Se confirmó el rival de Argentina en los octavos de final del Mundial Sub 20 femenino: día, hora y todo lo que hay que saber del duelo ante Corea del Sur

Argentina se enfrentará a Corea del Sur por los octavos de final del Mundial Sub 20 femenino (@Argentina)

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La selección argentina femenina Sub 20 ya conoce a su próximo rival en el Mundial: se enfrentará a Corea del Sur en los octavos de final. El conjunto dirigido por Christian Meloni continuará su recorrido en la competencia el miércoles 16 de septiembre, desde las 10.00 de Argentina, en el Arena Sosnowiec. La Albiceleste buscará superar su última actuación en el certamen y avanzar por primera vez a los cuartos de final de una Copa del Mundo de la categoría.

El combinado que logre superar esta llave de octavos de final –la primera confirmada hasta acá del certamen– jugará en cuartos contra el vencedor del cruce que tendrá Italia contra uno de los seleccionados que clasifique como mejor tercero.

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El seleccionado surcoreano terminó segundo en el grupo C con cuatro puntos y se convirtió en el adversario de Argentina para la próxima instancia eliminatoria. Su campaña comenzó con un empate 1-1 ante Francia, que finalizó como líder de la zona con siete unidades. En la segunda jornada, Corea del Sur cayó 3-1 frente a Ghana, aunque logró recuperarse en el cierre de la fase de grupos.

La clasificación quedó asegurada este sábado con una victoria 3-2 ante Ecuador. El seleccionado sudamericano quedó con un panorama más complejo y deberá esperar otros resultados para saber si puede acceder a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros entre los seis grupos. Corea del Sur, en cambio, confirmó su continuidad y se preparará para un duelo ante una Argentina que llega con dos triunfos consecutivos.

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La Albiceleste derrotó a México y se aseguró su clasificación a la fase eliminatoria (@Argentina)

El recorrido argentino en el Mundial comenzó con una caída por 3-0 ante Polonia, la selección anfitriona, que aprovechó su condición de local para imponerse en el debut. Tras ese resultado, el equipo de Christian Meloni tuvo una respuesta contundente frente a Benín, que disputó por primera vez una competencia organizada por la FIFA y quedó eliminado después de la fase inicial del torneo.

La goleada 8-0 ante Benín significó la victoria más amplia de Argentina en un Mundial femenino juvenil. El resultado permitió que la Albiceleste recuperara terreno tras la derrota inicial y llegara a la tercera fecha con posibilidades de asegurar el pasaje a la siguiente ronda. La diferencia de goles también le dio mayor margen al equipo en una zona que se definió con resultados ajustados.

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En la última jornada, Argentina sacó adelante un partido difícil ante México y confirmó su clasificación con una victoria 3-2. Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolores Delgado marcaron los tantos de una remontada que dejó al seleccionado argentino entre los 16 mejores equipos del Mundial. Ahora, el plantel tendrá por delante un rival que cuenta con experiencia en las fases decisivas de la competencia.

Corea del Sur inició su historia en el Mundial femenino Sub 20 con su primera participación en 2004. Desde entonces, su mejor actuación fue el tercer puesto conseguido en Alemania 2010. En aquella edición, Ji So-yun se convirtió en la principal figura del seleccionado asiático tras marcar ocho goles, terminar segunda en la tabla de goleadoras y recibir el Balón de Plata como segunda mejor futbolista del torneo.

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El conjunto de Christian Meloni finalizó en el segundo lugar del Grupo A y buscará superar la última actuación en el certamen (@afaseleccion)

El equipo surcoreano también alcanzó los cuartos de final en las ediciones de 2012 y 2014. Más tarde, se despidió en la fase de grupos en dos torneos, no logró clasificarse en 2018 y volvió a competir en 2022. En esa oportunidad, el seleccionado llegó hasta los octavos de final, instancia en la que cayó frente a Colombia, que era anfitriona de aquella Copa del Mundo.

Corea del Sur obtuvo su boleto a Polonia en la Copa Asiática Femenina Sub 20 de la Confederación Asiática de Fútbol de 2026. El equipo llegó a las semifinales y aseguró su clasificación al Mundial después de vencer 2-1 a Tailandia en los cuartos de final, con un gol convertido durante el tiempo suplementario. Entre sus jugadoras aparecen Nam Seung-eun y Cho Hye-young.

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Nam Seung-eun se desempeña como defensora y se destaca por su presencia física y por su capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo. Cho Hye-young, por su parte, aporta desequilibrio y profundidad desde posiciones ofensivas. Ambas futbolistas integran un seleccionado que buscará repetir sus antecedentes en etapas eliminatorias, aunque tendrá enfrente a una Argentina que viene de conseguir resultados que consolidaron su confianza.

Este miércoles Argentina jugará el duelo por el boleto a cuartos de final (@Argentina)

En el Mundial Sub 20 de Colombia 2024, el seleccionado argentino consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo de la categoría al derrotar 1-0 a Costa Rica. Luego empató 3-3 con Países Bajos y avanzó a los octavos de final, donde perdió ante Alemania. Aquella participación representó la primera vez que una selección argentina femenina alcanzó la segunda fase de un Mundial en cualquier categoría.

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Para este nuevo cruce, Annika Paz aparece como una de las principales referencias ofensivas del plantel argentino. La goleadora acumula cinco tantos en el certamen y se consolidó por su calidad de definición frente al arco. Mereces Diz suma dos goles, mientras que Dolores Delgado llega después de haber sellado la victoria ante México en un encuentro que permitió confirmar la clasificación a los octavos de final.

LAS CONVOCADAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

La selección argentina femenina avanza en la competencia

Arqueras: Priscila Siben (Banfield), Juana Schipper (Talleres) y Naila Zaninetti (Unión)

Defensoras: Alma Velasco (Levante UD, España), Carolina Ceniza (River Plate), Sofía Quiroga (River Plate), Julia Vinhas Robledo (Platense), Luzmila Ramírez (Boca Juniors), Luisana Araya (Belgrano) y Morena Calvo (Boca Juniors)

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Mediocampistas: Agustina Maldonado (River Plate), Julieta Martínez (Boca Juniors), Brisa Jara (Talleres) y Camila Ochoa (Independiente)

Delanteras: Julieta Aguilar (Newell’s Old Boys), Mercedes Diz (River Plate), Dolores Delgado (Real Madrid, España), Violeta Álvarez (Boca Juniors), Pía Álvarez (Independiente), Annika Paz (Inter, Italia) y Giselle White (Santa Rosa United SC, Estados Unidos)

El fixture de Argentina:

Fecha 1: Polonia 3-0 Argentina

La selección argentina femenina cayó 3-0 ante su par de Europa

Fecha 2: Argentina 8-0 Benín

Los goles de Argentina ante Benín en el Mundial Sub 20 femenino

Fecha 3: Argentina 3-2 México

La selección femenina se midió contra la de Concacaf por la última fecha de la fase de grupos

Los grupos del Mundial Sub 20 femenino:

Grupo A: Polonia*, México, Argentina*, Benín

Grupo B: Brasil*, Inglaterra*, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia*, República de Corea*, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón*, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia*

Grupo E: RPD de Corea*, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España*, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

*Clasificaron a octavos de final