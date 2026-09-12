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Qué dijo Franco Colapinto tras su vuelta perfecta en Q2 y la gran clasificación que protagonizó en el Gran Premio de España

El argentino se mostró emocionado por su gran actuación en la segunda tanda de qualy y destacó su trabajo para quedar 9°

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Franco Colapinto firmó una de sus mejores clasificaciones en la Fórmula 1 al quedar noveno en el Gran Premio de España. En el debut del circuito llamado Madring, el argentino exprimió al máximo su Alpine para meterse a Q3 con una vuelta memorable: superó a su compañero Pierre Gasly por 0.751 segundos. “Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”, explicó en la rueda de prensa.

No esperábamos pasar a Q3. Estaba muy difícil hoy. No teníamos el ritmo, ni ayer ni hoy para pasar. Estaban más fuertes los Audis y los VCARB (Racing Bulls)”, argumentó el joven de 23 años en diálogo con ESPN. Luego de esto, remarcó las notables vueltas que firmó para llegar hasta la última tanda: “Iba a ser siempre muy difícil e hice una vuelta... fue una locura. Contento con la clasificación, extraje lo máximo del auto. Es lo que quería. Feliz con el resultado. Mañana es una carrera larga, pero intentaremos sumar puntos y hacer una buena largada”.

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Respecto a su rendimiento en la tanda de clasificación, destacó: “Muy contento con la clasificación. Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí. En Miami y Canadá éramos el quinto o el mejor del resto. Acá creo que no, éramos el séptimo. Haber quedado noveno es un gran esfuerzo. Cuando hay un auto para estar ahí y quedas un poco más adelante, es que hiciste un gran trabajo. Fue una muy buena qualy desde el comienzo hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes”.

Franco explicó que tuvo un problema en el giro de la Q3 que lo privó de mejorar. “En la de Q3 tuve un snap muy grande. Tuve que cambiar unas cosas en el volante durante la vuelta para un par de curvas específicas. Tengo que sacar la mano del volante y, cuando la saqué, se me puso muy de cola en una curva y perdí una decimita”, destacó el pilarense.

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* El rendimiento del argentino en la jornada

Colapinto también se refirió a la salvada en el sector de la curva conocida como La Monumental: “Se me puso muy de cola en la curva larga de la 12. Se puso feo, pero, por suerte, tuvimos revancha en el siguiente run con una muy buena vuelta. Linda salvada para ponerle un poco de emoción a la qualy”.

El argentino de Alpine hizo hincapié en el trabajo del equipo y cómo dio un salto en su rendimiento en comparación al día viernes, donde se lo vio frustrado por el nivel del monoplaza: “Una buena mejora entre run y run. Era lo que buscaba después de Monza. Esa experiencia me sirvió también. Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde, como ya lo había hecho en Monza. Quedé octavo con un auto que hizo la pole. A veces da sus frutos y a veces, no tanto. Pero siempre nos vamos últimos los viernes. Por suerte, hoy valió la pena”.

Fue una jornada especial para Franco, que por quinta vez en la temporada quedó por delante de Pierre Gasly en una clasificación (el francés fue más veloz en 12 oportunidades). Además, el argentino logró pasar a Q3 por séptima oportunidad desde que desembarcó en la Fórmula 1: dos veces con Williams y en cinco ocasiones con Alpine.

Cuando se estrenó con Williams en 2024, Franco largó 9° en la carrera principal de Bakú y 10° en la Sprint de Austin. Desde su desembarco en Alpine, avanzó a Q3 en cinco ocasiones de este 2026 con el A526: largó 8° en la Sprint y la principal de Miami, 10° en el Gran Premio de Canadá y comenzó 7° en Monza el fin de semana pasado tras la sanción a Antonelli.

Gráfico de Fórmula 1 que enumera a 22 pilotos con sus rostros, escuderías y posiciones de salida para el Gran Premio de España
Una infografía detalla la grilla de salida con las posiciones de los 22 pilotos para el Gran Premio de España de Fórmula 1. (@F1)

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