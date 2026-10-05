Jamie Lee Curtis publica una foto nunca vista de su madre Janet Leigh al cumplirse 22 años de su muerte

Jamie Lee Curtis recordó a su madre Janet Leigh en las redes sociales al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. (Instagram/REUTERS)

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Jamie Lee Curtis recordó a su madre, la actriz Janet Leigh, en el 22.º aniversario de su muerte, con una imagen inédita que la muestra jugando en un baño de burbujas. “Mucho tiempo ha pasado desde este día. Amor y recuerdos para mi madre”, escribió Curtis el pasado sábado en sus redes sociales.

Leigh falleció el 3 de octubre de 2004, a los 77 años, a causa de una vasculitis, enfermedad que produce una inflamación de los vasos sanguíneos.

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Fue la segunda esposa del también actor Tony Curtis, con quien tuvo dos hijas: Kelly Curtis, nacida el 17 de junio de 1956, y Jamie Lee, el 22 de noviembre de 1958.

Curtis ha convertido las redes sociales en un espacio habitual de homenaje a su madre. El 10 de mayo, Día de la Madre, publicó una fotografía en blanco y negro en la que ambas aparecían riendo, con el mismo mensaje que repite con frecuencia: “amor y recuerdos”.

El 6 de julio, en lo que habría sido el 99.º cumpleaños de Leigh, Curtis compartió un video de la tarjeta conmemorativa confeccionada para el funeral de la actriz, en la que se recorre “su vida como hija, actriz, esposa, madre, abuela, amiga, miembro de [la organización benéfica] SHARE, autora, y además obtuvo su doctorado. Fue una gran mujer”, se lee en el material.

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En la descripción de la publicación, Curtis agregó que su madre habría sido una “GRAN BISABUELA”.

La actriz Janet Leigh falleció en octubre de 2004 a los 77 años a causa de una inflamación en los vasos sanguíneos. (Instagram/REUTERS)

Leigh llegó a Hollywood gracias a una fotografía tomada en un viaje de esquí

Un año antes, en el aniversario del 3 de octubre, Curtis había compartido la imagen que está detrás del legado de su familia en la industria del cine: un retrato de Jeanette Helen Morrison —nombre de nacimiento de Janet Leigh— tomado durante un viaje de esquí.

La actriz de cine clásico Norma Shearer pidió una copia al visitar el resort en 1946, y la fotografía llegó a manos de Lew Wasserman, de la agencia MCA. Poco después, Leigh firmó contrato con MGM.

Allí inició una carrera ascendente con películas como The Romance of Rosy Ridge y Little Women, en la que interpretó el papel de Meg.

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En la década de 1950, como artista independiente, protagonizó varios filmes junto a su entonces esposo Tony Curtis: Houdini, The Vikings y Who Was That Lady?

La actuación de Janet Leigh en la película Psicosis de Alfred Hitchcock le valió una nominación al premio Oscar. (Imágenes Paramount)

También fue la protagonista femenina de Touch of Evil, de Orson Welles; obtuvo una nominación al Oscar por Psycho, de Alfred Hitchcock; fue el interés amoroso de Frank Sinatra en The Manchurian Candidate, de John Frankenheimer; y compartió escena con Dick Van Dyke en el musical Bye Bye Birdie.

Madre e hija coincidieron frente a las cámaras en varias ocasiones: en el filme de terror de John Carpenter The Fog (1980), en Halloween H20 (1998) y en un episodio de la serie The Love Boat (1978).

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En 1984, Curtis escribió el prefacio de las memorias de su madre, There Really Was a Hollywood, donde citó las palabras que le transmitió un colega del set: “Tu madre es una de las pocas personas en Hollywood de quien nadie tiene nada malo que decir”.

En ese texto, Curtis escribió: “Es una de las grandes damas de la pantalla y fuera de ella. Tiene mi verdadera admiración y eterno respeto. Me honra ser su hija y su amiga.”

Jamie Lee Curtis redactó en 1984 el prefacio del libro de memorias de su madre titulado 'There Really Was a Hollywood'. (Shutterstock)

Kelly Curtis murió este año a los 69 años, semanas antes de cumplir 70

El año 2025 trajo otra pérdida para Jamie Lee Curtis. El 30 de mayo murió su hermana mayor, Kelly Curtis, a los 69 años, pocas semanas antes de cumplir los 70, por causas naturales en su residencia de Bellevue, Idaho.

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“Un cálido aloha para mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Esta mañana nos dejó. En su casa. En la naturaleza. En paz”, escribió Jamie Lee en sus redes sociales.

“Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era de una belleza impactante y una actriz de carrera reconocida. Jugaba muy bien al hearts, coleccionaba tortugas, amaba a su familia, la naturaleza, la música, las compras de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, y era una patriota estadounidense devota”, agregó.

Kelly Curtis tuvo una carrera en cine y televisión que incluyó un pequeño papel junto a su hermana en Trading Places (1983), la película alemana Magic Sticks (1987) y el filme de terror italiano The Devil’s Daughter (1991).

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Kelly Curtis falleció por causas naturales a los 69 años en su residencia del estado de Idaho. (Instagram/REUTERS)

También tuvo un papel recurrente como la teniente Carolyn Plummer en la primera temporada de The Sentinel (1996-1999) y apareció en episodios de series como Star Trek: Deep Space Nine y Judging Amy, entre otras.

Su primera aparición en pantalla fue en The Vikings (1958), la película protagonizada por sus propios padres.

Además de su carrera actoral, Kelly Curtis dirigió el documental Marby Jets Are Go (2018) y trabajó como asistente de su hermana en producciones como Freaky Friday (2003), Christmas With the Kranks (2004) y You Again (2010).

Le sobreviven su esposo, el cineasta y docente John Marsh; su cuñado, el actor y director Christopher Guest; y sus medios hermanos Alexandra, Allegra y Ben.

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