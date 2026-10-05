El mal momento que vivió Maru Botana con Alejandro Lerner en plena preparación de su plato en Masterchef

En medio de la cocción de unas milanesas, Alejandro Lernes provocó un inesperado accidente y quemó a Maru Botana con el aceite (MasterChef Celebrity - Telefe)

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La tensión de MasterChef Celebrity (Telefe) no quedó limitada a los platos que los participantes presentaron durante la gala de eliminación. En plena preparación de las milanesas, Alejandro Lerner protagonizó un accidente inesperado que tuvo a Maru Botana como víctima. Y frente a las cámaras, el artista terminó generando un tenso momento frente a las cámaras.

Todo ocurrió cuando Maru se acercó junto a Ian Lucas al puesto de Lerner para observar cómo avanzaba con su preparación. Previo a que sucediera el incidente, la integrante del jurado intentó advertirle al músico sobre la importancia de estar atento a la elaboración de su plato. “¿Cómo viene la milanesa? Ojo que no se te pase este aceite, estate atento...”, le dijo.

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La recomendación parecía destinada a evitar cualquier inconveniente dentro de la cocina, pero pocos segundos después se produjo el accidente. Cuando Alejandro colocó la milanesa en la sartén, parte del aceite caliente saltó hacia afuera y terminó impactando directamente en el rostro de Maru. Una de las gotas alcanzó uno de sus ojos y la jurado reaccionó de inmediato al alejarse de la estación.

El momento en que la pastelera fue quemada por el aceite (Captura de video)

Durante algunos segundos, la situación generó preocupación dentro del estudio. Lerner continuó pendiente de su preparación, mientras la jurado se apartó después de recibir el salpicón de aceite. Finalmente, el episodio no pasó a mayores y la competencia continuó con el resto de las devoluciones y los platos que los participantes debían presentar en la gala.

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Para el cantante, sin embargo, el momento también tuvo un costado insólito. Mientras intentaba avanzar con su milanesa, pudo advertir la reacción de Botana y luego relató el episodio durante su entrevista individual. Con humor, describió la expresión que recibió después del accidente: “Maru me miró con cara de pute....”, aseguró.

La frase permitió descomprimir una escena que había generado tensión durante algunos instantes. Lerner tuvo que continuar concentrado en la preparación, mientras Maru retomó su recorrido por las distintas estaciones y el resto de los concursantes siguió trabajando para evitar quedar entre los peores platos de la noche.

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La gala, además, tuvo una instancia decisiva para Alejandro, que quedó a un paso de ser eliminado. La definición se redujo a él, Diego Ramos y Pachu Peña, quienes presentaron las preparaciones peor valoradas de la jornada. El desafío consistió en elaborar una versión propia de una milanesa realizada con un corte de carne con hueso, acompañada por una guarnición y un dip.

Peña, Lerner y Ramos quedaron al borde de la eliminación en la última gala (Captura de video)

La verdadera tensión se concentró en ese tercer grupo. Pachu, Diego y Alejandro debieron escuchar la devolución del jurado mientras esperaban saber quién continuaría en el certamen y quién tendría que abandonar las cocinas. “No están acá por ser los mejores platos. Son los tres platos peor logrados de la noche, uno de ustedes tres abandona las cocinas de MasterChef Celebrity esta noche”, remarcó Germán Martitegui al anunciar la instancia decisiva.

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El plato que recibió la devolución más extensa y dura fue el de Pachu Peña. El humorista presentó su creación con el nombre de “Mila Clown”, una milanesa decorada con una cara de payaso que, según explicó, representaba a su propio ser. La propuesta visual generó una primera reacción positiva por parte del jurado, aunque los comentarios favorables no tardaron en dar paso a distintas observaciones sobre el resultado final.

Uno de los detalles que más controversia provocó fue un pedazo de film plástico que quedó adherido a la carne durante la preparación. “Eso es contaminación física”, remarcó el jurado. Pachu intentó explicar que había retirado el plástico por completo, aunque reconoció que un fragmento pudo haber quedado pegado “entre tanto martilleo” de la carne.

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La presencia del plástico terminó siendo uno de los elementos que complicaron la evaluación del plato del humorista. Aunque la propuesta tenía una presentación particular y había buscado diferenciarse desde el nombre y la decoración, el error durante la preparación pesó en la decisión final del jurado.

Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2026 de MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

Después de un debate que los propios especialistas calificaron como complejo, especialmente por tratarse de la primera eliminación de la temporada, llegó el momento de anunciar quién debía abandonar la competencia. “El cocinero que será el primer eliminado de esta temporada y abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Pachu Peña”, confirmó Martitegui.

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El jurado también le dedicó unas palabras al humorista después de comunicarle la decisión. “Te vimos muy poco lamentablemente, fue una alegría conocerte un poco, fue muy corto. Creo que los nervios o lo que sea no te dejaron mostrar todo el potencial que podías tener”, expresó Martitegui.

De esta manera, Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de la temporada, mientras Diego Ramos y Alejandro Lerner lograron continuar en el certamen. Para el cantante, la noche estuvo marcada por el accidente con Maru Botana, el aceite caliente y una devolución que lo dejó cerca de la eliminación.

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