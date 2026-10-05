Sociedad

Sorpresa frente al Monumento a la Bandera: Rosario le dice “Gracias” a Messi con una camiseta gigante

La iniciativa fue realizada durante la madrugada e incluye una prenda de grandes dimensiones y un espectáculo visual de imágenes dedicado al futbolista que mañana se despedirá de la selección argentina

Una bandera argentina flamea en un alto mástil junto a una camiseta gigante sobre el suelo de una plaza con vista a un río y vehículos al fondo
La camiseta gigante, en agradecimiento a Lionel Messi en Rosario
Guardar

Una camiseta gigante de la selección argentina con el número 10 y la palabra “Gracias” fue instalada este lunes 5 de octubre frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, como parte de la despedida a Lionel Messi.

La estructura, montada durante la madrugada sobre la explanada del monumento, quedó ubicada entre el mástil mayor y el inicio del conjunto histórico. La intervención cuenta con autorización de las autoridades de la ciudad santafesina.

PUBLICIDAD

La camiseta reproduce los colores celeste y blanco de la selección argentina, lleva el dorsal dorado de Lionel Messi y exhibe una sola inscripción: “Gracias”. El operativo incluyó además cuatro columnas de iluminación que serán utilizadas para proyectar un mapping audiovisual sobre la camiseta. La pieza repasará la trayectoria del futbolista rosarino con la selección nacional.

La actividad se desarrolla en la antesala del partido que el combinado argentino disputará este martes ante Benín, en una jornada en la que Messi vestirá la camiseta nacional por última vez.

El despliegue quedó concentrado dentro del predio del Monumento Nacional a la Bandera y no interrumpe la circulación por avenida Belgrano ni por calle Córdoba. En la zona hay seguridad privada y presencia policial, mientras permanecen instalados los equipos técnicos para la proyección.

PUBLICIDAD

Por su escala y su localización, la instalación apunta a ser visible desde distintos edificios y miradores cercanos. La acción se suma a las intervenciones públicas que suelen acompañar las presentaciones de Messi y de la selección en fechas relevantes.

La camiseta permanecerá como eje visual de la propuesta, con el mensaje de agradecimiento dirigido al capitán argentino y referente nacido en Rosario.

La preparación para el último tango del 10

El penúltimo entrenamiento de Messi con la selección argentina
El penúltimo entrenamiento de Messi con la selección argentina

La selección argentina completó una nueva práctica en el predio de Ezeiza con Lionel Messi, quien se prepara para disputar este martes 6 de octubre, desde las 20, su partido número 208 con la camiseta nacional. El amistoso ante Benín, en el estadio Monumental y con las entradas agotadas, estará marcado por el homenaje de despedida al capitán rosarino, que afrontará una de sus últimas presentaciones —y posiblemente la última— con la Albiceleste.

El encuentro incluirá la presencia de familiares y excompañeros del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022, invitados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabaja en una formación que reúna a varios de los futbolistas que compartieron con Messi la etapa más exitosa del seleccionado.

Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se sumaron este domingo a la concentración y podrían ser titulares. De Paul ocuparía el lugar de Nicolás Paz en el mediocampo, mientras que Otamendi ingresaría por Lisandro Martínez en la defensa central. Para el defensor, el amistoso también podría significar su despedida de la selección.

El posible equipo sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La principal novedad sería Giay, quien aparece como alternativa ante la ausencia de Nahuel Molina.

Lionel Messi ya está en el predio de Ezeiza previo a su despedida con la selección argentina
Lionel Messi, al arribar al predio de Ezeiza

El lateral de la Roma está suspendido por el incidente que se produjo con jugadores españoles tras la final del Mundial 2026 y su club no le autorizó el viaje. Paulo Dybala tampoco recibió permiso de la institución italiana. Leandro Paredes, en tanto, no podrá jugar por sanción, aunque se incorporó al grupo para acompañar a sus compañeros en los entrenamientos, compartir la cena prevista en Ezeiza y conversar con Scaloni.

Ángel Di María, retirado de la selección, jugará este lunes con Rosario Central, pero aseguró que asistirá al Monumental para acompañar a Messi. El plantel llega al cierre de la fecha FIFA tras vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba y 7-0 a Burkina Faso en Buenos Aires.

