“Esto no es un trabajo, es una misión”: así fue el debut de Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Nueva York

Primer día de trabajo: Gustavo Dudamel llega al Lincoln Center el Día del Trabajo para ensayar con la orquesta (James Estrin / The New York Times)

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Con zapatillas blancas brillantes y una bolsa de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel salió de una camioneta negra en el Lincoln Center la mañana del Día del Trabajo y se dirigió a la puerta de acceso al escenario del David Geffen Hall. Era su primer día de trabajo, a pesar de que parecía haber estado por toda Nueva York el año pasado.

—Aquí estamos —dijo al cruzar la puerta abierta, pasando junto a los músicos que llegaban para el ensayo—. ¡Vamos! Dudamel, el nuevo director musical y artístico de la Filarmónica, subió en ascensor para inspeccionar su nueva oficina, antes de dirigirse a un día de ensayos intermitentes de la Quinta Sinfonía de Mahler y la Quinta Sinfonía de Prokofiev.

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Hace menos de un mes, Dudamel fue el protagonista de cuatro noches consecutivas de despedida en el Hollywood Bowl, donde se recogieron las influencias musicales que marcaron sus 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles: música clásica, pero también latina, rock, pop y bandas sonoras de películas. Actuó con el bajo-barítono Ryan Speedo Green (en la noche de apertura) y con el fundador de Coldplay, Chris Martin (en la noche de clausura). También participaron Los Tigres del Norte, Foo Fighters, Natalia Lafourcade y Beck. Una noche, casi todo el concierto fue cantado y hablado en español.

Y sí, hubo fuegos artificiales.

En aquella desierta mañana del Día del Trabajo, Dudamel inició una llegada igualmente espectacular a la Costa Este. Dirigirá 14 conciertos en tres salas durante las próximas tres semanas antes de emprender la primera gira europea de la orquesta en una década. Se trata de una llegada meticulosamente planificada, tanto en su programación (más de 30 obras musicales, incluyendo tres estrenos mundiales) como en la selección de artistas invitados (una lista que incluye a Yo-Yo Ma, St. Vincent y Aaron Tveit). Y esto demuestra que Dudamel avanza con paso firme para dejar su impronta en la Filarmónica de Nueva York y en la música clásica en general.

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“Esto no es un trabajo, es una misión”, dijo Dudamel durante una entrevista en su oficina. “Es importante abrir las puertas y empezar a conectar con la gente. Sé que a veces la gente entra en pánico: ¿Dónde está Brahms? ¿Qué es todo esto?”.

“Pero miren, estoy comenzando esto como un viaje”, continuó. “Tendremos la oportunidad de desarrollar el repertorio básico, que es crucial, pero también de ser flexibles y estar abiertos a hacer estas cosas maravillosas con grandes artistas de otros campos y otros estilos. Para mí, esto no ha sido algo incómodo. Jamás ”.

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Ensayo con la orquesta, que ofrecerá 14 conciertos en tres salas durante las próximas tres semanas (James Estrin / The New York Times)

A pesar del gran interés que ha despertado su llegada —es difícil caminar por las calles de Midtown sin ver su rostro en algún cartel—, Dudamel, de 45 años, se enfrenta a retos en la ciudad que no tenía en Los Ángeles. Con su exigente público y crítica, y su amplia oferta de instituciones artísticas, Nueva York representa un entorno musical más competitivo. Tendrá que competir por mecenazgo y atención, ya sea con el Carnegie Hall o al otro lado de la plaza del Lincoln Center, en la Metropolitan Opera. Además, asume la dirección de la Filarmónica en un momento en que el interés por la música clásica está disminuyendo tanto en la ciudad como en todo el país.

“Es difícil impresionar a la comunidad cultural neoyorquina porque la gente cree haberlo visto y oído todo”, dijo Darren Walker, exdirector de la Fundación Ford y antiguo miembro del consejo de administración del Lincoln Center. “Nueva York tiene, sin duda, el panorama cultural más vibrante de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Ese es el contexto en el que se desenvuelve”.

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«Dicho esto, Gustavo Dudamel es un tesoro excepcional: es un caso único», añadió Walker, que reside entre Nueva York y Los Ángeles. «Desde Bernstein, no había habido tanta expectación por una temporada en la Filarmónica».

Hacía mucho tiempo que ninguna figura cultural llegaba a Nueva York con semejante expectación y tanto revuelo. Independientemente de cómo amplíe la concepción de lo que puede ser una orquesta moderna, los aficionados a la música clásica esperan que Dudamel revitalice un estilo musical que en su día estuvo tan arraigado en la sociedad que aparecía con frecuencia en los dibujos animados de Bugs Bunny y en el programa de Ed Sullivan. Hoy en día, a menudo se lo tacha de elitista o anticuado.

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“Toda esta responsabilidad recae sobre sus hombros”, dijo Alec Baldwin, el actor que presenta The New York Philharmonic This Week en WQXR, en una entrevista. “El Dudamel que llega aquí sabe lo importante que es esto. Sabe lo que la gente espera. Sabe lo que está en juego”.

Dudamel ya parece haber captado la atención del público. Cuando llevó a la orquesta a tocar con la Orquesta de Spanish Harlem en el teatro United Palace en mayo, casi dos tercios del público eran personas que compraban entradas para la Filarmónica por primera vez. Los ingresos por venta de entradas para esta temporada han aumentado un 8 % en comparación con el mismo período del año pasado; y las ventas de abonos han superado los 12 millones de dólares, una cifra récord.

