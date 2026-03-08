La increíble maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia que evitó un accidente masivo en la Fórmula 1

*La impactante maniobra de Colapinto en la largada

En un caótico estreno de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó en el puesto 14 el Gran Premio de Australia. Luego de dos días complicados para Alpine, en los que no tuvieron el rendimiento esperado tras los resultados en los test de pretemporada, el piloto argentino se sobrepuso a varios factores para terminar la carrera, pero el principal fue una maniobra que será recordará al final del año.

Una vez que se apagaron las luces rojas del semáforo, los autos se pusieron en marcha, pero hubo uno que se quedó detenido. El Racing Bulls de Liam Lawson no se movió de su cajón y Colapinto se lo encontró de golpe. En la imagen que mostró la transmisión de F1TV y que replicó durante la prueba Disney+, se puede ver como los reflejos de Franco evitaron lo que hubiera sido un accidente masivo en la parte trasera del pelotón.

“Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, fue lo que alcanzó a decir Colapinto tras la carrera cuando le preguntaron por su salida. Gracias a su reacción al volante, pudo seguir en la pista, aunque perdió algunos segundos y quedó relegado del pelotón principal en la posición 16 de la carrera.

Además de dejar su impresión sobre el accidente que no fue, el oriundo de Pilar analizó la complicación que sufrió por un error del equipo antes de la salida. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, digo Colapinto.

La gran maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia (F1)

“El ritmo fue un poco mejor. En carrera peleamos un poco más. Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, agregó tras acabar en el puesto 14.

Acto seguido, Franco hizo un balance y mostró la mejoría del A526 en la prueba comparado con lo que mostró el auto durante la qualy. “En carrera tuvimos un poco más de ritmo que en la clasificación. Estuvimos más competitivos, más cerca de los Haas y de los Audi. Nos falta en la clasificación entender un poco más la energía y cómo funciona el auto con menos nafta anduvimos mejor”, dijo el número 43.

“Fue un día largo y difícil en general. Hice una buena largada, pero después nos complicamos con todo eso. Creo que pronto vamos a estar más fuertes”, concluyó en diálogo con Juan Fossaroli para ESPN.

Más allá del incidente que protagonizó Colapinto en la salida, Mercedes marcó el camino en la nueva era de la F1. George Russell se quedó con el primer Gran Premio del año y su compañero Kimi Antonelli se recuperó tras el accidente del viernes y llegó en el segundo puesto. Un paso detrás terminó Ferrari con Charles Leclerc (3°) y Lewis Hamilton (4°). Max Verstappen, que largó 20° y llegó 6° tras pelear hasta el final por el quinto lugar con Lando Norris, completó una gran labor y Alpine sumó un punto gracias al puesto 10 de Pierre Gasly.

El próximo fin de semana, la acción de la Máxima tendrá su segundo capítulo con el GP de China, en el circuito de Shanghai.