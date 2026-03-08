Deportes

La increíble maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia que evitó un accidente masivo en la Fórmula 1

El argentinó hizo una fantástica maniobra para no impactar contra el auto de Liam Lawson, que quedó detenido tras la salida

Guardar

*La impactante maniobra de Colapinto en la largada

En un caótico estreno de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó en el puesto 14 el Gran Premio de Australia. Luego de dos días complicados para Alpine, en los que no tuvieron el rendimiento esperado tras los resultados en los test de pretemporada, el piloto argentino se sobrepuso a varios factores para terminar la carrera, pero el principal fue una maniobra que será recordará al final del año.

Una vez que se apagaron las luces rojas del semáforo, los autos se pusieron en marcha, pero hubo uno que se quedó detenido. El Racing Bulls de Liam Lawson no se movió de su cajón y Colapinto se lo encontró de golpe. En la imagen que mostró la transmisión de F1TV y que replicó durante la prueba Disney+, se puede ver como los reflejos de Franco evitaron lo que hubiera sido un accidente masivo en la parte trasera del pelotón.

“Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, fue lo que alcanzó a decir Colapinto tras la carrera cuando le preguntaron por su salida. Gracias a su reacción al volante, pudo seguir en la pista, aunque perdió algunos segundos y quedó relegado del pelotón principal en la posición 16 de la carrera.

Además de dejar su impresión sobre el accidente que no fue, el oriundo de Pilar analizó la complicación que sufrió por un error del equipo antes de la salida. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, digo Colapinto.

La gran maniobra de Colapinto
La gran maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia (F1)

“El ritmo fue un poco mejor. En carrera peleamos un poco más. Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, agregó tras acabar en el puesto 14.

Acto seguido, Franco hizo un balance y mostró la mejoría del A526 en la prueba comparado con lo que mostró el auto durante la qualy. “En carrera tuvimos un poco más de ritmo que en la clasificación. Estuvimos más competitivos, más cerca de los Haas y de los Audi. Nos falta en la clasificación entender un poco más la energía y cómo funciona el auto con menos nafta anduvimos mejor”, dijo el número 43.

“Fue un día largo y difícil en general. Hice una buena largada, pero después nos complicamos con todo eso. Creo que pronto vamos a estar más fuertes”, concluyó en diálogo con Juan Fossaroli para ESPN.

Más allá del incidente que protagonizó Colapinto en la salida, Mercedes marcó el camino en la nueva era de la F1. George Russell se quedó con el primer Gran Premio del año y su compañero Kimi Antonelli se recuperó tras el accidente del viernes y llegó en el segundo puesto. Un paso detrás terminó Ferrari con Charles Leclerc (3°) y Lewis Hamilton (4°). Max Verstappen, que largó 20° y llegó 6° tras pelear hasta el final por el quinto lugar con Lando Norris, completó una gran labor y Alpine sumó un punto gracias al puesto 10 de Pierre Gasly.

El próximo fin de semana, la acción de la Máxima tendrá su segundo capítulo con el GP de China, en el circuito de Shanghai.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpineLiam LawsonFórmula 1F1F1 hoyGran Premio de Australia

Últimas Noticias

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Australia de F1: un error de Alpine lo complicó, pero se defendió para cerrar un buen debut

El argentino fue 14º en Melbourne en lo que fue la apertura de la temporada. Se destacó por sus reflejos en la largada y en la administración de los neumáticos

Radiografía de la carrera de

Ganó 70 kilos con una dieta de 7000 calorías diarias y se convirtió en el fisicoculturista más alto del mundo: “Antes me sentía como Goofy”

Olivier Richters es conocido como “el Gigante Neerlandés”. Una operación a los 23 años lo marcó para siempre: su impactante transformación física y su incursión en el cine

Ganó 70 kilos con una

La peligrosa maniobra del nuevo piloto de Alpine en la Fórmula 2 que dio que hablar: “Nunca más terminará adelante mío”

Alex Dunne lo cerró a Martinius Stenshorne y generó el toque con su compañero de equipo en Rodin. Luego, el británico disparó por radio

La peligrosa maniobra del nuevo

Insólito: Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de salida y no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El piloto local salió de los boxes y sufrió un despiste en medio del giro de reconocimiento en Albert Park

Insólito: Oscar Piastri chocó su

Locos por el fútbol: con 60, 70 y hasta 80 años, no se pierden los picados ni los campeonatos del Club GEBA

Cuando se les pregunta qué dicen los médicos, ponen cara de chicos sorprendidos en medio de una travesura. “El traumatólogo nos jubiló a todos”, dice uno. Pero no hay prótesis, bypass ni stent que los frene. El picado de los 80+ se llama: “El cielo puede esperar”

Locos por el fútbol: con
DEPORTES
Franco Colapinto habló tras el

Franco Colapinto habló tras el GP de Australia de F1: de la sanción que fue “una locura” a una frase optimista sobre Alpine

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Australia de F1: un error de Alpine lo complicó, pero se defendió para cerrar un buen debut

Ganó 70 kilos con una dieta de 7000 calorías diarias y se convirtió en el fisicoculturista más alto del mundo: “Antes me sentía como Goofy”

La peligrosa maniobra del nuevo piloto de Alpine en la Fórmula 2 que dio que hablar: “Nunca más terminará adelante mío”

Insólito: Oscar Piastri chocó su McLaren en la vuelta de salida y no correrá el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

TELESHOW
La vuelta de Claudio Orellano

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué 1.000 barcos a

¿Por qué 1.000 barcos a veces pierden su GPS en Medio Oriente?

Noruega investiga si una explosión cerca a la embajada de EEUU en Oslo está relacionada al conflicto en Medio Oriente

El bien morir, un desafío para humanizar el final de la vida

Simone de Beauvoir: diez citas de la pionera del feminismo para entender “qué privilegio permitió al hombre realizar su voluntad”

Santiago Peña afirmó que Paraguay asumió un “rol activo” contra el crimen organizado al sumarse a la coalición liderada por Trump