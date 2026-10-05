Una estación de la Línea D reabrió sus puertas: las obras que se realizaron

Imágenes de la estación Tribunales de la línea D del Subte que reabrió sus puertas este lunes

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La estación Tribunales de la Línea D volvió a recibir pasajeros este lunes luego de una intervención que incluyó los andenes, los vestíbulos, las escaleras y los accesos. Sin embargo, dos ingresos sobre la calle Talcahuano continuarán clausurados de forma transitoria porque las tareas en ese sector todavía no terminaron.

Por el momento, quienes utilicen la estación deberán entrar o salir por los accesos ubicados en Lavalle 1245 y Libertad 540. Tribunales integra el Plan de Renovación Integral de Estaciones que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

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La obra incorporó impermeabilización, pintura, recambio de pisos y nuevos revestimientos metálicos en paredes y cielorrasos, con el objetivo de prevenir filtraciones. También se renovaron las luminarias, la señalética y parte del mobiliario del andén, donde se instalaron bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

La estación sumó señalización en braille en pasamanos y pórticos. Las tareas para combatir la humedad incluyeron inyecciones y tratamientos de juntas en distintos sectores de la estructura.

Tribunales cuenta con protección patrimonial, por lo que un equipo especializado restauró los murales ubicados en los tímpanos. La intervención siguió los criterios de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico porteña y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

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Plaza Italia es otra de las estaciones que fueron renovadas

Ya fueron renovadas 21 estaciones de la red porteña

Con la reapertura de Tribunales, la red acumula 21 estaciones puestas en valor. Entre ellas figuran Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro, de la línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia, de la B; y San Martín, de la C.

En la línea D también fueron renovadas Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo. El listado se completa con Jujuy, de la línea E, además de varios paradores del Premetro.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la administración proyecta para el próximo año inversiones en la red, entre ellas la construcción de la línea F, la renovación de formaciones de las líneas A, B y C y obras de infraestructura.

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Por su parte, el presidente de SBASE, Javier Ibañez, señaló que las estaciones inauguradas antes de 1945 requieren intervenciones profundas para actualizar sus instalaciones y conservar sus elementos históricos.

Cuatro estaciones continúan cerradas por obras

Mientras Tribunales retoma su funcionamiento, siguen cerradas Medrano, en la línea B; Lavalle, en la C; y General Urquiza y Entre Ríos, en la E. Además, están previstas nuevas intervenciones en Alberti, Pasco y Sáenz Peña, de la línea A; Ángel Gallardo y Dorrego, de la B; e Independencia, de la C.

La próxima Línea F de subte

En paralelo, la Ciudad avanza con la licitación de la línea F, que conectará Barracas con Palermo a través de 12 estaciones y tendrá combinaciones con las otras seis líneas de subte y dos ramales ferroviarios. El proyecto contempla una inversión de USD 1.350 millones y el inicio de los trabajos está previsto para el primer trimestre de 2027.

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La planificación también incluye la compra de 224 coches, cuya llegada comenzaría en enero, y la renovación de 84 escaleras mecánicas, junto con la instalación de nuevos ascensores en distintas estaciones.