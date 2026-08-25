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‘Los Caballeros’ muestra su temporada 2 y Netflix confirma que habrá una tercera

La plataforma también confirmó una tercera entrega, todavía sin fecha de estreno

Los Caballeros: Temporada 2 presenta su tráiler.
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Netflix presentó el primer tráiler completo de la segunda temporada de Los Caballeros, la serie creada por Guy Ritchie, y confirmó que la producción continuará con una tercera entrega. Los nuevos episodios se estrenarán juntos el 3 de septiembre de 2026, con Eddie y Susie decididos a expandir su operación criminal mediante alianzas cada vez más peligrosas.

Un negocio que exige nuevos aliados

El adelanto muestra a Eddie, interpretado por Theo James, plenamente involucrado en los negocios ilegales que descubrió durante la primera temporada. Lo que comenzó como una obligación vinculada a las propiedades de su familia ahora se transformó en una obsesión capaz de amenazar todo lo que lo rodea.

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Eddie pretende hacer crecer la organización junto a Susie, encarnada por Kaya Scodelario. Para alcanzar ese objetivo, ambos deberán romper acuerdos con socios de larga data y negociar con figuras nuevas, peligrosas e impredecibles. El cambio aumenta el riesgo de traiciones y enfrentamientos dentro de una estructura criminal que ya operaba bajo una fuerte presión.

El tráiler anticipa que esa expansión estará acompañada por asesinatos, sangre y violencia. La serie mantendrá así el cruce entre drama criminal, disputas familiares y humor oscuro asociado a las producciones de Ritchie, aunque los nuevos capítulos pondrán mayor énfasis en el costo de escalar dentro del negocio.

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Eddie desafía el poder de Bobby Glass

Uno de los ejes de la temporada será la relación entre Eddie y Bobby Glass, quien ocupa la cima de la organización. El crecimiento del protagonista pondrá a prueba su alianza y abrirá una disputa por los límites del poder entre ambos.

La tensión nace de la transformación de Eddie. Su capacidad para administrar operaciones ilegales deja de ser una herramienta para resolver una crisis y pasa a dirigir sus decisiones. Esa obsesión puede enfrentarlo con Bobby, pero también afectar su vínculo con Susie y con los colaboradores que hicieron posible el funcionamiento del negocio hasta ahora.

El avance plantea así una contradicción central: Eddie y Susie necesitan ampliar sus contactos para crecer, pero cada nuevo acuerdo los obliga a abandonar relaciones que les daban cierta estabilidad. Los socios que llegan para ocupar ese espacio tampoco ofrecen garantías, por lo que la expansión podría debilitar la organización en lugar de fortalecerla.

Netflix todavía no informó cuántos episodios tendrá esta segunda temporada. Sí confirmó que el lanzamiento seguirá el modelo de estreno completo: todos los capítulos quedarán disponibles el mismo día, sin una distribución semanal.

Los Caballeros - Temporada 2 (Captura de tráiler oficial)
Los Caballeros - Temporada 2 (Captura de tráiler oficial)

La temporada 3 ya está confirmada

La publicación del tráiler llegó acompañada por la renovación formal de Los Caballeros para una tercera temporada. El anuncio asegura la continuidad de la serie más allá de los episodios de septiembre, aunque Netflix todavía no comunicó una fecha de rodaje, una ventana de estreno ni detalles sobre su historia.

Tampoco se anunció qué integrantes del elenco regresarán para esa tercera parte. El desarrollo dependerá de cómo termine la disputa entre Eddie y Bobby Glass, además de las consecuencias que dejen las nuevas alianzas presentadas en el tráiler.

El estreno ubicará a Los Caballeros al comienzo de un mes con dos producciones criminales de Ritchie en agenda. MobLand, otro drama de gánsteres del realizador, tendrá actividad hacia finales de septiembre. A diferencia de ese lanzamiento, Los Caballeros permitirá ver toda su segunda temporada desde el 3 de septiembre de 2026.

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