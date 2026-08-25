Política

Detuvieron al secretario general de la UOM de Quilmes: tenía dos armas de fuego y cuchillos

Fue durante un operativo de la Policía de la Ciudad en Mataderos. Vicente Adrián Pérez estaba acompañado por otras dos personas

Detuvieron al secretario general de la UOM de Quilmes con dos armas de fuego y cuchillos
Vicente Adrián Pérez fue detenido cuando viajaba armado por Mataderos
Guardar

Personal de la Brigada de la División de Investigaciones Comunales (DIC) 9 de la Policía de la Ciudad detuvo este martes al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la seccional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Vicente Adrián Pérez, tras encontrar en el vehículo en el que viajaba dos pistolas, dos cuchillos, un bate de béisbol y un bastón extensible de metal. El dirigente sindical fue el primero en revelar a los efectivos que los ocupantes del auto estaban armados, en una declaración que hizo de forma espontánea al momento de ser abordado por los agentes.

El procedimiento se inició en la avenida Juan Bautista Alberdi al 5930, en el barrio porteño de Mataderos, cuando efectivos de la Brigada que cumplían funciones de prevención de robo con inhibidores observaron a tres hombres subir a un Peugeot 308 con vidrios polarizados. Los agentes siguieron al rodado y lo detuvieron metros más adelante, a la altura del 5900 de la misma arteria. En ese momento, al acercarse a entrevistar a los ocupantes, estos manifestaron que portaban armas de fuego dentro del habitáculo.

PUBLICIDAD

Uno de los hombres se identificó como secretario general de la UOM seccional Quilmes y señaló tener documentación de una de las pistolas. Fue así como los efectivos reconocieron a Pérez, quien registraba tenencia autorizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) de una pistola Bersa Thunder. Sin embargo, la tenencia no lo habilitaba para trasladar el arma en la vía pública, lo que derivó en la acusación por portación ilegal.

Detuvieron al secretario general de la UOM de Quilmes con dos armas de fuego y cuchillos
Pérez conduce la seccional de la UOM que agrupa a los trabajadores metalúrgicos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui

Los agentes hallaron las dos pistolas en distintos puntos del vehículo: una estaba sobre el asiento trasero, dentro de un bolso de mano, y la otra se encontraba en la guantera del auto. Ninguna de las dos tenía munición en recámara, aunque ambas contaban con el cargador colocado. La segunda arma, una Bersa Thunder Plus 380, pertenecía a uno de los acompañantes de Pérez y no tenía documentación alguna. Además del armamento, durante la requisa se secuestraron dos cuchillos, un bate de béisbol, un bastón extensible de metal y los teléfonos celulares de los tres detenidos.

PUBLICIDAD

Junto al dirigente viajaban José Ignacio Esquivel, quien cumplía funciones de chofer, y Pedro Fabián Pérez, de 56 años, señalado como su custodio y titular del arma sin documentación. Los tres quedaron arrestados. Tras finalizar las actuaciones en el lugar, se realizó una consulta con la Unidad Flagrancia Sur, y la fiscal Nancy Haron ordenó la detención formal por portación ilegal de arma de guerra, junto al secuestro de las pistolas, los celulares y el propio rodado.

Detuvieron al secretario general de la UOM de Quilmes con dos armas de fuego y cuchillos
Las armas que les secuestraron a Pérez y sus acompañantes

Vicente Adrián Pérez conduce la seccional de la UOM que agrupa a los trabajadores metalúrgicos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, tres distritos del sur del conurbano bonaerense. Asumió el cargo en 2022, tras imponerse con la lista Verde sobre el histórico dirigente Francisco Virgilio Gutiérrez, quien había liderado la seccional durante 38 años. La Justicia deberá ahora determinar la situación procesal de cada uno de los detenidos y establecer las responsabilidades individuales por los elementos secuestrados.

