Economía

En medio del escándalo que involucra a financistas argentinos, el magnate Mark Walter negocia vender su participación en el Chelsea

Clearlake Capital, accionista mayoritario del club avanza en conversaciones confidenciales para quedarse con las acciones minoritarias de sus socios

Mark Walter, dueño y presidente de los Dodgers de Los Ángeles (AP Foto/Evan Vucci)
Mark Walter, dueño y presidente de los Dodgers de Los Ángeles (AP Foto/Evan Vucci)
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Los multimillonarios financieros Mark Walter y Todd Boehly están cerca de vender sus participaciones en Chelsea FC al accionista mayoritario Clearlake Capital, según fuentes al tanto del asunto.

El magnate Walter –que tiene una fortuna personal de unos USD 7.300 millones, según Forbes–, está envuelto en un escándalo financiero en Estados Unidos. La trama, que tiene ramificaciones en Argentina a través de operadores locales vinculados a las aseguradoras del magnate, también generó una investigación del FBI por posibles irregularidades impositivas.

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Con respecto a la venta del Chelsea, se supo que las conversaciones avanzaron en las últimas semanas, y que Walter y Boehly obtendrían una pequeña ganancia con la venta, señalaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. Clearlake y Boehly encabezaron un consorcio que compró Chelsea al oligarca ruso Román Abramóvich en 2022 por alrededor de USD 3.400 millones.

Chelsea (Bloomberg)
Walter entró al Chelsea en 2022

Clearlake posee aproximadamente el 61,5% del club de la Premier League. Las conversaciones para que adquiera el resto de las acciones se han estancado repetidamente en los últimos años por desacuerdos sobre el precio.

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“Esta posible transacción valora la participación de Mark Walter en Chelsea Football Club con una prima respecto de su inversión inicial y representa otra inversión deportiva exitosa para él”, señaló un portavoz de Walter en un comunicado. “Después de esta salida, el señor Walter tiene previsto realizar futuras inversiones relacionadas con el deporte”. Representantes de Boehly y Clearlake declinaron hacer comentarios.

“Walter no inició la propuesta de venta de su participación, que lleva bastante tiempo gestándose”, indicó su portavoz.

En septiembre de 2024, Clearlake y Boehly comenzaron a evaluar la posibilidad de que uno comprara la participación del otro tras discrepar sobre el rumbo del club. Las diferencias surgieron después de un período de fuertes gastos encabezado por Boehly. Según Sportico, él y Walter poseen en conjunto alrededor del 25% del club.

Chelsea (Bloomberg)
Todd Boehly

El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigan el extenso imperio empresarial de Walter. A comienzos de este año, dos aseguradoras propiedad de su sociedad de cartera revelaron que más de USD 20.000 millones en préstamos registrados en sus balances deberían haber sido clasificados como operaciones con partes vinculadas, pero no lo fueron.

TWG Global, la sociedad de cartera de Walter, ha estado buscando concretar varias operaciones para sanear los préstamos registrados en los balances de sus aseguradoras que han atraído el escrutinio de las autoridades.

El mes pasado, Walter acordó vender Los Angeles Lakers a Josh Kushner y Bob Iger por una cifra récord de US$12.500 millones, un 25% más de lo que pagó por el equipo de la NBA en 2025. TWG señaló a finales del mes pasado que la compañía “no busca vender sus activos deportivos a precios de liquidación”.

En una conferencia telefónica el mes pasado con inversionistas de su aseguradora de capital cerrado, Boehly dio a entender que estaba trabajando para desprenderse de algunas de sus inversiones personales, lo que le proporcionaría miles de millones de dólares en liquidez. Adquirió una participación minoritaria en los Lakers en 2021.

“Voy a obtener personalmente una liquidez significativa como resultado de salir de determinadas inversiones”, señaló Boehly en la llamada del 28 de agosto. “No saldré por completo de todas ellas, pero sí parcialmente de una en particular. Todavía estoy trabajando en eso. Esas operaciones generarán miles de millones de dólares en liquidez”.

Vínculos con Argentina

En el centro de la trama financiera que involucra a Walter aparece ABS Capital Company LLC (ABS Capco), una firma fundada por exejecutivos argentinos de Guggenheim Partners, la gestora de inversiones que Walter dirige como CEO. Según el Wall Street Journal, la aseguradora EquiTrust —la misma que Walter le vendió a Magic Johnson en 2015— le prestó 500 millones de dólares a diez compañías constituidas por el argentino Federico Hermida, directivo de ABS Capco. Esos movimientos forman parte de la red de préstamos bajo sospecha que, en total, suma 6.500 millones de dólares y que es objeto de análisis por parte de reguladores en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Otros dos argentinos con vínculos en la causa son los hermanos Juan y Diego Ball, quienes trabajaron en Guggenheim Partners y están vinculados a ABS Capco. Juan Ball se desempeña como co-chairman de la firma desde 2015 y tiene un perfil financiero de alta gama: pasó por Guggenheim Partners Latin America, Guggenheim Investment Advisors Suisse, Lehman Brothers, Bear Stearns y Santander. Es, además, miembro del board de la Fundación MALBA y de la Fundación de la Universidad de San Andrés, y fue accionista de la aerolínea Flybondi. Es uno de los socios de The Colette Group, empresa detrás del edificio de lujo Colette en Punta del Este.

Con información de Bloomberg

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