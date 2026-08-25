El hijo menor de Britney Spears, Jayden James, debuta en la portada de una revista a los 19 años

El hijo de Britney Spears debuta como modelo en la portada de MACzine. (Instagram)

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Jayden James, hijo menor de Britney Spears y Kevin Federline, protagoniza la portada más reciente de MACzine, la publicación digital de MAC Cosmetics, en lo que representa su primera portada individual para una revista.

El joven, de 19 años, fue fotografiado por Sarah Pardini para una edición que sigue su reciente incorporación a la industria de la moda y su actividad vinculada con la música.

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La portada fue anunciada el martes 25 de agosto y presenta a James sosteniendo el spray fijador MAC Fix+ Setting Spray. La imagen está acompañada por la frase “¿Quién demonios es Jayden James?”.

Nicola Formichetti, director creativo global de MAC, explicó en un comunicado: “En MAC celebramos el talento emergente y nos encanta seguir sus trayectorias creativas. La sensibilidad única de Jayden lo convierte en el protagonista perfecto de la portada de MACzine. También es un pianista increíble y estoy muy emocionado por ver qué hará a continuación”.

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Jayden James se convirtió en la portada de la revista de MAC Cosmetics.

La nueva edición de MACzine llega después de portadas protagonizadas por figuras como Doja Cat y Olandria Carthen, de Love Island USA.

El trabajo editorial se produce después de varios meses en los que James ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en eventos relacionados con la moda.

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En mayo asistió al desfile Cruise 2027 de Dior en Los Ángeles. Un mes después, hizo su debut sobre una pasarela junto a su hermano mayor, Sean Preston, de 20 años, durante el desfile masculino Primavera/Verano 2027 de Vetements, celebrado como parte de la Semana de la Moda Masculina de París.

En una entrevista con Vogue publicada el 2 de julio, James habló sobre su interés en continuar trabajando como modelo. Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a desfilar, respondió: “No sé sobre Preston, pero definitivamente estoy interesado”.

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También señaló que consideraba que podía mejorar después de su primera experiencia en una pasarela.

Jayden James ha mostrado interés en ser modelo de pasarelas. (Instagram)

“Creo que podría hacerlo mejor, ya que este fue mi primer desfile de moda y todo eso. Podría perfeccionar mejor mi forma de caminar; definitivamente estaba rígido porque estaba nervioso. Pero Preston y yo estamos intentando hacer música y otras cosas”, explicó.

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James también contó que él y su hermano habían recibido información sobre el desfile con anticipación, aunque la preparación comenzó poco antes del evento.

“Lo sabíamos desde mucho antes de que fuera a suceder, pero no empecé realmente a prepararme hasta que llegamos a París. Entonces piensas: ‘Oh, esto ya es real. Ya no es una broma’”, relató.

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Según explicó, durante esos días ambos se apoyaron mientras se preparaban para desfilar. “Preston y yo siempre estábamos pendientes el uno del otro, preguntándonos cómo íbamos a caminar y burlándonos un poco el uno del otro. Decíamos: ‘No pongas esa cara. No puedes poner esa cara’”, añadió.

La moda no es la única actividad creativa en la que Jayden James está interesado. Tanto él como Sean Preston han hablado sobre sus planes para escribir y grabar música juntos.

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Sean Preston y Jayden James planean lanzar música juntos. (Instagram)

Además de su trabajo editorial, James asistió el 12 de agosto a la fiesta House of Glass de MAC Cosmetics en Los Ángeles. Para el evento vistió completamente de negro y compartió espacio con figuras como Gabbriette, la rapera JT, Ashtin Earle y Landon Barker.

El debut de James en la pasarela contó con el respaldo de su madre. Aunque Britney Spears no asistió al desfile de Vetements, envió flores a sus hijos como muestra de apoyo. En los últimos meses, Spears y sus hijos han mantenido un contacto más cercano, de acuerdo con la información difundida sobre la familia.

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