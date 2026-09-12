Guatemala declara alerta roja en el Trifinio por crisis de sequía: vicepresidenta Karin Herrera ordena medidas urgentes

Guatemala declaró alerta roja en la región del Trifinio por los efectos agroclimáticos de El Niño y la sequía en el corredor seco ampliado. (Vicepresidencia de Guatemala)

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Guatemala declaró alerta roja en la región del Trifinio por los efectos agroclimáticos de El Niño, mientras la vicepresidenta Karin Herrera ordenó medidas urgentes para contener la escasez de agua y alimentos en municipios de Chiquimula y Jutiapa. La decisión, tomada el 11 de septiembre de 2026, busca reforzar la atención sanitaria, sostener el abastecimiento alimentario y proteger a las familias expuestas a la sequía en el corredor seco ampliado.

La alerta roja se activó después de que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional declarara alerta naranja en todo el país ante el riesgo de afectaciones en la disponibilidad de agua y alimentos. La medida nacional antecedió a la elevación de la emergencia en la zona fronteriza del Trifinio.

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La instrucción fue dirigida a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres durante dos reuniones extraordinarias encabezadas por Herrera. La Vicepresidencia informó que los encuentros buscaron coordinar a las instituciones responsables de atender las consecuencias de la sequía.

Guatemala declaró alerta roja en la región del Trifinio por los efectos agroclimáticos de El Niño y la sequía en el corredor seco ampliado. (Vicepresidencia de Guatemala)

Un plan para el Trifinio y el corredor seco ampliado

La primera reunión correspondió al Gabinete Específico de Desarrollo Social, que revisó los acuerdos alcanzados con el Gabinete Específico de Desarrollo Económico. Allí se presentó el Plan de Acción–Respuesta a Emergencia por Sequía 2026, diseñado para la Región Trifinio y el corredor seco ampliado, donde se concentra una parte de la vulnerabilidad alimentaria guatemalteca.

Cinco ministerios recibieron tareas específicas. El Ministerio de Economía deberá fijar precios de referencia y actuar frente a aumentos injustificados en productos de la canasta básica y combustibles.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá sumar medidas de vigilancia y respuesta ante enfermedades relacionadas con la falta de agua o su mala calidad. También deberá incorporar al Consejo Nacional de la Juventud en las brigadas sanitarias.

El plan dispone el despliegue de 124 brigadas de salud y nutrición con equipos multidisciplinarios. Su labor incluirá suplementación, desparasitación y vacunación de niñas, niños y mujeres embarazadas, además del monitoreo comunitario de la calidad del agua, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que asegurar que los bonos conserven su carácter condicionado y alcancen a todos los beneficiarios prioritarios. A su vez, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá identificar recursos disponibles y analizar medidas legislativas que permitan acelerar la ejecución presupuestaria.

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Las autoridades asignaron al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación la reducción de los plazos de entrega de alimentos. La cartera también deberá definir acciones para asegurar agua y alimentación al ganado afectado por la ausencia de pastos.

Reservas de alimentos, pozos y asistencia para productores

La emergencia contempla reservas estratégicas de alimentos y la activación del seguro agrícola como compensación ante la pérdida de cosechas. También prevé reservorios artesanales para captar agua de lluvia, raciones destinadas a la ganadería y la rehabilitación de pozos comunitarios.

Los productores rurales podrán acceder a crédito con tasas nulas mediante inversión de capital en cajas rurales. La medida busca evitar que los campesinos abandonen sus tierras por la pérdida de cultivos y la falta de recursos para sostener su actividad.

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La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sesan, deberá mantener el seguimiento de las familias que atraviesan inseguridad alimentaria y actualizar la estimación de población afectada. Desde el Conasan también continuará la verificación del estado nutricional de la niñez y de la evolución de la crisis en los hogares más expuestos.

Herrera convocó a alcaldes y gobernadores del Trifinio y del corredor seco ampliado para que eleven las alertas necesarias ante los Coordinadores de Emergencia municipales y departamentales. El objetivo es garantizar el acceso al agua y la asistencia para las familias alcanzadas por la sequía.

Los gobiernos locales deberán utilizar recursos de los Consejos de Desarrollo en cocinas escolares y centros de recuperación nutricional, conforme a la tipología de seguridad alimentaria aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. La instrucción busca dirigir fondos hacia los espacios donde se atiende a población con mayor riesgo nutricional.

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“Cada día cuenta; tenemos que proteger la salud y la vida de la población guatemalteca”, afirmó Herrera durante la reunión del Gabinete Específico de Desarrollo Social. La vicepresidenta sostuvo que la respuesta debe situarse por encima de las banderas políticas y concentrarse en las familias vulnerables.

La producción nacional de granos resulta insuficiente, por lo que Guatemala deberá recurrir a importaciones para garantizar el abastecimiento oportuno. Herrera ordenó anticipar y agilizar esos procedimientos, además de fortalecer el monitoreo de caudales, embalses y generación hidroeléctrica con escenarios que permitan activar medidas preventivas.

“Es indispensable garantizar transparencia y trazabilidad en la entrega de la asistencia, verificando que llegue efectivamente a las familias que la necesitan”, señaló la vicepresidenta, según la Vicepresidencia. Las instituciones convocadas deberán presentar en 15 días calendario un informe escrito sobre los avances en la aplicación de las medidas.

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