Nicaragua

Detuvieron en Nicaragua a un hondureño acusado de herir a su pareja con un machete

La captura se concretó en el asentamiento Los Limones, en Somotillo, Chinandega, tras una coordinación entre fuerzas de ambos países, luego de una agresión contra su pareja en El Triunfo

Dibujo de un hombre canoso con camisa azul a cuadros, sentado al lado de una malla metálica, plantas de agave y una motocicleta al fondo.
La captura ocurrió en la comunidad de Asentamiento Los Limones, en Somotillo, departamento de Chinandega. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un ciudadano hondureño, identificado de forma preliminar como Edgardo Zúñiga, fue detenido en Nicaragua y entregado a las autoridades de Honduras, acusado de haber atacado a su pareja con un machete en el municipio de El Triunfo. La víctima sufrió heridas de gravedad y recibió atención médica en un hospital de Tegucigalpa.

El caso fue informado por el diario nicaragüense La Prensa, que citó a Televicentro Radio de Choluteca y a autoridades policiales hondureñas. De acuerdo con esa cobertura, el sospechoso cruzó la frontera tras el presunto ataque con el objetivo de evitar la acción de la Justicia.

PUBLICIDAD

La captura ocurrió en la comunidad de Asentamiento Los Limones, en Somotillo, departamento de Chinandega. La Policía de Nicaragua localizó al hombre después de un intercambio de información y coordinación con los cuerpos de seguridad de Honduras, según indicó el medio.

El detenido fue trasladado luego a territorio hondureño, donde quedó bajo custodia policial. Las autoridades prevén remitir el expediente al Ministerio Público y a los tribunales competentes, que deberán definir los pasos judiciales del caso.

La docente Cenelia Vásquez permanece bajo observación médica en el Hospital San Félix de La Dorada tras sufrir graves heridas en rostro, manos y cuerpo - crédito Facebook
El hondureño atacó a la mujer con un maquete, según informaron las autoridades. /. (Facebook)

El comisionado de la Policía de Honduras, José Anariba Martínez, señaló que la mujer fue atacada con un arma blanca y sufrió lesiones que requirieron su traslado a un centro hospitalario de Tegucigalpa, según recogió La Prensa.

PUBLICIDAD

“El ataque dejó a la víctima en condición grave, aunque las heridas no le causaron la muerte”, expresó el jefe policial, citado por el diario nicaragüense. El funcionario está a cargo de la Policía en los departamentos hondureños de Choluteca y Valle.

La información disponible no precisa la fecha exacta de la agresión ni el estado de salud actual de la mujer. Tampoco se difundieron detalles sobre el tipo de lesiones o la eventual intervención de equipos especializados de atención a víctimas de violencia de género.

La investigación se concentra en el hecho ocurrido en El Triunfo, un municipio de Honduras situado cerca de la frontera con Nicaragua. Según la reconstrucción divulgada por las autoridades, Zúñiga abandonó el país después del ataque y se dirigió hacia el territorio nicaragüense.

Escultura de bronce de la Señora Justicia con venda en los ojos, balanza y espada, en una sala de tribunal desenfocada.
El hondureño huyó hacia Nicaragua para tratar de evadir a la justicia. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre fue ubicado antes de que pudiera permanecer prófugo en Nicaragua. La localización derivó de las coordinaciones entre las fuerzas policiales de ambos países, que permitieron identificar su paradero en Somotillo y concretar su arresto.

La Policía afirmó que el detenido tenía antecedentes por hechos similares

Martínez sostuvo que el acusado intentó eludir a las autoridades al atravesar la frontera. “Creyó que no lo alcanzaría la ley, pero la coordinación permitió su detención y el traslado de regreso”, afirmó el jefe policial en declaraciones difundidas por La Prensa.

El funcionario añadió que la víctima no había presentado una denuncia formal al momento de las declaraciones. Aun así, indicó que la Policía actuó a partir de la gravedad del caso y de la información disponible sobre la agresión.

Las autoridades hondureñas también señalaron que Edgardo Zúñiga tendría antecedentes penales vinculados con episodios de violencia contra parejas. De acuerdo con Martínez, el sospechoso habría protagonizado un ataque de características similares hace algún tiempo, entre 15 y 18 años, cuando otra mujer habría resultado herida de gravedad.

