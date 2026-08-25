Jimmy Olsen investigará a Gorilla Grodd en una comedia criminal de HBO Max

Skyler Gisondo como Jimmy Olsen (Crédito: Instagram/Skyler Gisondo/DC Comics)

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Warner Bros. y HBO Max confirmaron que DC Studios prepara The People vs. Gorilla Grodd, una comedia criminal de ocho episodios protagonizada por Skyler Gisondo como Jimmy Olsen. La serie, todavía sin fecha de producción o estreno, recuperará al personaje presentado en Superman y mostrará su investigación sobre la posible condena injusta de Gorilla Grodd.

Un crimen en Ciudad Gorila

La historia partirá del asesinato del rey de Ciudad Gorila, padre de Grodd. El simio superinteligente es declarado culpable, pero Olsen decide reabrir el expediente y examinar si uno de los juicios por homicidio más conocidos de Metrópolis terminó con una sentencia equivocada.

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La investigación será presentada como una docuserie sobre un caso criminal real. Este formato imita las producciones de true crime, documentales que reconstruyen delitos mediante testimonios, archivos, entrevistas y nuevas pesquisas. La diferencia es que aquí el acusado es uno de los villanos clásicos de Flash y el periodista pertenece al mundo de Superman.

El caso permitirá que Jimmy analice el sistema de justicia penal de Metrópolis mientras busca pruebas sobre la muerte del rey. La premisa mezcla procedimientos judiciales, periodismo y comedia con elementos propios de DC, pero utiliza la estructura reconocible de los documentales criminales televisivos.

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James Gunn, codirector de DC Studios, definió el proyecto como “nuestra primera incursión en el género de los true crimes”. El anuncio confirma los informes previos que señalaban que Jimmy Olsen tendría una producción propia después de su aparición cinematográfica.

El equipo de American Vandal vuelve al falso documental

La serie fue creada por Dan Perrault y Tony Yacenda, responsables de American Vandal. Aquella producción también empleaba recursos de los documentales criminales para construir una comedia alrededor de investigaciones ficticias, una experiencia directamente relacionada con el formato elegido para The People vs. Gorilla Grodd.

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Gisondo estará acompañado por varios integrantes de la redacción del Daily Planet vistos en Superman. Mikaela Hoover regresará como Cat Grant, mientras que Wendell Pierce volverá a interpretar al editor Perry White. Beck Bennett retomará el papel del periodista Steve Lombard.

El reparto suma a Jimmy Tatro como Gorilla Grodd. El actor quedará en el centro del caso judicial y trabajará nuevamente con Perrault y Yacenda, con quienes ya colaboró en American Vandal.

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Gunn y Peter Safran, los responsables de DC Studios, explicaron que la actuación de Gisondo y la química entre los integrantes del Daily Planet impulsaron el desarrollo. “Supimos tras ver Superman que este sería un mundo divertido de explorar”, indicaron. Según ambos productores, la intención es recorrer los sectores más oscuros y cómicos del DCU mientras Jimmy examina el funcionamiento de la justicia local para su documental.

El regreso de otros personajes de la película no fue confirmado. Rachel Brosnahan, quien interpreta a Lois Lane, y David Corenswet, el actor detrás de Clark Kent, forman parte del mismo equipo periodístico dentro de la historia, pero Warner Bros. no anunció su participación ni una aparición de Superman.

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(YouTube: Josh Horowitz)

Un proyecto anterior a la conducción de DC Studios

Gunn reveló que él y Safran intentaban impulsar la serie desde antes de asumir el control creativo de DC Studios. Según el director, fue una de las ideas que presentaron a Warner Bros. Discovery antes de incorporarse formalmente, junto con Lanterns.

Ese origen sitúa al proyecto entre los primeros conceptos televisivos defendidos por ambos ejecutivos. Su aprobación llegó después del estreno de Superman y del recibimiento del elenco del Daily Planet, aunque todavía no se informó cuándo comenzará el rodaje.

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The People vs. Gorilla Grodd se incorporará a una programación del DCU que incluye Lanterns y la película Clayface, prevista para el 22 de octubre de 2026. Las fuentes también mencionan una posible segunda temporada de Creature Commandos para finales de ese año, pero ese lanzamiento continúa sin confirmación definitiva.

El siguiente estreno cinematográfico indicado en el calendario es Superman: Man of Tomorrow, programado para el 9 de julio de 2027. HBO Max todavía no comunicó en qué momento ubicará los ocho episodios de The People vs. Gorilla Grodd.

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