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Escándalo en el Mundial de hockey femenino por un polémico gol anulado a Bélgica ante Países Bajos en las semifinales: “Nos han robado”

Las belgas estallaron tras una jugada invalidada por video ref. “Es una vergüenza”, vociferaron

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Países Bajos venció 1-0 a Bélgica en la primera semifinal del Mundial de Hockey femenino 2026 y avanzó a la final en la que enfrentar a Argentina tras un cierre marcado por un gol belga anulado de forma polémica a falta de cuatro minutos. La polémica se instaló: “Nos han robado”, exclamaron desde el bando perdedor.

La jugada polémica llegó cuando el equipo neerlandés jugaba con una menos por tarjeta amarilla: ataque de Bélgica por la derecha, control de Lisa Moors y pase para Famke Van Heel, que convirtió con un revés de derecha el 1-1 parcial. Tras el festejo, la jueza solicitó el videoarbitraje y, luego de varias repeticiones, el tanto fue invalidado por una supuesta obstrucción atribuida a Justine Rasir, que se interpuso entre la goleadora y la defensora neerlandesa. El público reaccionó con abucheos y el entrenador belga mostró su desacuerdo con la determinación.

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En diálogo con el medio RTL Sports, Justin Rasir explotó: “Nos han robado. Yo no tengo nada más que decir. Lo siento, el gol, el gol clarísimo. No sé cuánto habrá cobrado el árbitro. Disculpen mis palabras, pero nos han robado. Para nosotras es un 1-1, sin duda. Quizás podríamos haber aprovechado otras ocasiones, pero creo que hemos hecho un buen partido. Es un robo. No tengo nada más que decir, porque en un partido como esteno hubo muchas ocasiones claras”.

Cuando le mencionaron la falta de chances o eficacia en los córners cortos, la integrante de las Panteras Rojas remarcó: “Nosotras nuestra ocasión las metimos, ¿sabes? Son los árbitros quienes nos lo quitaron, así que lo siento. No tengo nada más que decir, una vez más. Pero hicimos el partido que podíamos hacer. Fuimos a por el 1-1 y... el videoarbitraje. Ni siquiera tienen ya el video. Ella misma lo pidió por una falta. Ni siquiera veo qué es lo que pita. Así que, sinceramente no tengo nada más que decir aparte de que es... es una vergüenza. Vamos a intentar mirar hacia el futuro porque todavía hay una medalla que conseguir el sábado. Así que eso también es importante. No tengo ganas de hablar de esto ahora, sinceramente no tengo ganas de hablar de nada de esto".

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El único gol válido del partido lo anotó Frédérique Matla cuando restaban 13 minutos del segundo cuarto. La árbitra australiana Aleisha Neumann fue la implicada en la maniobra polémica Y la oriunda de Trinidad y Tobago, Ayanna McClean, estuvo en el videoref.

La victoria de las neerlandesas las pusieron en la final que se disputará mañana ante Las Leonas en Amstelveen, mientras que las belgas disputarán el duelo por la medalla de bronca ante Australia en primer turno. Las Naranjas, que ganaron las últimas tres copas mundiales de forma consecutiva, son las máximas exponentes de las copas mundiales ya que obtuvieron hasta ahora nueve medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce a lo largo de su historia. Solamente otros tres seleccionados se subieron a lo más alto del podio: Argentina, Australia y Alemania.

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