Temas Relacionados

Policía de la CiudadUOMVicente Adrián PérezMataderosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sergio Uñac desafió al peronismo y pidió definir al próximo candidato a presidente en internas

El senador y exgobernador de San Juan confirmó en Infobae al Regreso su candidatura para 2027 y cuestionó los acuerdos internos del PJ, mientras marcó diferencias con Milei y Kicillof

Sergio Uñac desafió al peronismo y pidió definir al próximo candidato a presidente en internas

Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas

La determinación se comunicó tras la reunión de la mesa política. Fuerte hermetismo en Casa Rosada sobre el contenido

Luis Caputo dará una conferencia de prensa para anunciar medidas económicas

Una asociación civil cuestionó el endeudamiento joven y pidió información al Banco Central y ARCA por la morosidad

Con la firma de Elisa Carrió, Voces solicitó tener acceso a métricas y la trazabilidad de medios de pago que utilizan grupos de jóvenes. Vincularon el aumento de las deudas con el juego online

Una asociación civil cuestionó el endeudamiento joven y pidió información al Banco Central y ARCA por la morosidad

Javier Milei se reunió con ministros y legisladores de LLA en Casa Rosada: qué mensaje les dio sobre morosidad

El Presidente se puso nuevamente al frente de un encuentro con diputados y senadores del oficialismo, que esta semana buscarán aprobar en el Congreso diferentes proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios. Este miércoles será la primera misión en la Cámara baja, con Inocencia Fiscal II y la carta orgánica del Banco Central. El libro que les regaló el líder libertario

Javier Milei se reunió con ministros y legisladores de LLA en Casa Rosada: qué mensaje les dio sobre morosidad

Fentanilo mortal: la ex directora del INAME pidió ampliar su indagatoria para responder las acusaciones de su ex jefa

La farmacéutica Gabriela Mantecón Fumadó ya había declarado ante la Justicia. Volverá a hacerlo mañana. Ayer, Agustina Bisio, ex administradora nacional de la ANMAT, trasladó en ella la falta de controles sobre los laboratorios que fabricaron el anestésico contaminado vinculado a 90 pacientes fallecidos

Fentanilo mortal: la ex directora del INAME pidió ampliar su indagatoria para responder las acusaciones de su ex jefa

DEPORTES

Cuándo será el sorteo de la Fase Liga de la Champions League: los 32 equipos confirmados, los bombos y el formato

Cuándo será el sorteo de la Fase Liga de la Champions League: los 32 equipos confirmados, los bombos y el formato

Franco Colapinto, a un paso de continuar con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se anunciaría la decisión

Un ex piloto de Fórmula 1 explicó por qué Colapinto fue mal sancionado en el GP de Países Bajos

El ataque de furia de Cristiano Ronaldo con sus compañeros del Al Nassr: lo sacaron y su equipo remontó el partido

Transmisiones ilegales en Rusia: dos ligas de fútbol de Reino Unido se unen para enfrentar a una plataforma de streaming

TELESHOW

Dante Ortega contó cómo vivió la separación de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés: “Era el mensajero, me hizo muy mal”

Dante Ortega contó cómo vivió la separación de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés: “Era el mensajero, me hizo muy mal”

MasterChef Celebrity confirmó a una humorista y una periodista para su próxima temporada

Qué delitos podría haber cometido el padre de Tini Stoessel: la palabra del abogado penalista Leonardo Sigal

Denisse González mostró los efectos que tiene en su cuerpo el nuevo tratamiento que afronta: “Me convierto en Venom”

La mamá de Lali Espósito defendió a su hija y apuntó contra Marcelo Polino: “Una mentira”

INFOBAE AMÉRICA

“Mis padres huyeron del comunismo en Cuba”: Hijo de exiliados cubanos será el candidato republicano a vicegobernador de Florida

“Mis padres huyeron del comunismo en Cuba”: Hijo de exiliados cubanos será el candidato republicano a vicegobernador de Florida

Por qué Cuba importa cerca del 80% de los alimentos que consume pese a sus condiciones naturales para producir

Madrastra ayuda a niño de 10 años tras ser maltratado por el padre en el occidente salvadoreño

Desembolso de Merrill Lynch impulsó la deuda panameña a $61,907 millones en julio

El Salvador: Estos son los nombres de los tres trabajadores heridos en accidente laboral ocurrido en la Asamblea Legislativa