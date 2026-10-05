Lluvias dejan inundaciones y árboles caídos en El Salvador

La acumulación de basura en tragantes y drenajes provocó inundaciones urbanas y la caída de árboles en varias zonas de El Salvador. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

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Caídas de árboles, viviendas anegadas e inundaciones urbanas fueron las principales afectaciones reportadas durante el fin de semana por las lluvias en distintas zonas de El Salvador, según informó Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil.

No se registraron emergencias de gran escala, pero las autoridades mantienen vigilancia ante la humedad acumulada en los suelos y la previsión de nuevas precipitaciones.

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Durante la Entrevista AM, Amaya explicó que las lluvias recientes no estuvieron acompañadas por vientos especialmente fuertes. Sin embargo, la acumulación de agua en terrenos escarpados puede disminuir la capacidad del suelo para sostener árboles y provocar su caída.

El funcionario señaló que algunas inundaciones urbanas fueron pasajeras y estuvieron relacionadas con tragantes obstruidos. Por ello, pidió a la población evitar arrojar basura en calles, drenajes y quebradas, ya que los desechos dificultan el paso del agua y aumentan los anegamientos.

“Las calles no son el mejor lugar para tirar la basura, los tragantes no son el mejor lugar para tirar la basura”, sostuvo Amaya al referirse a las inundaciones que se producen en áreas urbanas por obstrucciones.

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El posible paso de una baja presión y la llegada de ondas tropicales mantendrán la presencia de precipitaciones durante la semana. (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)

El director añadió que este tipo de anegamientos no debería ocurrir durante la época lluviosa. También mencionó que la obstrucción de quebradas puede contribuir a que se acumulen mayores cantidades de agua en sectores poblados.

San Miguel, Usulután y Ahuachapán bajo monitoreo

Las lluvias también dejaron inundaciones no críticas en San Miguel, Usulután y Ahuachapán. Amaya mencionó en particular a Garita Palmera y al Zanjón del Chino, zonas bajas que suelen registrar anegamientos durante esta etapa del período lluvioso.

El director de Protección Civil precisó que algunas viviendas resultaron anegadas por el crecimiento de quebradas o ríos cercanos. Aclaró que no se trató de inmuebles destruidos, sino de casas afectadas temporalmente por la acumulación de agua.

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La institución mantiene atención sobre las comunidades de la cordillera del Bálsamo y sobre sectores próximos a deltas de ríos, como el Bajo Lempa. Amaya indicó que no hay una proyección de una situación de mayor gravedad, aunque recordó que son territorios donde históricamente se presentan inundaciones.

El funcionario recomendó a las familias de esas áreas seguir la información oficial y solicitar apoyo si enfrentan una amenaza. “No quiero decir que va a pasar algo malo porque tampoco hay que alarmar”, expresó al precisar que esos escenarios no figuran en los pronósticos disponibles.

Protección Civil evalúa reiterar el aviso por lluvias

Protección Civil mantiene un aviso por lluvias en todo el territorio nacional y podría reiterarlo este lunes 5 de octubre, después de recibir el informe actualizado de la Dirección del Observatorio de Amenazas. La revisión considera información meteorológica, hidrológica, geológica y, si corresponde, oceanográfica.

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Las lluvias convectivas de formación rápida pueden generar ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y derribar estructuras. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Amaya explicó que las reuniones técnicas se desarrollan todos los días mientras dura el período lluvioso. El objetivo es contar con una proyección actualizada para las siguientes 24, 48 y hasta 72 horas, con el fin de orientar las decisiones institucionales.

Con la información disponible hasta el domingo, el director anticipó que durante esta semana continuarán las lluvias intermitentes. También mencionó el posible paso de una baja presión, que podría generar tormentas con mayor carga de agua y actividad eléctrica.

“Esta semana probablemente vamos a seguir teniendo lluvias”, afirmó Amaya. Hacia el final de la semana, añadió, el país podría recibir otra onda tropical, un sistema que suele presentarse durante esta época del año.

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Las ondas tropicales forman parte del denominado flujo del este, según explicó el funcionario. Ese patrón facilita el paso de sistemas de tormentas sobre El Salvador y el resto de Centroamérica, con intervalos de dos o tres días.

