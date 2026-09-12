Detuvieron en Nicaragua a un hondureño acusado de herir a su pareja con un machete

La captura ocurrió en la comunidad de Asentamiento Los Limones, en Somotillo, departamento de Chinandega. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ciudadano hondureño, identificado de forma preliminar como Edgardo Zúñiga, fue detenido en Nicaragua y entregado a las autoridades de Honduras, acusado de haber atacado a su pareja con un machete en el municipio de El Triunfo. La víctima sufrió heridas de gravedad y recibió atención médica en un hospital de Tegucigalpa.

El caso fue informado por el diario nicaragüense La Prensa, que citó a Televicentro Radio de Choluteca y a autoridades policiales hondureñas. De acuerdo con esa cobertura, el sospechoso cruzó la frontera tras el presunto ataque con el objetivo de evitar la acción de la Justicia.

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La captura ocurrió en la comunidad de Asentamiento Los Limones, en Somotillo, departamento de Chinandega. La Policía de Nicaragua localizó al hombre después de un intercambio de información y coordinación con los cuerpos de seguridad de Honduras, según indicó el medio.

El detenido fue trasladado luego a territorio hondureño, donde quedó bajo custodia policial. Las autoridades prevén remitir el expediente al Ministerio Público y a los tribunales competentes, que deberán definir los pasos judiciales del caso.

El hondureño atacó a la mujer con un maquete, según informaron las autoridades. /. (Facebook)

El comisionado de la Policía de Honduras, José Anariba Martínez, señaló que la mujer fue atacada con un arma blanca y sufrió lesiones que requirieron su traslado a un centro hospitalario de Tegucigalpa, según recogió La Prensa.

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“El ataque dejó a la víctima en condición grave, aunque las heridas no le causaron la muerte”, expresó el jefe policial, citado por el diario nicaragüense. El funcionario está a cargo de la Policía en los departamentos hondureños de Choluteca y Valle.

La información disponible no precisa la fecha exacta de la agresión ni el estado de salud actual de la mujer. Tampoco se difundieron detalles sobre el tipo de lesiones o la eventual intervención de equipos especializados de atención a víctimas de violencia de género.

La investigación se concentra en el hecho ocurrido en El Triunfo, un municipio de Honduras situado cerca de la frontera con Nicaragua. Según la reconstrucción divulgada por las autoridades, Zúñiga abandonó el país después del ataque y se dirigió hacia el territorio nicaragüense.

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El hondureño huyó hacia Nicaragua para tratar de evadir a la justicia. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre fue ubicado antes de que pudiera permanecer prófugo en Nicaragua. La localización derivó de las coordinaciones entre las fuerzas policiales de ambos países, que permitieron identificar su paradero en Somotillo y concretar su arresto.

La Policía afirmó que el detenido tenía antecedentes por hechos similares

Martínez sostuvo que el acusado intentó eludir a las autoridades al atravesar la frontera. “Creyó que no lo alcanzaría la ley, pero la coordinación permitió su detención y el traslado de regreso”, afirmó el jefe policial en declaraciones difundidas por La Prensa.

El funcionario añadió que la víctima no había presentado una denuncia formal al momento de las declaraciones. Aun así, indicó que la Policía actuó a partir de la gravedad del caso y de la información disponible sobre la agresión.

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Las autoridades hondureñas también señalaron que Edgardo Zúñiga tendría antecedentes penales vinculados con episodios de violencia contra parejas. De acuerdo con Martínez, el sospechoso habría protagonizado un ataque de características similares hace algún tiempo, entre 15 y 18 años, cuando otra mujer habría resultado herida de gravedad.

Las autoridades informaron que el detenido ya cuenta con antecedentes por maltrato a exparejas. /(Foto Difusión)

Esa referencia forma parte de la información expuesta por la Policía y deberá ser verificada en el marco de las diligencias judiciales. Hasta el momento, no se informaron condenas previas ni causas judiciales específicas relacionadas con esos supuestos antecedentes.

El detenido permanece bajo custodia en Honduras mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía. La causa deberá determinar las circunstancias del ataque, la responsabilidad penal del acusado y las medidas de protección que correspondan para la víctima.

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