Policía de Guatemala enfrenta obstáculos para anticipar crímenes cuyos cadáveres aparecen en la vía pública

Marco Antonio Villeda afirmó que la PNC tiene dificultades para prevenir homicidios cometidos dentro de viviendas, porque solo puede ingresar con orden judicial e indicios previos de delito. (Ministerio de Gobernación)

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El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda afirmó que la PNC tiene dificultades para prevenir homicidios cuyos cuerpos después aparecen abandonados en la vía pública, porque muchos de esos crímenes ocurren dentro de viviendas, un ámbito al que la Policía solo puede ingresar con orden judicial e indicios previos de delito. La declaración llegó después de 56 allanamientos realizados el 9 de septiembre en La Bethania, zona 7 de la capital, como parte de una investigación sobre estructuras vinculadas a asesinatos y al abandono de cadáveres.

El fenómeno, según las autoridades, tiene una dimensión mayor que la que sugieren las escenas halladas en calles y caminos vecinales. En una citación reciente en el Congreso de la República, el director de la Policía Nacional Civil David Custodio Boteo sostuvo que este año sumaban 87 personas localizadas en bolsas de nailon y costales, aunque el país registraba 89 homicidios menos que en 2025.

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Villeda explicó a medios de comunicación que una parte de la violencia homicida se desarrolla dentro de domicilios, donde la capacidad de intervención preventiva es limitada por las restricciones legales de ingreso. “Mucha de esta violencia homicida ocurre a lo interno de los domicilios y es ahí donde a la Policía le es difícil de alguna manera prevenir esa clase de hechos, porque se dan en un ámbito de privacidad”, dijo.

Ese señalamiento responde de forma directa a la pregunta central que plantean estos casos: por qué la Policía no logra impedir algunos homicidios antes de que los cuerpos sean abandonados. La respuesta oficial es que las víctimas son asesinadas en espacios privados y luego trasladadas a otros puntos, lo que dificulta la actuación anticipada de los agentes.

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Marco Antonio Villeda afirmó que la PNC tiene dificultades para prevenir homicidios cometidos dentro de viviendas, porque solo puede ingresar con orden judicial e indicios previos de delito.(Bomberos Municipales de Guatemala)

Los cuerpos abandonados se relacionan con disputas y ajustes dentro de estructuras criminales

De acuerdo con Villeda, una de las hipótesis que manejan las autoridades es que estos hechos están ligados a ajustes de cuentas y disputas por liderazgo dentro de grupos criminales. Según esa explicación, las víctimas son ultimadas dentro de inmuebles y sus cuerpos son trasladados más tarde para abandonarlos en la vía pública.

El ministro agregó que, pese a esa limitación operativa, las labores de inteligencia e investigación han permitido detectar algunos casos antes de que los responsables concluyan el traslado. Como ejemplo, citó un operativo en el que las autoridades localizaron a tres personas, dos adultos y un menor de edad, cuando presuntamente desmembraban dentro de un domicilio a una persona asesinada.

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Los patrones bajo investigación coinciden con una serie de hallazgos ocurridos en julio y agosto en el área metropolitana. A finales de julio, la PNC informó sobre al menos ocho escenas en las que fueron localizados 14 cuerpos abandonados, envueltos en bolsas plásticas o costales.

En ese momento, Boteo explicó que la perfilación de las víctimas permitía establecer que varias tenían vínculos con estructuras dedicadas al narcomenudeo y que algunos asesinatos podían estar relacionados con disputas internas. También señaló que varias presentaban tatuajes asociados con pandillas y antecedentes criminales, mientras en distintos casos la causa de muerte estaba relacionada con estrangulamiento.

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La hipótesis policial indicaba que algunas personas eran convocadas a viviendas bajo engaños o con el pretexto de participar en reuniones vinculadas con el grupo criminal al que pertenecían. Después podían ser retenidas, asesinadas y trasladadas durante la madrugada para abandonar sus cuerpos en calles o caminos.

Los allanamientos en La Bethania apuntan a 17 homicidios

Villeda aseguró que el Ministerio de Gobernación trabaja con el Ministerio Público para identificar a las estructuras involucradas y avanzar en su desarticulación. “Para prevenir estos hechos estamos haciendo con el Ministerio Público investigaciones para identificar esas estructuras y poderlas desarticular de una vez por todas”, afirmó.

Los allanamientos del 9 de septiembre en La Bethania, con participación de agentes de la PNC, fiscales del MP y elementos del Ejército de Guatemala, forman parte de esas pesquisas. De acuerdo con información preliminar de la Policía, a los detenidos se les vincula con 17 homicidios y los cuerpos de las víctimas fueron encontrados envueltos en sábanas en cuatro escenarios distintos.

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En su exposición ante diputados, Boteo añadió que desde 2024 hubo un repunte de homicidios en los que aparecieron cadáveres embolsados. También afirmó: “Un 99% de ellos, que han sido identificados, tienen vinculación con grupos criminales precisamente al tema de narcomenudeo”.

El jefe policial atribuyó esa dinámica a un “cambio de administración criminal” dentro de una estructura dedicada a la venta de drogas en zonas de la capital y municipios cercanos. Según su explicación, esa reorganización interna derivó en una “limpieza” para eliminar integrantes de la estructura y sustituirlos por pandilleros, mientras parte de la actividad delictiva se desplazó hacia sectores como la Reformita, el Periférico, la zona 13 y la zona 10 tras la priorización policial en la calzada Roosevelt con el Plan Semáforo Seguro.

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