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Dudamel encuentra un momento para desayunar en su nueva oficina (James Estrin / The New York Times)

“No se trata solo de la llegada de un nuevo director musical, sino de la extraordinaria música nueva, de la nueva sala”, dijo Matías Tarnopolsky, presidente y director ejecutivo de la Filarmónica, refiriéndose al renovado Geffen Hall . “Es un mundo nuevo comparado con lo que teníamos antes”.

En Los Ángeles, Dudamel demostró su facilidad para desenvolverse en diversos círculos sociales y profesionales, desde compositores y celebridades hasta políticos y donantes adinerados. Entre sus amigos se encuentran el compositor John Adams, cuya obra On the Transmigration of Souls interpretará en el Geffen Hall este mes; y John Williams, compositor de Star Wars, quien fue homenajeado en el Hollywood Bowl a principios de este año. Dudamel suele codearse con algunas de las figuras más importantes del pop y el cine: esta noche, en el Radio City Music Hall, actuará junto a la cantante y rapera Lizzo en un evento presentado por el actor Liev Schreiber.

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Recientemente, Dudamel viajó a Londres para grabar un álbum de música clásica compuesta por Anthony Hopkins, el actor de 88 años, con la Orquesta Philharmonia.

Hopkins, quien dijo estar conectado con Dudamel a través de su amigo común Bradley Cooper, comentó que Dudamel estaba deseoso de ayudar y ofreció sugerencias sobre cómo mejorar la pieza mientras se dirigían al estudio.

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“Me sugirió que ralentizáramos la pieza”, dijo. “Para que se apreciara toda la melodía. Se entrega en cuerpo y alma a ello. Es un hombre encantador”.

En Los Ángeles, Dudamel fue reconocido por haber transformado una aclamada orquesta en una ciudad que, al igual que Nueva York, experimentaba una profunda transformación demográfica. Como muestra de ello, los latinos constituyeron la gran mayoría del público en la segunda noche en el Hollywood Bowl.

Con ese fin, Dudamel afirmó estar decidido a acabar con la persistente percepción de que las artes clásicas son elitistas. Describió haber visto un vídeo del director de orquesta Bruno Walter de la década de 1960, en el que menospreciaba el jazz y la música dodecafónica. Dudamel argumentó que esto sugería un tipo de intelectualismo que alejaba a potenciales nuevos públicos.

En este primer día de ensayo, Dudamel subió al escenario entre vítores de los jugadores, quienes lo habían recibido con abrazos en los pasillos y en el ascensor. «Creo que vamos a vivir una experiencia increíble», dijo desde el podio. «Estoy muy emocionado y me siento muy afortunado. ¡Comencemos el ensayo!».

Alzó su batuta y comenzó a interpretar la Quinta Sinfonía de Mahler, una de las obras favoritas de Dudamel: durante la siguiente hora, cantó, habló en inglés y alemán, recitó la historia de Mahler y la teoría musical, e intentó persuadir a los músicos para que interpretaran la música tal como él la había imaginado.

—Para ser honesto —dijo en un momento dado, sonriendo—, somos hermosos, pero no estamos juntos. Levantó su batuta y les pidió que lo intentaran de nuevo.

“Desde la época de Bernstein, no había habido tanta ilusión y expectación por una temporada en la Filarmónica”, dijo Darren Walker, exdirector de la Fundación Ford (James Estrin / The New York Times)

Para el primer descanso, la camiseta de Dudamel estaba empapada de sudor. Mientras permanecía en la banda, viendo pasar a los jugadores, bajó la mirada hacia su camiseta y anunció que se iba a cambiar.

Deborah Borda, quien fue directora ejecutiva de las Filarmónicas de Nueva York y Los Ángeles y reclutó a Dudamel para que viniera a Nueva York, dijo: «Uno de los mayores placeres de mi vida ha sido presenciar su desarrollo, verlo convertirse en un líder de tal calibre». Añadió que su vida sería diferente ahora: «Nueva York es el centro del mundo en muchos sentidos, así que todo lo que dices es juzgado y muy visible».

Dudamel se enfrenta a la necesidad de adaptarse a una ciudad definida por su intensidad y competitividad, y repleta de grandes personalidades —tanto en las artes como en la política— que compiten por captar la atención. Cuando vivía en Los Ángeles, contaba entre sus amigos a alcaldes como Antonio Villaraigosa, quien solía asistir a sus actuaciones; y a Eric Garcetti, quien una vez lo acompañó en el escenario durante un concierto en el Walt Disney Concert Hall para tocar el piano con Moby .

Por el contrario, Dudamel, en respuesta a una pregunta, dijo que aún no había tenido noticias de Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, otro millennial que ha irrumpido en la escena neoyorquina este año.

Aun así, Dudamel afirmó que consideraba a Nueva York diferente, en lugar de difícil.

“Esta es la capital del mundo en muchos sentidos”, dijo. “Aquí tenemos miles de posibilidades. Hay miles de cosas, miles de metas que podemos lograr, pero tenemos que ser muy flexibles, muy abiertos, para crear esta historia. Para evolucionar la tradición. No para retroceder”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: James Estrin]