El Salvador activa un programa regional para adaptarse al cambio climático con apoyo de entidad financiera

El BCIE y el MARN de El Salvador firmaron un convenio para iniciar la ejecución de ADAPTA-R, un programa regional de adaptación al cambio climático. / (BCIE)

Guardar

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador firmaron un convenio para poner en marcha la participación del país en el Programa de Adaptación Basada en Ecosistemas para Aumentar la Resiliencia al Cambio Climático, conocido como ADAPTA-R.

La iniciativa regional cuenta con una disponibilidad de US$268.35 millones y tiene como objetivo financiar acciones frente a sequías, lluvias extremas, degradación de suelos y presión sobre los recursos hídricos.

PUBLICIDAD

El acuerdo fue suscrito en San Salvador el 11 de septiembre y formaliza el inicio de la implementación nacional de un programa que abarca el Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de República Dominicana.

El BCIE desarrolla la iniciativa con apoyo del Fondo Verde para el Clima, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) participarán en la asistencia técnica, la gestión de conocimiento y el fortalecimiento de políticas públicas.

El programa ADAPTA-R dispone de US$268.35 millones para financiar acciones frente a sequías, lluvias extremas, degradación de suelos y presión sobre los recursos hídricos, según las autoridades. / (BCIE)

ADAPTA-R contempla intervenciones en cuencas hidrográficas, bosques y sistemas agrícolas. También incorpora mecanismos para mejorar la planificación local y nacional ante riesgos climáticos, con participación de comunidades, mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información divulgada por el BCIE, el programa regional busca beneficiar a más de un millón de personas y restaurar o proteger cerca de 12 mil hectáreas de ecosistemas forestales. Entre los grupos priorizados figuran pequeños y medianos productores, comerciantes rurales, gobiernos municipales y comunidades cuya actividad económica depende de los recursos naturales.

La estrategia tiene dos componentes. El primero apunta a reforzar las capacidades técnicas de autoridades locales, agricultores y poblaciones rurales, a través de proyectos demostrativos de adaptación y de la difusión de información sobre cambio climático. El segundo prevé recursos para financiar soluciones basadas en ecosistemas, junto con medidas de uso eficiente del agua y de otros recursos naturales.

PUBLICIDAD

El programa incluye subvenciones, créditos y garantías. Los créditos se canalizarán por medio de instituciones financieras intermediarias con líneas globales de crédito vigentes con el BCIE. El esquema busca ampliar el acceso al financiamiento para inversiones de adaptación en actividades productivas y territorios expuestos a eventos climáticos.

El acuerdo suscrito en San Salvador formaliza la implementación nacional de una iniciativa que abarca el Corredor Seco Centroamericano y zonas áridas de República Dominicana. / (BCIE)

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana integran la iniciativa regional

Además de El Salvador, el programa ADAPTA-R comprende a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. El acuerdo nacional firmado con el MARN corresponde al inicio de la etapa de ejecución salvadoreña dentro de una iniciativa cuya vigencia está prevista entre 2024 y 2031.

En noviembre de 2022, el BCIE y el Fondo Verde para el Clima suscribieron el acuerdo de actividad financiada para el programa regional. En ese momento se estableció un aporte de US$174.3 millones del fondo climático, complementado con recursos de crédito del Banco y contribuciones en especie de los países participantes.

PUBLICIDAD

El diseño inicial planteó intervenciones en siete cuencas priorizadas y una superficie de más de 20 mil kilómetros cuadrados del Corredor Seco y de las zonas áridas dominicanas. Las medidas previstas incluyen captación de agua de lluvia, conservación de suelos, agroforestería, restauración de cuencas y diversificación de actividades económicas rurales.

El BCIE amplía su cartera de financiamiento ambiental en la región

El nuevo acuerdo se suma a otras operaciones ambientales y climáticas del BCIE. El banco desarrolla el programa CAMBio II, también junto al Fondo Verde para el Clima, para facilitar créditos y asistencia técnica a micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

PUBLICIDAD

El nuevo convenio amplía la cartera de financiamiento ambiental del BCIE, que también impulsa programas como CAMBio II y proyectos de restauración en Honduras, Belice, Guatemala y Colombia./ (BCIE)

En Honduras, el BCIE realizó en 2025 el primer desembolso de CAMBio II por US$498.942 para una empresa del sector forestal sostenible que instalará un sistema solar fotovoltaico. El programa contempla inversiones en energía sostenible, agroindustria, turismo, manejo forestal y pesca responsable.

La entidad también financió la recuperación sostenible del lago de Yojoa, en Honduras, mediante una emisión de bono azul por 30 millones de euros. El proyecto contempla acciones de conservación, manejo de agua, tratamiento de residuos, desarrollo comunitario y turismo sostenible.

En Belice, Guatemala y Honduras, el BCIE ejecuta además el proyecto REFORES, que cuenta con US$13.2 millones del Fondo de Adaptación para restaurar bosques, cuencas y ecosistemas costeros. En Colombia, formalizó en abril de 2026 un préstamo de US$75 millones destinado a respaldar políticas de acción climática y protección de ecosistemas estratégicos.

PUBLICIDAD

Con el convenio firmado en San Salvador, El Salvador inicia la ejecución de ADAPTA-R bajo un esquema regional que combina cooperación técnica, restauración ambiental y financiamiento para la adaptación climática.