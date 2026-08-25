CD Projekt confirma 2028 como ventana de lanzamiento de The Witcher 4

The Witcher 4, de CD Projekt Red.

Guardar

CD Projekt Red fijó 2028 como ventana objetivo para el lanzamiento de The Witcher 4, según anunció el codirector ejecutivo Michal Nowakowski el 25 de agosto de 2026, antes de la celebración de Gamescom en Colonia, Alemania. El RPG protagonizado por Ciri está previsto para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, aunque el estudio no lo mostrará durante la feria ni comunicó una fecha exacta.

Una ventana de lanzamiento sin fecha definitiva

Nowakowski explicó que más de 500 personas de CD Projekt Red trabajan actualmente en The Witcher 4. Pese al tamaño del equipo, el proyecto todavía no está preparado para una nueva presentación pública en Gamescom, que se celebrará del 26 al 30 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

El dato de 2028 funciona como una meta de producción y no como un día de estreno cerrado. El propio directivo reconoció que los jugadores “querrían probarlo antes”, pero aseguró que “merecerá la pena esperar”. La diferencia es relevante porque el calendario de un desarrollo de esta escala puede cambiar antes de que el estudio anuncie una fecha definitiva.

CD Projekt Red describe la nueva entrega como su juego “más grande, atrevido y ambicioso hasta la fecha”. Según Nowakowski, tendrá un mundo abierto “gigantesco e inmersivo”, combates con acción intensa y una historia pensada para generar un impacto profundo. Estas características todavía no fueron acompañadas por una demostración jugable pública.

PUBLICIDAD

La ausencia en Gamescom limita las novedades inmediatas sobre el proyecto. El estudio aprovechó la cercanía de la feria para comunicar su objetivo de lanzamiento, pero pidió paciencia y centró su participación de 2026 en otro contenido de la franquicia.

Ciri encabezará la nueva saga

CD Projekt Red dio a conocer el proyecto en marzo de 2022, cuando anticipó que iniciaría una nueva saga basada en las novelas de Andrzej Sapkowski. En diciembre de 2024 presentó un primer tráiler y confirmó a Ciri como protagonista, tomando el lugar central que ocupó Geralt de Rivia en los juegos anteriores.

PUBLICIDAD

La elección de Ciri marca el principal cambio narrativo conocido hasta ahora. El estudio todavía no detalló en qué momento transcurrirá la historia, qué regiones podrán recorrerse ni qué personajes regresarán. La información oficial se concentra en su protagonista, la estructura de mundo abierto y el objetivo de publicarlo en 2028.

El juego utilizará Unreal Engine 5, el motor gráfico de Epic Games. Un motor reúne las herramientas necesarias para crear escenarios, iluminación, físicas, animaciones y otros sistemas técnicos. CD Projekt Red dejó atrás su tecnología propia para esta nueva etapa y trabaja con Epic Games en la adaptación de Unreal Engine 5 a las necesidades de un RPG de mundo abierto.

PUBLICIDAD

Si el calendario se mantiene, The Witcher 4 llegará seis años después de su anuncio inicial. El estudio no precisó cuánto tiempo de producción quedará después de 2026 ni cuándo ofrecerá la próxima presentación del juego.

25/08/2026 The Witcher 4. POLITICA CD PROJEKT

Songs of the Past ocupará el lugar en Gamescom

La participación de CD Projekt Red en la feria estará centrada en The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past, una nueva expansión para el RPG de mundo abierto publicado originalmente en 2015. Su lanzamiento está previsto para algún momento de 2027, un año antes de la ventana comunicada para The Witcher 4.

PUBLICIDAD

El contenido resulta inusual por llegar más de una década después del estreno de The Witcher 3: Wild Hunt. CD Projekt Red todavía no informó su argumento, duración, precio ni requisitos, pero confirmó versiones para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Songs of the Past será presentada durante el evento de apertura de Gamescom, programado para el martes. La transmisión podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de la feria.

PUBLICIDAD

De esta manera, el próximo lanzamiento de la franquicia será una expansión del juego de 2015, mientras el proyecto protagonizado por Ciri continuará en desarrollo. CD Projekt Red mantiene 2027 para Songs of the Past y 2028 como objetivo para The Witcher 4.