Como parte del tributo, Argentina utilizará una camiseta especial con referencias verticales a la bandera, el Sol de Mayo en el centro y ramas de laureles alrededor del número 10. Antes del partido, el equipo realizará un último entrenamiento y una cena con asado en Ezeiza.

Temas Relacionados

Lionel MessiRosarioSelección ArgentinaHomenajeÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los acusados del crimen narco en Palermo

Carlos Migales Viera fue muerto a tiros por un comando sicario frente a su esposa en la madrugada del domingo. El juez Damián Kirszenbaum, a cargo de esclarecer el caso, ordenó un fuerte secreto de sumario en el expediente

Quiénes son los acusados del crimen narco en Palermo

Se quedó sin trabajo, conduce un auto de aplicación y contó cuánto gana por hora y cómo suma otro ingreso

Con 29 años, trabaja entre ocho y diez horas por día, principalmente de noche, y decidió llevar solo pasajeras por una cuestión de seguridad

Se quedó sin trabajo, conduce un auto de aplicación y contó cuánto gana por hora y cómo suma otro ingreso

Cuándo podría llover en el AMBA y qué pasará con la temperatura esta semana

El cielo permanecerá mayormente nublado durante los próximos días. Sin embargo, no necesariamente la nubosidad estará acompañada de precipitaciones

Cuándo podría llover en el AMBA y qué pasará con la temperatura esta semana

De una infancia como reciclador a la cima mundial de la pizza: el sueño que ahora lo lleva a competir en Italia

Jairo Ayrton Carrizo Peñaloza se consagró campeón mundial de la pizza y campeón mundial de pizza argentina. Ahora, mientras disfruta sus logros, piensa qué especialidad llevará a Parma, en abril de 2027

De una infancia como reciclador a la cima mundial de la pizza: el sueño que ahora lo lleva a competir en Italia

La ex monja que compartió el convento con la joven que inspiró la serie Cautiva: latigazos, rezos y silencios para llegar a Dios

Evelyn Garay entró al Carmelo de Nogoyá a los 18 años. Pasó tres años en los que se cruzó varias veces con Silvia Albarenque. Ahora, está escribiendo un libro sobre su experiencia

La ex monja que compartió el convento con la joven que inspiró la serie Cautiva: latigazos, rezos y silencios para llegar a Dios

DEPORTES

Gabriela Sabatini causó furor con su especial participación como modelo en la Semana de la Moda en París: las imágenes

Gabriela Sabatini causó furor con su especial participación como modelo en la Semana de la Moda en París: las imágenes

Perdió un punto, revoleó su raqueta contra la tribuna y causó pánico entre el público: el ataque de furia de un jugador que dio de qué hablar en el tenis

El enorme gesto de Enzo Fernández con niños internados en el Hospital Garrahan: “Un día que queda en el corazón”

La burla contra Lando Norris tras una peligrosa maniobra durante el GP de Baréin de la F1: “Qué pasa si ahora sale a hablar Colapinto”

La revelación sobre la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: “Cayó en la trampa”

TELESHOW

El plato que eliminó a Pachu Peña de Masterchef: presentó una receta fácil que decepcionó a todos

El plato que eliminó a Pachu Peña de Masterchef: presentó una receta fácil que decepcionó a todos

La profunda reflexión de Marta Fort sobre la muerte: “Tengo más familiares arriba que abajo”

El tierno gesto de Anita Moritán que emocionó a Pampita apenas regresó de la peregrinación a Luján

Estefi Berardi ya eligió el nombre para su bebé junto a su pareja y el equipo de fútbol del que será hincha: “4 meses”

La Joaqui respondió a las críticas por su romance con Tiago PZK: el video y la frase que generó debate

INFOBAE AMÉRICA

El hijo de una viceministra cubana que exhibe viajes a Europa y Varadero mientras la isla enfrenta una crisis sanitaria grave

El hijo de una viceministra cubana que exhibe viajes a Europa y Varadero mientras la isla enfrenta una crisis sanitaria grave

Bolivia: una mujer fue liberada tras permanecer tres días secuestrada en Santa Cruz

Capturan a tres conductores por manejar con más 150° de alcohol, uno llevaba un autobús con pasajeros, en El Salvador

Cómo fundamentó la Justicia de Costa Rica la prisión preventiva de cuatro hijos de alias “Pecho de rata”

Más de 300 haitianos fueron deportados desde República Dominicana por puntos fronterizos