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El golazo desde mitad de cancha antes del minuto en la Primera Nacional con el que Colegiales venció a Nueva Chicago

Rodrigo Monserrat sorprendió al arquero con un disparo potente cerca del círculo central y le dio la victoria a su equipo

Rodrigo Monserrat convirtió un gol de mitad de cancha al minuto de juego en el partido de la Primera Nacional entre Colegiales y Nueva Chicago
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La fecha 29 de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, entregó este sábado uno de los mejores goles de la temporada. Ocurrió en Munro, donde Colegiales enfrentó a Nueva Chicago por la Zona B. Ni bien comenzó el partido, cuando el cronómetro marcaba 57 segundos, Rodrigo Monserrat convirtió un tanto espectacular, casi desde la mitad de la cancha.

En menos de un minuto, el conjunto local se puso en ventaja luego de una acción en la que Franco Ziccarelli cabeceó hacia el medio y, tras una pifia de un futbolista de Chicago, la pelota le quedó a Monserrat, quien de primera sacó un potente disparo con su pierna derecha que sorprendió al arquero Facundo Masuero, quien estaba adelantado. La pelota lo sobrepasó y se metió en el centro del arco para el 1-0 de Colegiales ante su gente. Aquel tanto fue el único del partido.

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El gol sorprendió a todos, incluso al relator de la transmisión de la Liga Profesional, no sólo por la velocidad y el poco tiempo de juego, sino por la impactante definición de la jugada. El golazo de Monserrat se viralizó de inmediato en las redes sociales y algunos de los usuarios lo postularon para el premio Puskas al mejor gol de la temporada.

El golazo de Colegiales ante Nueva Chicago en la Primera Nacional
El golazo de Colegiales ante Nueva Chicago en la Primera Nacional (captura de video)

En cuanto a la actualidad de ambos equipos, para Colegiales la victoria fue trascendental en las aspiraciones para clasificar entre los mejores ocho equipos de su grupo al Reducido, que otorga un ascenso a la Liga Profesional. El conjunto que dirige Leonardo Fernández se encuentra noveno en las posiciones, con 40 puntos e igualó la línea de Deportivo Maipú, que tiene mejor diferencia de gol.

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Por su parte, Nueva Chicago quedó comprometido con su lucha por la permanencia, ya que cosecha 32 puntos y podría quedar por debajo de Patronato (tiene un partido menos) y Chacarita, que está en zona de descenso, con 27 unidades y un encuentro como visitante ante Midland el domingo.

El torneo de la Primera Nacional reúne a 36 equipos que están divididos en dos zonas. Los primeros de cada una de ellas jugarán una final para determinar uno de los ascensos a la máxima categoría. En la Zona A, Ferro Carril Oeste lidera con 54 puntos, seguido de Deportivo Morón, con 52. En la B, Tristán Suárez comanda el grupo con 52 unidades, escoltado por Temperley y Gimnasia de Jujuy, con 49. Los clubes que se ubiquen del 2° al 8°, participarán del Reducido por el segundo ascenso.

La tabla de posiciones de la Primera Nacional

Primera Nacional

GRUPOS

GRUPOS

GRUPO A
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Ferro Carril OesteFERFerro Carril Oeste542816663425+9

2

Deportivo MorónMORDeportivo Morón522815764526+19

3

Deportivo MadrynDMADeportivo Madryn4628121064126+15

4

Godoy CruzGODGodoy Cruz462813783425+9

5

ColónCOLColón452812973523+12

6

Almirante BrownALBAlmirante Brown452812972316+7

7

Ciudad de BolívarCDBCiudad de Bolívar392991282426-2

8

Los AndesANDLos Andes362881282116+5

9

Estudiantes CaserosCASEstudiantes Caseros3628991025250

10

Racing CórdobaRCORacing Córdoba352898112532-7

11

Chaco For EverCFEChaco For Ever322888122629-3

12

Mitre Santiago d. EsteroMITMitre Santiago d. Estero312861392735-8

13

Central NorteCNOCentral Norte3129613101927-8

14

All BoysALLAll Boys3129613101625-9

15

San TelmoSTESan Telmo3129710122333-10

16

Defensores de BelgranoDEBDefensores de Belgrano3028612102025-5

17

San MiguelSMGSan Miguel2928611112232-10

18

AcassusoACAAcassuso232858151933-14
GRUPO B
POS
EQUIPOS
PTS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG

1

Tristán SuárezTRITristán Suárez5228141043115+16

2

TemperleyTEMTemperley4928131053323+10

3

Gimnasia JujuyGJUGimnasia Jujuy492814774234+8

4

AtlantaATLAtlanta4829153113428+6

5

Gimnasia y TiroGTIGimnasia y Tiro452912983126+5

6

MidlandMIDMidland412811893125+6

7

San Martín San JuanSAMSan Martín San Juan412811893127+4

8

Deportivo MaipúMAIDeportivo Maipú4029117113630+6

9

ColegialesCOLColegiales4029117112928+1

10

Atlético RafaelaATRAtlético Rafaela392810992022-2

11

San Martín TucumánSMTSan Martín Tucumán362881282726+1

12

QuilmesQACQuilmes352998122824+4

13

AlmagroALMAlmagro352998122533-8

14

AgropecuarioAGRAgropecuario332889112531-6

15

Nueva ChicagoNUENueva Chicago322988132128-7

16

PatronatoPATPatronato292851492330-7

17

Chacarita JuniorsCHAChacarita Juniors272876151930-11

18

GüemesGUEGüemes232958162349-26

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