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La postal familiar de Maxi López y Nora Colosimo en el partido de fútbol de Benedicto y Constantino

Mientras Wanda Nara disfruta de su escapada en Río de Janeiro, su madre y su expareja estuvieron alentando a los adolescentes

El exfutbolista y su exsuegra se unieron para alentar a los jovenes en un partido (Video: Instagram)
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Mientras Wanda Nara disfruta de un paseo por la ciudad de Río de Janeiro, luego de haber pasado apenas unos días en la nieve de la localidad de Villa La Angostura, ubicada en la provincia de Neuquén, sus tres hijos varones se quedan en la ciudad de Buenos Aires bajo la supervisión y el acompañamiento de su padre, Maxi López. Así las cosas, el exfutbolista no dudó en hacerse cargo de los niños y se ocupó de asistir a las actividades vinculadas al deporte que tienen los chicos, quienes actualmente están dando sus primeros pasos dentro del ámbito del fútbol profesional.

Nora Colosimo, que es la madre de Wanda, fue la persona encargada de registrar ese momento y decidió compartirlo en sus redes sociales. En la imagen, que fue tomada en formato selfie en un parque cercano a la cancha de fútbol, se observa a López llevando puesta una campera de color oscuro.

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También aparece Valentino —el hijo mayor del matrimonio que formaron la empresaria y el exfutbolista— usando una gorra celeste y una campera de color blanco con acolchado. Nora, que está en primer plano en la fotografía, luce unas gafas de sol y un abrigo de tono fucsia con una textura que recuerda a la piel sintética. Con los dedos realiza el gesto de la V y acompaña la publicación con la leyenda: “Con los López!!!”.

El partido al que asistieron tuvo como protagonistas a Benedicto y Constantino, ya que ambos juegan para el club Excursionistas. Maximiliano también subió a sus redes distintas imágenes del encuentro: en una de esas fotos se puede ver una jugada disputada en la cancha de césped sintético, donde los jugadores con camisetas a rayas rojas y blancas están enfrentados a un conjunto que viste completamente de negro, mientras el arquero del equipo contrario se arroja hacia el suelo en un intento por evitar que la pelota entre al arco y termine en gol.

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Una mujer con abrigo rosa y gafas de sol posa frente a dos hombres en un entorno al aire libre
Nora se mostró junto a Maxi en un partido de Constantino y Benedicto (Instagram)

En una de las esquinas del video, con el orgullo de un padre que ve a sus hijos disfrtuar del camino que eligieron, escribió: “Asistencia de Coki, gol de Bencho”. Benedicto, luego del partido, reposteó el corto en sus propias historias y su abuela materna hizo lo propio, dejando en claro el orgullo familiar.

Mientras tanto, Nara compartía las primeras imágenes de su escapada a Brasil. El primer registro correspondió al tramo aéreo del viaje: la foto mostró un asiento con pantalla individual, mesa auxiliar, controles multimedia, almohada y manta, además de detalles de madera clara sobre las ventanillas y botellas alineadas en un compartimento, disposición propia de una cabina de clase ejecutiva.

Ya en destino, la empresaria ofreció una vista nocturna de la playa de Copacabana tomada desde altura. La toma capturó el paseo marítimo con su clásico solado de mosaicos en blanco y negro, una hilera de locales gastronómicos con sombrillas y luces cálidas sobre la arena, grupos de personas sentadas en la playa y peatones que circulaban por la vereda, entre palmeras y postes de alumbrado.

Vista nocturna en picado de un paseo marítimo con baldosas de ondas, palmeras, puestos iluminados y una playa de arena junto al mar
La vista que tiene la empresaria desde el hotel

También difundió un video grabado de noche en la pileta del alojamiento donde se hospedó. Las imágenes mostraban el agua de la piscina iluminada en tono turquesa, con reposeras dispuestas sobre el borde y una baranda de vidrio que separaba el sector. De fondo se destacaba un cerro cubierto de luces amarillas y blancas que se recortaba sobre el mar oscuro, posiblemente una zona residencial o una favela vista desde la altura del edificio. La cámara recorrió distintos ángulos del plano nocturno, con las reposeras vacías en primer plano y el reflejo de las luces del cerro sobre la superficie iluminada del agua.

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