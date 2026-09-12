Sofía Jujuy y su novio cumplieron un año y lo festejaron en la ciudad donde se conocieron: “Esas calles mágicas”

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea, cada día más enamorados

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Sofía Jujuy Jiménez celebró el primer aniversario de su noviazgo con una escapada a Tilcara, la misma ciudad en la que conoció a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea. La modelo volvió al norte argentino, a la provincia de la que es oriunda, para revivir aquel primer encuentro y festejar doce meses de amor junto a su pareja y recorrer esos lugares que sirvieron de escenografía para el kilómetro cero de esta historia.

El viaje tuvo todo el sabor de un regreso simbólico. Qüerio lo inmortalizó en sus redes con una historia que cruzaba dos momentos en el mismo paisaje: la foto del 12 de septiembre de 2025, cuando se conocieron, junto a la del 12 de septiembre de 2026, con la leyenda “1 año con vos”. El gesto marcó el tono íntimo y romántico de una celebración que la pareja eligió compartir con sus seguidores.

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Sofía Jujuy y su novio Gustavo en un viaje muy emotivo por Tilcara

La pareja eligió Tilcara como escenario simbólico del festejo y las imágenes lo dijeron todo. En una de las historias, Querio publicó dos fotos tomadas en el mismo rincón con vista a las montañas y la vegetación del norte argentino, separadas exactamente por un año: en ambas, los dos sentados juntos, ella mirándolo de cerca mientras él le toca la cara. El contraste entre las dos imágenes, capturadas en idéntico paisaje con doce meses de diferencia, resumió sin palabras el recorrido de la relación.

El punto de partida de todo fue una calle de Tilcara. Allí, frente a un mural colorido típico de la Quebrada de Humahuaca, la pareja se besó y Jujuy lo compartió con la leyenda “exactamente hace un año en este mismo lugar nos conocíamos”. La foto los muestra completamente entregados al momento, con las sierras del norte como fondo, y ella también se mostró sola, para tener su propio recuerdo del aniversario.

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El imponente paisaje jujeño fue testigo del nacimiento del amor

La noche también tuvo su lugar en el festejo. Sofía Jujuy compartió una comparación de dos caminatas por las calles de Tilcara, tomadas con un año de diferencia: en ambas postales, la pareja aparece de espaldas y abrazada mientras recorre el pueblo. “Caminando las callecitas mágicas”, escribió la conductora sobre las imágenes, que volvieron a poner en primer plano el escenario de su primer encuentro.

También publicó una foto de los dos abrazados y sonrientes dentro de un bar, con luces de colores y decoración rústica. “Que sean millones más mi amooooor”, escribió la conductora al celebrar el aniversario.

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La conductora y el empresario retrataron imágenes similares con un año de diferencia

¿Se viene el casamiento?

El aniversario en Tilcara llegó después de que Sofía Jujuy hablara públicamente sobre los planes que imagina junto a Gustavo. En una charla para el programa de streaming Que alguien le avise, la conductora contó que, entre bromas y proyecciones, ambos conversaron sobre cómo sería una eventual boda.

Todo surgió a partir de la visita del músico Mario Luis al ciclo, cuando surgió una propuesta de Sofía fuera de libreto. “Nosotros con mi novio te queremos contratar para nuestro casamiento”, le dijo sin pensarlo.

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El festejo también tuvo su postal nocturna, en un típico bar de la ciudad

La idea entusiasmó a los dos. Según relató, Gustavo imaginó de inmediato al músico en la celebración y reaccionó con humor ante la escena. Sin embargo, Jujuy fue clara al marcar que por ahora no hay compromiso ni fecha definida. Cuando Eva Bargiela le señaló que todavía no había planes concretos, la modelo coincidió y dejó en claro cuál es el paso que falta antes de pensar en la organización.

“Primero me tenés que hacer vos la propuesta de casamiento”, lanzó entre risas, dirigida a su novio. La conversación dejó planteada la posibilidad a futuro, pero la pareja hoy parece concentrada en disfrutar su presente: el primer año juntos, el regreso al lugar donde se conocieron y un festejo que quedó retratado en las postales desde Jujuy.

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