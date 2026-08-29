El festejo de Lucha Aymar y la eufórica celebración de Cachito Vigil tras la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey

La emoción de Luciana Aymar

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Las tribunas del estadio de Amstelveen, en los Países Bajos, vivieron una jornada inolvidable cuando Luciana Aymar, considerada la máxima leyenda del hockey argentino, celebró con visible emoción el logro de Las Leonas, quienes obtuvieron el título mundial de hockey 2026 tras vencer a Países Bajos en los penales. La ex capitana de la selección no pudo contener su alegría al observar el desenlace de una final que quedará marcada en la historia del deporte nacional.

Aymar presenció el partido desde la tribuna, acompañada por directivos y ex compañeras. La definición se resolvió luego de un empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario. El equipo dirigido por Fernando Ferrara igualó el marcador sobre el final del último cuarto, gracias a un gol de María José Granatto tras un córner corto. Países Bajos se había puesto en ventaja con un tanto de Yibbi Jansen, pero la reacción del plantel argentino forzó la instancia de penales.

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La tensión se trasladó a la definición por penales, donde la arquera Cristina Cosentino se convirtió en figura clave al evitar tres goles del conjunto neerlandés. Finalmente, Sofía Cairó anotó el tanto que selló el campeonato para Las Leonas, otorgando a la selección femenina de hockey su tercera estrella mundial tras los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Tras el último penal convertido, Aymar fue captada por las cámaras conmovida hasta las lágrimas. La emoción de la ex jugadora, ganadora de múltiples premios internacionales y referente del seleccionado, se convirtió en uno de los íconos de la jornada.

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El histórico entrenador estuvo presente en la final del Mundial

Lucha no fue la única pieza histórica de Las Leonas que celebró en la tribuna. Las imágenes de la transmisión también mostraron visiblemente emocionado a Cachito Vigil, ex entrenador del seleccionado femenino. El coach, con paso reciente por el equipo femenino de Chile, aplaudió con una sonrisa dibujada en su rostro mientras lucía la camiseta albiceleste. “Somos campeones del mundo, vamos Leonas”, firmó en su Instagram, donde compartió una Storie con el penal definitorio. “¡Somos campeones del mundo, somos campeones del mundo!“, gritó el coach que guió al equipo femenino a su primer título mundial en Perth 2002.

Cachito Vigil en el título de Las Leonas

El éxito en esta Copa del Mundo 2026 incluyó felicitaciones de distintas esferas. La cuenta oficial de la selección argentina de fútbol celebró lo sucedido: “Felicitaciones, Leonas, cuerpo técnico y staff por haber logrado la tercera. ¡Son un gran orgullo para nuestro país!“. La Asociación Argentina de Tenis se unió: ”LAS LEONAS, CAMPEONAS DEL MUNDO. Argentina venció a Países Bajos en la final y conquistó el Mundial por tercera vez en su historia. Desde la Asociación Argentina de Tenis felicitamos a Las Leonas por este enorme logro. ¡Orgullo argentino!“. La cuenta oficial de San Lorenzo felicitó a su jugadora, Victoria Sauze: ”¡Una Cuerva entre las Leonas campeonas del mundo! Victoria Sauze, jugadora de #SanLorenzo, sumó un nuevo hito: había sido subcampeona mundial en 2022 y doble medallista olímpica. ¡Felicitaciones a Vicky, a todas las jugadoras y al cuerpo técnico por este nuevo título!“.

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La cuenta oficial de la Selección Argentina de fútbol felicitó a Las Leonas

La campaña de Las Leonas en el Mundial 2026 incluyó una serie de encuentros de alto voltaje. En la primera fase, igualaron 1 a 1 frente a Estados Unidos, superaron 3 a 2 a Alemania y vencieron 2 a 0 a Escocia. En la segunda etapa, derrotaron 3 a 0 a España y empataron sin goles ante Bélgica. En semifinales, el seleccionado argentino se impuso 1 a 0 sobre Australia gracias a un tanto de Julieta Jankunas.

El título se resolvió frente a uno de los rivales más poderosos del planeta hockey. La consagración frente a Países Bajos, en calidad de visitante y mediante una definición tan ajustada, otorga un valor simbólico al campeonato. El triunfo relanzó el protagonismo internacional del hockey argentino y reavivó el legado de figuras históricas como Aymar.

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En la previa a la definición Lucha Aymar palpitó la final en diálogo con ESPN. “Con muchos nervios, con ganas de entrar. Aparte este estadio me trae muchos recuerdos, del Champions Trophy que ganamos acá. Fue lindo volver a este estadio”, manifestó en la previa. Y luego, añadió: “Siempre es lindo jugar contra Países Bajos. Uno se entrena para jugar estas instancias. Me trae muchos recuerdos. 2010, la otra final... Siempre con Holanda será un partido aguerrido. Pero veo bien a las chicas, con esperanza de ganar”.

Vale destacar que Luciana Aymar se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del hockey internacional a través de una trayectoria marcada por la excelencia y la perseverancia. Nacida en Rosario en 1977, Aymar debutó en la selección argentina a los 16 años y, desde entonces, se transformó en referente indiscutida del equipo. Reconocida por su destreza técnica y liderazgo, obtuvo ocho premios como Mejor Jugadora del Mundo otorgados por la Federación Internacional de Hockey (FIH). Su carrera incluye la conquista de dos títulos mundiales con Las Leonas —Perth 2002 y Rosario 2010—, cuatro medallas olímpicas y múltiples consagraciones en torneos continentales. Más allá de los logros deportivos, su figura inspiró a generaciones de deportistas en Argentina y el mundo, consolidando un legado basado en la dedicación, el esfuerzo constante y la pasión por la camiseta nacional.

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Con esta victoria, el hockey femenino argentino suma un nuevo capítulo a su historia. La consagración en Amstelveen coloca al equipo nuevamente en la cima del deporte mundial.

La Asociación Argentina de Tenis felicitó a la selección femenina de hockey sobre césped tras la obtención del campeonato mundial frente a Países Bajos

El mensaje de la cuenta oficial de San Lorenzo