Las lluvias focalizadas y las ráfagas de viento

Agosto, septiembre y octubre suelen ser los meses con mayores volúmenes de lluvia en El Salvador. Sin embargo, Amaya sostuvo que los cambios observados durante los últimos 15 o 20 años han modificado el comportamiento de algunas tormentas y han dado lugar a eventos más focalizados.

El director se refirió a las lluvias convectivas, que se forman rápidamente y pueden descargar cantidades elevadas de agua en sectores específicos. A diferencia de otros sistemas, no siempre afectan de la misma manera a todo el territorio nacional.

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Estas tormentas también pueden estar acompañadas por ráfagas de viento. Según Amaya, en algunos episodios se han registrado velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora, capaces de derribar árboles, vallas publicitarias o techos.

Protección Civil mantiene la vigilancia en comunidades de la cordillera del Bálsamo y en sectores de San Miguel, Usulután y Ahuachapán. (Protección Civil de El Salvador)

Las viviendas ubicadas en partes altas de cordilleras o cadenas volcánicas tienen una mayor exposición a los vientos. Amaya explicó que, en esos puntos, las ráfagas pueden alcanzar una intensidad superior a la registrada en otros sectores.

El déficit hídrico persiste pese a las lluvias

Las precipitaciones de los últimos días dejaron acumulados de entre 60 y 70 milímetros de lluvia en algunos puntos del país. Aunque esas lluvias aumentaron la humedad del terreno, Amaya advirtió que todavía no compensan el déficit hídrico acumulado durante 2026.

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El director atribuyó esa situación a la influencia del fenómeno de El Niño. Por ello, señaló que las lluvias recientes no deben generar una sensación de alivio absoluto frente a las dificultades que se produjeron durante los primeros meses del período lluvioso.

El promedio anual de pluviometría en El Salvador ronda entre 1,800 y 2,000 milímetros de lluvia, según explicó el funcionario. En un año con condiciones atípicas, esa cifra puede alcanzar 2,200 milímetros, al considerar tormentas previas al inicio formal de la temporada o hacia su finalización.

Hasta agosto, algunos territorios no habían alcanzado ni 1,400 ni 1,500 milímetros de lluvia. Esa diferencia respecto de los registros habituales contribuyó a generar pérdidas, sobre todo en el corredor seco, donde la falta de agua afecta de forma recurrente a la producción agrícola.

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Amaya indicó que el monitoreo continuará durante el cierre del período lluvioso y en los primeros meses de 2027. La evaluación se concentra en las condiciones de humedad, el comportamiento de las lluvias y el impacto sobre las actividades agrícolas.

Las precipitaciones de los últimos días no compensan el déficit hídrico acumulado durante 2026 debido al fenómeno de El Niño. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

El balance del Plan Invierno 2026

El Plan Invierno 2026, lanzado el 28 de mayo, contempla la atención de incidentes asociados con las lluvias. Amaya señaló que, durante este año, también se ha mantenido el monitoreo del déficit hídrico y de sus efectos en cultivos, pastos y reservas para el ganado.

Desde la activación del plan, Protección Civil ha atendido cerca de 1,400 incidentes por árboles caídos. El balance también incluye pequeños deslizamientos e inundaciones focalizadas en distintas zonas del país.

El director aseguró que no se han reportado muertes por deslizamientos ni por otros eventos asociados con las lluvias durante el período. Sí confirmó una persona fallecida tras ser arrastrada por un río.

A partir de ese caso, Amaya reiteró la recomendación de no cruzar ríos o quebradas cuando llueve en el lugar o en sectores ubicados aguas arriba. Explicó que la fuerza de un caudal puede ser mayor de la que aparenta, incluso cuando el nivel del agua parece bajo.

El plan de contingencia para eventos hidroclimáticos podría dejarse sin efecto a finales de octubre o a finales de noviembre. La decisión dependerá del comportamiento de las lluvias durante octubre y de las proyecciones para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre.

El funcionario recordó que el país cuenta con un Plan Nacional de Reducción de Riesgos de carácter estratégico, cuya vigencia se extiende hasta 2030. De ese instrumento se derivan planes específicos, entre ellos el plan de contingencia para eventos hidroclimáticos.

Amaya mencionó como antecedentes la tormenta Pilar, que se aproximó al país entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2023, y la tormenta Ida, ocurrida el 8 de noviembre de 2009. Ambos casos fueron citados para explicar que pueden producirse eventos meteorológicos fuera de los períodos habituales.