Juzgados de Arequipa logran récord de producción judicial: 1.900 resoluciones contra agresores de mujeres y menores. (Foto Difusión)
Las autoridades informaron que el detenido ya cuenta con antecedentes por maltrato a exparejas. /(Foto Difusión)

Esa referencia forma parte de la información expuesta por la Policía y deberá ser verificada en el marco de las diligencias judiciales. Hasta el momento, no se informaron condenas previas ni causas judiciales específicas relacionadas con esos supuestos antecedentes.

El detenido permanece bajo custodia en Honduras mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía. La causa deberá determinar las circunstancias del ataque, la responsabilidad penal del acusado y las medidas de protección que correspondan para la víctima.

Temas Relacionados

NicaraguaViolencia de géneroIntento de feminicidioHerida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El contrabando desde Nicaragua ya pesa en el gasto de los hogares en Costa Rica, según la Cámara de Comercio

Un informe del Observatorio de Comercio Ilícito detalla la concentración por origen y el vínculo con redes delictivas, mientras dimensiona el boquete tributario que complica las cuentas públicas

El contrabando desde Nicaragua ya pesa en el gasto de los hogares en Costa Rica, según la Cámara de Comercio

Dos hermanos nicaragüenses pierden la vida en trágico incidente con materiales peligrosos en EE.UU.

Lo que inició como una jornada habitual de trabajo en la planta Daybrook Fisheries terminó en tragedia cuando el joven Yasser Rizo Acevedo se desmayó dentro de un compartimento presuntamente impregnado con amoníaco

Dos hermanos nicaragüenses pierden la vida en trágico incidente con materiales peligrosos en EE.UU.

“Se sentía la libertad”: Pedro Gutiérrez, el excarcelado y desterrado de Nicaragua que reconstruyó su vida en Canadá

El mecánico industrial llegó al país norteamericano y regularizó su estatus migratorio tras haber sido desterrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

“Se sentía la libertad”: Pedro Gutiérrez, el excarcelado y desterrado de Nicaragua que reconstruyó su vida en Canadá

Nicaragua y el “punto ciego” en Centroamérica que preocupa por narcotráfico, corrupción y operativos coordinados

Una criminóloga costarricense explica por qué la falta de datos verificables puede favorecer abusos y sobornos, y recuerda un caso regional donde la ausencia de transparencia se volvió un obstáculo clave

Nicaragua y el “punto ciego” en Centroamérica que preocupa por narcotráfico, corrupción y operativos coordinados

La OEA llamó a actuar contra el régimen de Nicaragua tras el veto a la oposición en las elecciones: “Es inaceptable”

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, planteó una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores para definir una respuesta conjunta frente al avance del sandinismo sobre las instituciones y la eliminación de la competencia política en el país centroamericano

La OEA llamó a actuar contra el régimen de Nicaragua tras el veto a la oposición en las elecciones: “Es inaceptable”

TECNO

Una app busca proteger tu privacidad avisándote si hay gafas de Meta cerca de ti

Una app busca proteger tu privacidad avisándote si hay gafas de Meta cerca de ti

Twitch creó un entrenador de stream para ganar dinero mientras se transmite en vivo

Nintendo gana una batalla legal en Europa contra los dispositivos que permiten piratear juegos de Switch

Dario Amodei, CEO de Anthropic, pide ralentizar el desarrollo de la IA: “el riesgo de perder el control es grave”

Terry Crews advierte sobre la economía de creadores: “No copies a nadie, no naces de reproducir fórmulas desgastadas”

ENTRETENIMIENTO

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

Pierce Brosnan rompe el silencio sobre los supuestos conflictos de Tom Hardy en ‘MobLand’

Sharon Stone reveló cómo sobrevivió a una hemorragia cerebral con entre 1% y 5% de probabilidades y atravesó 25 años de recuperación

Qué es de la vida de Brooklyn Beckham: de hijo de David y Victoria a buscar su propia identidad profesional

Cindy Crawford quiere ser abuela y no oculta su entusiasmo por esa etapa de la vida

MUNDO

Ucrania se atribuyó la victoria en "la primera batalla naval" de la historia entre drones

Ucrania se atribuyó la victoria en "la primera batalla naval" de la historia entre drones

El régimen de Irán utilizó imágenes satelitales de origen chino para atacar la base estadounidense en Jordania

Ucrania atacó una planta petroquímica clave en la región rusa de Samara

Bahréin anunció que no se unirá a la reunión de los países del Golfo con Irán en Omán para abordar la crisis en Ormuz

Ucrania pidió a EEUU reforzar las sanciones contra Rusia, mientras Moscú "intensifica su campaña de terror"