zona de seguridad de un aeropuerto frente a la pista.
Una alerta activa en el sistema permitió a la PNC ejecutar una orden judicial contra Melvin Moisés López Rubio durante el control migratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un salvadoreño que regresó al país tras ser deportado desde Estados Unidos fue detenido al ingresar por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. Una alerta activa en el sistema permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutar una orden judicial por homicidio simple y por un delito relacionado con armas de fuego.

El detenido fue identificado como Melvin Moisés López Rubio, de 34 años. Según informó la PNC, el aviso apareció cuando las autoridades verificaron sus datos durante el proceso de ingreso al territorio salvadoreño.

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La alerta permitió que los equipos policiales coordinaran el procedimiento para trasladarlo y ponerlo bajo arresto. La orden de captura fue emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, aunque no se detalló en que año.

La deportación desde Estados Unidos derivó en la detención de Melvin Moisés López Rubio al ingresar a El Salvador por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. (Foto cortesía PNC)
La deportación desde Estados Unidos derivó en la detención de Melvin Moisés López Rubio al ingresar a El Salvador por el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. (Foto cortesía PNC)

El control migratorio detectó la orden pendiente

López Rubio llegó a El Salvador luego de ser deportado desde Estados Unidos. Durante los controles en la terminal aérea, el sistema confirmó que era reclamado por la justicia salvadoreña.

La Policía no informó desde qué ciudad estadounidense fue enviado al país. Tampoco divulgó las circunstancias del homicidio que se le atribuye, la identidad de la víctima ni el momento en que habrían ocurrido los hechos investigados.

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La captura se concretó dentro del aeropuerto, antes de que el hombre pudiera salir de las instalaciones. Tras el arresto, agentes policiales coordinaron su traslado para dejarlo a disposición de las autoridades correspondientes.

La PNC señaló que el caso seguirá el proceso establecido ante las instancias judiciales. Será el tribunal competente el que determine las medidas que enfrentará mientras avanza la causa penal.

La orden judicial contra López Rubio incluye el delito de homicidio simple. La acusación se refiere a causar la muerte de otra persona sin que, en esta etapa, se hayan detallado circunstancias que permitan calificar el hecho como homicidio agravado.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
La captura se concretó dentro del aeropuerto antes de que el deportado pudiera salir de las instalaciones en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es requerido por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. La PNC no precisó qué tipo de arma estaría vinculada al expediente ni si fue incautada durante la detención en el aeropuerto.

La legislación salvadoreña establece que el homicidio simple puede ser castigado con penas de 25 a 35 años de prisión. La sanción concreta dependerá de la prueba que presenten las partes, de la resolución judicial y de la eventual responsabilidad que se establezca durante el proceso.

La imputación por armas será analizada de forma separada dentro del expediente o junto con la acusación principal, según la decisión de las autoridades judiciales. Hasta que exista una resolución firme, López Rubio mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel emitió la orden

La intervención policial respondió a una orden girada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel. La existencia de ese requerimiento fue el elemento que activó la actuación de los agentes cuando el deportado ingresó al país.

El arresto se produjo en un punto de control donde las autoridades revisan la identidad y la situación judicial de las personas que llegan desde el extranjero. La revisión permitió confirmar que el hombre tenía cuentas pendientes con la justicia antes de continuar con el proceso de recepción de personas deportadas.

La PNC indicó que López Rubio será remitido a las autoridades competentes para enfrentar el proceso por los delitos que se le atribuyen.

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