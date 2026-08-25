Malice at the Palace: la noche en que un vaso de cerveza desató la pelea más violenta en la historia de la NBA

Los jugadores de Indiana Pacers reaccionaron luego de que un fanático de Detroit Pistons arroje un vaso de cerveza (Netflix)

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El 19 de noviembre de 2004, el Palace of Auburn Hills se convirtió en el escenario de uno de los partidos más recordados en la historia de la NBA, aunque no por razones deportivas. Aquella noche, los Detroit Pistons recibieron a los Indiana Pacers en un duelo que, en principio, parecía uno más del calendario regular. Sin embargo, el contexto reciente de ambos equipos dotaba al enfrentamiento de un trasfondo especial.

Detroit venía de consagrarse campeón en la temporada 2003-04, tras superar a los propios Pacers en las finales de la Conferencia Este y vencer a Los Angeles Lakers en las finales. El equipo dirigido por Larry Brown se había consolidado como una potencia defensiva en el básquet, con figuras como Ben Wallace, Rasheed Wallace y Chauncey Billups. Su identidad estaba marcada por la intensidad y la solidez en ambos extremos de la cancha.

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Indiana, por su parte, llegaba a ese partido con un objetivo claro de revancha. La eliminación en los playoffs anteriores había dejado una herida abierta en el plantel comandado por Rick Carlisle. Con jugadores como Ron Artest, Jermaine O’Neal y Stephen Jackson, los Pacers se presentaban como uno de los grandes aspirantes a destronar a Detroit y lograr el ansiado pase a las Finales de la NBA. La rivalidad entre ambos equipos se encontraba en un punto álgido, alimentada por recientes batallas y la expectativa de un nuevo capítulo en la lucha por el dominio del Este.

La pelea de Malice at the Palace comenzó cuando Ron Artest cometió una falta dura sobre Ben Wallace y el pivote de Detroit respondió con un empujón (Grosby)

Malice at the Palace, el partido más bochornoso en la historia de la NBA

El partido transcurría casi sin sobresaltos hacia su final, con el marcador ampliamente favorable para Indiana. Faltaban apenas 45 segundos cuando Ron Artest, alero de los Pacers, cometió una falta dura sobre Ben Wallace, figura de Detroit. Wallace, aún afectado por la reciente muerte de su madre y visiblemente frustrado, reaccionó empujando con fuerza a su colega.

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De inmediato, jugadores de ambos equipos se acercaron y comenzaron los empujones y gritos, mientras los cuerpos técnicos intentaban separar a los protagonistas. Según el testimonio del árbitro Tim Donaghy, el ambiente ya era tenso desde el inicio del partido debido a la rivalidad y la reciente historia entre ambos equipos, recogió Ba Ball.

Sin embargo, la situación se agravó cuando un fanático de los Pistons, identificado luego como John Green, arrojó un vaso con cerveza que impactó de lleno sobre el jugador de Indiana. Este gesto provocó que Artest perdiera la calma y saltara a la tribuna en busca del responsable. Stephen Jackson, compañero de Artest, lo siguió para apoyarlo, y en cuestión de segundos se desató una pelea campal entre jugadores y aficionados.

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El fanático John Green arrojó un vaso con cerveza a Ron Artest y ese hecho desató la invasión a la tribuna y la pelea campal en la NBA (Grosby)

La violencia escaló rápidamente. Ambos jugadores de los Pacers golpearon a varios espectadores, mientras otros jugadores, como Jermaine O’Neal, también se vieron envueltos en enfrentamientos físicos con seguidores del equipo local. Rasheed Wallace y otros integrantes de los Pistons intentaron separar, pero el caos se extendió tanto en las gradas como en la cancha, donde incluso algunos hinchas bajaron para invitar a pelear a los jugadores visitantes.

Según Básquet Plus, la pelea fue interrumpida apenas por unos minutos por la intervención de la seguridad y el personal policial, quienes eran insuficientes para contener a la multitud.

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Stephen Jackson y Jermaine O’Neal también quedaron involucrados en los enfrentamientos entre jugadores de Indiana Pacers y aficionados de Detroit Pistons (Grosby)

Mientras la locura se apoderaba del estadio, los árbitros dieron por terminado el partido y los jugadores de Indiana fueron escoltados por la policía hacia los vestuarios, recibiendo una lluvia de objetos y abucheos. El locutor del Palace pedía a los asistentes que se retiraran, pero la violencia continuaba tanto en las tribunas como en el parqué. El episodio, que duró menos de diez minutos, fue catalogado por medios y protagonistas como el partido más bochornoso en la historia de la NBA, indicó el medio local Click On Detroit.

Las consecuencias: sanciones y multas estrictas

Las consecuencias de la pelea de Malice at the Palace fueron inmediatas y profundas, tanto para los jugadores involucrados como para la propia NBA. El comisionado David Stern actuó con rapidez y firmeza al anunciar las sanciones más severas que la liga haya impuesto por un incidente de este tipo:

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Los árbitros dieron por terminado el partido y la policía escoltó a los jugadores de Indiana Pacers mientras caían objetos desde las tribunas (Grosby)

Ron Artest , principal protagonista de la pelea, fue suspendido por el resto de la temporada , lo que significó un total de 86 partidos sin poder jugar ni cobrar salario, según detalló Ba Ball.

Stephen Jackson recibió una suspensión de 30 partidos .

Jermaine O’Neal: 25 encuentros , que tras una apelación fueron reducidos a 15 .

Ben Wallace, de los Pistons, fue apartado durante seis encuentros.

Las sanciones no se limitaron únicamente a los jugadores. Nueve espectadores resultaron heridos, dos de ellos con traslado hospitalario, y varios aficionados recibieron la prohibición de por vida para ingresar a partidos de los Pistons, recogió Click On Detroit. Además, cinco jugadores y cinco hinchas enfrentaron cargos por agresión, y tanto Artest como Jackson y O’Neal debieron cumplir un año de libertad condicional, realizar 60 horas de trabajo comunitario y asistir a cursos de control de ira, según Básquet Plus.

David Stern impuso sanciones récord tras Malice at the Palace y la NBA reforzó la seguridad, limitó el alcohol y endureció las normas para el público (Grosby)

La NBA también implementó cambios estructurales como respuesta al incidente. Se incrementó la presencia de personal de seguridad en los estadios y se limitó la venta de bebidas alcohólicas durante los partidos. A su vez, se establecieron normas más estrictas sobre el comportamiento de los espectadores y se introdujo el código de vestimenta para jugadores y personal de los equipos, buscando mejorar la imagen pública de la liga.

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En el plano deportivo, las consecuencias fueron devastadoras para los Indiana Pacers. Las largas suspensiones y la pérdida de jugadores clave desmantelaron las aspiraciones del equipo, que no logró recuperarse durante esa temporada ni en las posteriores. El episodio marcó un antes y un después para la NBA, que reforzó su postura sobre la seguridad y el control de la conducta tanto de jugadores como de aficionados.