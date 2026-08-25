La fortuna de Dolly Parton: de la pobreza de Tennessee a un patrimonio que pocos artistas han igualado

"I Will Always Love You" es una de las canciones más recordadas de Dolly Parton, sobre todo por la reinterpretación que hizo Whitney Houston en 1992

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Dolly Parton falleció el 25 de agosto de 2026 en Nashville, Tennessee, a los 80 años, según confirmó su familia a través de un video publicado en las redes sociales de la artista.

El anuncio lo hizo su sobrino, Bryan Seaver, jefe de seguridad de la artista durante más de dos décadas. “Dolly abrió puertas, no solo para mí, sino para toda su familia y para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los rincones del mundo”, dijo Seaver en el video.

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El obituario oficial de la familia describió su legado como “uno de amor, compasión y resiliencia”.

Una carrera que comenzó desde cero

Parton creció en la pobreza, como una de 12 hermanos en una casa de un solo dormitorio en Tennessee. A los 13 años ya grababa sencillos y actuaba en la Grand Ole Opry.

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Dolly Parton construyó una fortuna estimada entre 450 y 650 millones de dólares (AP/Charlie Riedel)

A los 18, el mismo día que se mudó a Nashville, conoció a Carl Dean, con quien estuvo casada 60 años hasta la muerte de él en marzo de 2025. Fue en ese período de luto donde la salud de Parton se resquebrajó, según admitió en su última entrevista con People.

Su carrera discográfica produjo 41 álbumes entre los diez primeros del chart country y 25 sencillos número uno. Como solista, vendió más de 100 millones de álbumes, sin contar colaboraciones ni las canciones que escribió para otros artistas.

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Con su muerte se cierra una carrera de siete décadas que le produjo una fortuna estimada entre 450 y 650 millones de dólares, según distintas fuentes especializadas.

El negocio detrás de los éxitos

Uno de los pilares de su fortuna fue el control absoluto sobre su catálogo musical, valorado en unos 150 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Desde 1966, cuando fundó su propia editorial, Parton mantuvo los derechos de publicación de sus composiciones, decisión que le reportó entre 6 y 8 millones de dólares anuales en regalías.

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El catálogo musical de Dolly Parton, valorado en 150 millones de dólares, fue suyo desde el principio y nunca cedió los derechos de sus composiciones (REUTERS)

El caso más ilustrativo es el de “I Will Always Love You”. Cuando Whitney Houston grabó su versión para la película El guardaespaldas en 1992, el tema se convirtió en el sencillo más vendido de todos los tiempos por una artista femenina. Esa sola grabación le generó a Parton unos 20 millones de dólares, de acuerdo con Parade. Años antes, en 1974, la cantante había rechazado ceder la mitad de los derechos de esa misma canción a Elvis Presley, quien quería grabar su propia versión.

Más allá de la música, Parton construyó un emporio empresarial. En 1986 fundó junto a su socio Sandy Gallin la productora Sandollar Productions, responsable de títulos como Father of the Bride y la película Buffy the Vampire Slayer de 1992, que derivó en la exitosa serie de televisión homónima.

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Entre sus otros negocios figuran una línea de fragancias llamada Scent From Above, una colaboración con la marca de repostería Duncan Hines y, el más conocido, el parque temático Dollywood, en el este de Tennessee. Parton poseía el 50% del parque, cuya participación Forbes estima en 165 millones de dólares.

Su catálogo supera los 3.000 créditos como compositora. (WM/MMR/File Photo)

El corazón filantrópico de Dolly Parton

Parte de esa riqueza la destinó a causas sociales. En 1988 creó la Dollywood Foundation, orientada a fomentar la educación en Tennessee. Uno de los proyectos de mayor impacto fue Imagination Library, un programa de alfabetización gratuito que envía un libro mensual a niños desde su nacimiento hasta los cinco años.

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La iniciativa, que comenzó en el condado natal de la cantante, se extendió luego a otras ciudades de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia e Irlanda. Hasta 2026, la fundación había distribuido más de 300 millones de libros en todo el mundo.

La Dollywood Foundation, creada en 1988, nació con el propósito de elevar los índices de escolarización en Tennessee, donde la tasa de abandono escolar superaba el 30% en algunas comunidades (Foto AP/Charlie Riedel)

En 2020, Parton donó un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt, aportación que contribuyó al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 de Moderna. También destinó un millón de dólares a damnificados del huracán Helene e impulsó la creación de un hospital y centro oncológico en su ciudad natal. Su compromiso con el bien social le valió la Medalla Carnegie de Filantropía en 2022.

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