Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

Max Verstappen se mostró enojado con los coches de la nueva era de la Fórmula 1 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Max Verstappen es una de las principales estrellas de la Fórmula 1 y uno de los grandes polos de atracción para los fanáticos. Con un Red Bull Racing que inició la nueva era de la Máxima mostrando un gran potencial, la sorpresa estalló en las últimas horas con las explosivas declaraciones del cuatro veces campeón del mundo sobre los coches del 2026 que sembraron la incógnita sobre su futuro en la categoría.

“Para mí, un coche ganador no importa. Además, tiene que ser divertido de conducir. Creo que a estas alturas de mi carrera también estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1 para divertirme. Sé que esta normativa nos mantendrá durante bastante tiempo. Así que, bueno, ya veremos”, expuso tras la segunda jornada de pretemporada en Baréin que lo tuvo debajo del monoplaza, ya que RB le dio a su compañero Isack Hadjar la sesión completa del jueves.

El corredor neerlandés de 28 años mostró su costado más ácido cuando le consultaron por los coches del 2026: “Conducirlos no es muy divertido, para ser sincero. Yo diría que la palabra adecuada es gestión. No se parece mucho a la Fórmula 1. Se parece más a la Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlo”, dijo según replicó el portal especializado Motorsport.

La estrella de la escudería del energizante aseguró que disfruta “conduciendo a toda velocidad”, pero en este contexto “no se puede conducir así” y explicó: “Hay muchas cosas que tener en cuenta. Mucho de lo que haces como piloto, en términos de entradas, tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso no es Fórmula 1. Quizás entonces sea mejor conducir Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficiencia y la gestión".

La flamante reglamentación, entre otras modificaciones, contiene la motorización híbrida que comparte casi en partes iguales la combustión con la generación eléctrica que obliga a gestionar el estilo de manejo para recuperar potencia: “En mi caso, no me importa si voy a 350 km/h o a 300. No creo que debamos decir: ‘Ah, ahora que vamos a 350, es perfecto’. Solo quiero conducir con normalidad, como debería ser, sin tener que decir: ‘Oh, si freno un poco más o menos, o subo o bajo una marcha’. Eso afecta mucho al rendimiento en las rectas. Además, el agarre en este momento es bastante bajo con estos neumáticos y la configuración del coche. Es un gran paso atrás con respecto a cómo era antes”, dijo según replicó PlanteF1. Con el cambio de unidad de potencia, la recolección de energía eléctrica en muchos casos obligará a los pilotos a utilizar marchas más bajas en rectas, combinando con mayores niveles de aceleración y frenos, teniendo que gestionar en distintos tramos la potencia para no ser superados por los rivales en otros sectores.

"Solo quiero conducir con normalidad, como debería ser, sin tener que decir: ‘Oh, si freno un poco más o menos'"" (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

El análisis crítico de Verstappen se combina con lo dicho por Lewis Hamilton, quien también se mostró contrariado con las nuevas reglamentaciones. “Sinceramente, creo que las proporciones del coche son buenas. Ese no es el problema. Es todo lo demás lo que, en mi opinión, va en contra de las carreras. Probablemente la gente no estará contenta con lo que voy a decir ahora. Pero soy muy franco y ¿por qué no puedo decir lo que pienso de mi coche de carreras? No puedo evitarlo. Quiero decir, yo no he escrito el reglamento. Si se tratara de aspectos no políticos a la hora de elaborar un reglamento, creo que, en cualquier caso, el coche probablemente habría tenido un aspecto muy diferente", sentenció Max.

Desde esta temporada, el equipo del cuatro veces campeón del mundo dejó de lado la motorización Honda y desarrolló su propia unidad de potencia desde el departamento Red Bull Powertrains en asociación con Ford. “Por otro lado, también sé cuánto trabajo se ha realizado entre bastidores. También por parte del motor, por los chicos. Por lo tanto, no siempre es agradable decirlo. Pero también quiero ser realista como piloto, en cuanto a las sensaciones. También sé lo que está en juego con el equipo: nuestro propio motor y ver la emoción de la gente. Por supuesto, cuando me siento en el coche, siempre lo doy todo. Ellos lo saben. El nivel de emoción no es tan alto como para conducir”, aceptó.

Mientras entrena para esta nueva temporada de F1, Max también apunta a competir en las 24 Horas de Nürburgring y aprovechó esa ventana en otra categoría para seguir su crítica cuando le preguntaron si iba a dar el presente en la legendaria cita: “Mirándolo ahora, al menos puedes conducir a toda velocidad sin tener que preocuparte por mi batería... Quiero hacerlo. Estamos trabajando para que suceda, pero aún no puedo confirmarlo”.