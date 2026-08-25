Detuvieron al secretario general de la UOM de Quilmes: tenía dos armas de fuego y cuchillos

Vicente Adrián Pérez fue detenido cuando viajaba armado por Mataderos

Guardar

Personal de la Brigada de la División de Investigaciones Comunales (DIC) 9 de la Policía de la Ciudad detuvo este martes al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la seccional Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Vicente Adrián Pérez, tras encontrar en el vehículo en el que viajaba dos pistolas, dos cuchillos, un bate de béisbol y un bastón extensible de metal. El dirigente sindical fue el primero en revelar a los efectivos que los ocupantes del auto estaban armados, en una declaración que hizo de forma espontánea al momento de ser abordado por los agentes.

El procedimiento se inició en la avenida Juan Bautista Alberdi al 5930, en el barrio porteño de Mataderos, cuando efectivos de la Brigada que cumplían funciones de prevención de robo con inhibidores observaron a tres hombres subir a un Peugeot 308 con vidrios polarizados. Los agentes siguieron al rodado y lo detuvieron metros más adelante, a la altura del 5900 de la misma arteria. En ese momento, al acercarse a entrevistar a los ocupantes, estos manifestaron que portaban armas de fuego dentro del habitáculo.

PUBLICIDAD

Uno de los hombres se identificó como secretario general de la UOM seccional Quilmes y señaló tener documentación de una de las pistolas. Fue así como los efectivos reconocieron a Pérez, quien registraba tenencia autorizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) de una pistola Bersa Thunder. Sin embargo, la tenencia no lo habilitaba para trasladar el arma en la vía pública, lo que derivó en la acusación por portación ilegal.

Pérez conduce la seccional de la UOM que agrupa a los trabajadores metalúrgicos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui

Los agentes hallaron las dos pistolas en distintos puntos del vehículo: una estaba sobre el asiento trasero, dentro de un bolso de mano, y la otra se encontraba en la guantera del auto. Ninguna de las dos tenía munición en recámara, aunque ambas contaban con el cargador colocado. La segunda arma, una Bersa Thunder Plus 380, pertenecía a uno de los acompañantes de Pérez y no tenía documentación alguna. Además del armamento, durante la requisa se secuestraron dos cuchillos, un bate de béisbol, un bastón extensible de metal y los teléfonos celulares de los tres detenidos.

PUBLICIDAD

Junto al dirigente viajaban José Ignacio Esquivel, quien cumplía funciones de chofer, y Pedro Fabián Pérez, de 56 años, señalado como su custodio y titular del arma sin documentación. Los tres quedaron arrestados. Tras finalizar las actuaciones en el lugar, se realizó una consulta con la Unidad Flagrancia Sur, y la fiscal Nancy Haron ordenó la detención formal por portación ilegal de arma de guerra, junto al secuestro de las pistolas, los celulares y el propio rodado.

Las armas que les secuestraron a Pérez y sus acompañantes

Vicente Adrián Pérez conduce la seccional de la UOM que agrupa a los trabajadores metalúrgicos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, tres distritos del sur del conurbano bonaerense. Asumió el cargo en 2022, tras imponerse con la lista Verde sobre el histórico dirigente Francisco Virgilio Gutiérrez, quien había liderado la seccional durante 38 años. La Justicia deberá ahora determinar la situación procesal de cada uno de los detenidos y establecer las responsabilidades individuales por los elementos secuestrados.

PUBLICIDAD