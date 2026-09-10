El Salvador

El salvadoreño Iván Barton arbitrará el duelo entre Al-Taawoun y Al-Hilal en la Saudi Pro League

La séptima jornada del torneo saudí se disputará el sábado 12 de septiembre en Buraidah, con David Morán como asistente, en un cruce entre el puntero con 14 unidades y el decimocuarto con tres

Iván Barton dirigirá el partido entre Al-Taawoun y Al-Hilal por la séptima jornada de la Saudi Pro League.
Iván Barton dirigirá el partido entre Al-Taawoun y Al-Hilal por la séptima jornada de la Saudi Pro League.
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Iván Barton dirigirá el duelo entre Al-Taawoun y Al-Hilal por la séptima jornada de la Saudi Pro League, una nueva designación internacional que llega pocos días después de haber arbitrado la final de la Leagues Cup.

El partido se jugará el sábado 12 de septiembre a las 9:50, hora de El Salvador, en el Al-Taawoun Stadium de Buraidah. El salvadoreño contará con David Morán como árbitro asistente.

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Al-Hilal llegará como líder de la competición con 14 puntos, mientras que Al-Taawoun ocupa el decimocuarto puesto con tres unidades. El equipo visitante buscará sostener su posición en la parte alta de la tabla y el local necesita sumar para alejarse de los últimos lugares.

La designación prolonga la presencia de Barton en competiciones fuera de El Salvador. El árbitro ya ha dirigido encuentros de clubes de Arabia Saudita y Japón, además de partidos de torneos organizados por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

De Santa Ana a los principales torneos internacionales

Iván Arcides Barton Cisneros nació el 27 de enero de 1991 en Santa Ana, El Salvador. Es licenciado en Ciencias Químicas y ejerció como profesor de Química Orgánica en la Universidad de El Salvador antes de consolidar su carrera en el fútbol.

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Su formación arbitral comenzó en 2008 en Santa Ana. Tras pasar por las categorías menores, debutó oficialmente en la Primera División salvadoreña en 2014 y luego dirigió varias finales de los torneos cortos de la Liga Mayor de Fútbol.

Sin rodeos: Así fue el partido del árbitro salvadoreño Iván Bartón en la semifinal del mundial 2026
El duelo entre Al-Taawoun y Al-Hilal se jugará el 12 de septiembre en Buraidah y David Morán acompañará a Iván Barton como asistente. (Francia, España) EFE/EPA/ALBERT PENA

Barton recibió su gafete internacional de la FIFA en 2018. Ese año debutó en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, y en 2019 participó en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

La expansión de su recorrido incluyó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021. En esa cita estuvo al frente de partidos como Brasil ante Alemania.

También acumuló designaciones en la Copa Oro, la Liga de Naciones de la Concacaf, la Concacaf Champions Cup y la Copa América. Su presencia en esos torneos lo llevó a dirigir encuentros de selecciones y clubes de distintas confederaciones.

Siete partidos mundialistas y una semifinal en 2026

El Mundial de Catar 2022 marcó un hito para el árbitro salvadoreño. Fue el tercer juez más joven del torneo y condujo tres encuentros: Alemania contra Japón, Brasil frente a Suiza e Inglaterra ante Senegal en los octavos de final.

El partido entre Inglaterra y Senegal lo convirtió en el primer árbitro de El Salvador que dirigió un encuentro de esa instancia mundialista. Aquella participación amplió su historial en las grandes citas de la FIFA.

En la Copa del Mundo de 2026, disputada en Estados Unidos, México y Canadá, sumó cuatro partidos y alcanzó siete apariciones mundialistas. Con esa cifra superó los cinco encuentros del guatemalteco Carlos Batres y pasó a ser el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en Mundiales.

Al-Hilal llega como líder de la Saudi Pro League con 14 puntos y Al-Taawoun afronta el partido desde el decimocuarto puesto con tres unidades. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Al-Hilal llega como líder de la Saudi Pro League con 14 puntos y Al-Taawoun afronta el partido desde el decimocuarto puesto con tres unidades. (AP Foto/Lindsey Wasson)

Su actuación en ese torneo incluyó la semifinal entre España y Francia. Después de la competencia, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol situó a Barton entre los tres mejores árbitros del mundo.

El salvadoreño también ha participado de forma recurrente en el Mundial de Clubes de la FIFA. Desde agosto de 2023 recibió invitaciones para dirigir en la Liga Profesional Saudí y en la J1 League, la primera división de Japón.

En Arabia Saudita, ha arbitrado partidos de clubes como Al-Hilal y Al-Nassr, equipos que reúnen a figuras internacionales. Su reciente actuación en la final de la Leagues Cup 2026, entre Toluca y Monterrey, se sumó a esa trayectoria fuera de la Concacaf.

Barton supera los 320 partidos oficiales arbitrados. Su promedio es de 4,6 tarjetas amarillas por encuentro y registra una elevada frecuencia de expulsiones directas, especialmente ante faltas tácticas o protestas.

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