El golazo desde mitad de cancha antes del minuto en la Primera Nacional con el que Colegiales venció a Nueva Chicago

Rodrigo Monserrat convirtió un gol de mitad de cancha al minuto de juego en el partido de la Primera Nacional entre Colegiales y Nueva Chicago

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La fecha 29 de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, entregó este sábado uno de los mejores goles de la temporada. Ocurrió en Munro, donde Colegiales enfrentó a Nueva Chicago por la Zona B. Ni bien comenzó el partido, cuando el cronómetro marcaba 57 segundos, Rodrigo Monserrat convirtió un tanto espectacular, casi desde la mitad de la cancha.

En menos de un minuto, el conjunto local se puso en ventaja luego de una acción en la que Franco Ziccarelli cabeceó hacia el medio y, tras una pifia de un futbolista de Chicago, la pelota le quedó a Monserrat, quien de primera sacó un potente disparo con su pierna derecha que sorprendió al arquero Facundo Masuero, quien estaba adelantado. La pelota lo sobrepasó y se metió en el centro del arco para el 1-0 de Colegiales ante su gente. Aquel tanto fue el único del partido.

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El gol sorprendió a todos, incluso al relator de la transmisión de la Liga Profesional, no sólo por la velocidad y el poco tiempo de juego, sino por la impactante definición de la jugada. El golazo de Monserrat se viralizó de inmediato en las redes sociales y algunos de los usuarios lo postularon para el premio Puskas al mejor gol de la temporada.

El golazo de Colegiales ante Nueva Chicago en la Primera Nacional (captura de video)

En cuanto a la actualidad de ambos equipos, para Colegiales la victoria fue trascendental en las aspiraciones para clasificar entre los mejores ocho equipos de su grupo al Reducido, que otorga un ascenso a la Liga Profesional. El conjunto que dirige Leonardo Fernández se encuentra noveno en las posiciones, con 40 puntos e igualó la línea de Deportivo Maipú, que tiene mejor diferencia de gol.

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Por su parte, Nueva Chicago quedó comprometido con su lucha por la permanencia, ya que cosecha 32 puntos y podría quedar por debajo de Patronato (tiene un partido menos) y Chacarita, que está en zona de descenso, con 27 unidades y un encuentro como visitante ante Midland el domingo.

El torneo de la Primera Nacional reúne a 36 equipos que están divididos en dos zonas. Los primeros de cada una de ellas jugarán una final para determinar uno de los ascensos a la máxima categoría. En la Zona A, Ferro Carril Oeste lidera con 54 puntos, seguido de Deportivo Morón, con 52. En la B, Tristán Suárez comanda el grupo con 52 unidades, escoltado por Temperley y Gimnasia de Jujuy, con 49. Los clubes que se ubiquen del 2° al 8°, participarán del Reducido por el segundo ascenso.

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La tabla de posiciones de la Primera Nacional

Primera Nacional GRUPOS GRUPOS Ver más GRUPO A POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 FER Ferro Carril Oeste 54 28 16 6 6 34 25 +9 2 MOR Deportivo Morón 52 28 15 7 6 45 26 +19 3 DMA Deportivo Madryn 46 28 12 10 6 41 26 +15 4 GOD Godoy Cruz 46 28 13 7 8 34 25 +9 5 COL Colón 45 28 12 9 7 35 23 +12 6 ALB Almirante Brown 45 28 12 9 7 23 16 +7 7 CDB Ciudad de Bolívar 39 29 9 12 8 24 26 -2 8 AND Los Andes 36 28 8 12 8 21 16 +5 9 CAS Estudiantes Caseros 36 28 9 9 10 25 25 0 10 RCO Racing Córdoba 35 28 9 8 11 25 32 -7 11 CFE Chaco For Ever 32 28 8 8 12 26 29 -3 12 MIT Mitre Santiago d. Estero 31 28 6 13 9 27 35 -8 13 CNO Central Norte 31 29 6 13 10 19 27 -8 14 ALL All Boys 31 29 6 13 10 16 25 -9 15 STE San Telmo 31 29 7 10 12 23 33 -10 16 DEB Defensores de Belgrano 30 28 6 12 10 20 25 -5 17 SMG San Miguel 29 28 6 11 11 22 32 -10 18 ACA Acassuso 23 28 5 8 15 19 33 -14 GRUPO B POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 TRI Tristán Suárez 52 28 14 10 4 31 15 +16 2 TEM Temperley 49 28 13 10 5 33 23 +10 3 GJU Gimnasia Jujuy 49 28 14 7 7 42 34 +8 4 ATL Atlanta 48 29 15 3 11 34 28 +6 5 GTI Gimnasia y Tiro 45 29 12 9 8 31 26 +5 6 MID Midland 41 28 11 8 9 31 25 +6 7 SAM San Martín San Juan 41 28 11 8 9 31 27 +4 8 MAI Deportivo Maipú 40 29 11 7 11 36 30 +6 9 COL Colegiales 40 29 11 7 11 29 28 +1 10 ATR Atlético Rafaela 39 28 10 9 9 20 22 -2 11 SMT San Martín Tucumán 36 28 8 12 8 27 26 +1 12 QAC Quilmes 35 29 9 8 12 28 24 +4 13 ALM Almagro 35 29 9 8 12 25 33 -8 14 AGR Agropecuario 33 28 8 9 11 25 31 -6 15 NUE Nueva Chicago 32 29 8 8 13 21 28 -7 16 PAT Patronato 29 28 5 14 9 23 30 -7 17 CHA Chacarita Juniors 27 28 7 6 15 19 30 -11 18 GUE Güemes 23 29 5 8 16 23 49 -26