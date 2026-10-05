Sorpresa frente al Monumento a la Bandera: Rosario le dice “Gracias” a Messi con una camiseta gigante

La camiseta gigante, en agradecimiento a Lionel Messi en Rosario

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Una camiseta gigante de la selección argentina con el número 10 y la palabra “Gracias” fue instalada este lunes 5 de octubre frente al Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, como parte de la despedida a Lionel Messi.

La estructura, montada durante la madrugada sobre la explanada del monumento, quedó ubicada entre el mástil mayor y el inicio del conjunto histórico. La intervención cuenta con autorización de las autoridades de la ciudad santafesina.

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La camiseta reproduce los colores celeste y blanco de la selección argentina, lleva el dorsal dorado de Lionel Messi y exhibe una sola inscripción: “Gracias”. El operativo incluyó además cuatro columnas de iluminación que serán utilizadas para proyectar un mapping audiovisual sobre la camiseta. La pieza repasará la trayectoria del futbolista rosarino con la selección nacional.

La actividad se desarrolla en la antesala del partido que el combinado argentino disputará este martes ante Benín, en una jornada en la que Messi vestirá la camiseta nacional por última vez.

El despliegue quedó concentrado dentro del predio del Monumento Nacional a la Bandera y no interrumpe la circulación por avenida Belgrano ni por calle Córdoba. En la zona hay seguridad privada y presencia policial, mientras permanecen instalados los equipos técnicos para la proyección.

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Por su escala y su localización, la instalación apunta a ser visible desde distintos edificios y miradores cercanos. La acción se suma a las intervenciones públicas que suelen acompañar las presentaciones de Messi y de la selección en fechas relevantes.

La camiseta permanecerá como eje visual de la propuesta, con el mensaje de agradecimiento dirigido al capitán argentino y referente nacido en Rosario.

La preparación para el último tango del 10

El penúltimo entrenamiento de Messi con la selección argentina

La selección argentina completó una nueva práctica en el predio de Ezeiza con Lionel Messi, quien se prepara para disputar este martes 6 de octubre, desde las 20, su partido número 208 con la camiseta nacional. El amistoso ante Benín, en el estadio Monumental y con las entradas agotadas, estará marcado por el homenaje de despedida al capitán rosarino, que afrontará una de sus últimas presentaciones —y posiblemente la última— con la Albiceleste.

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El encuentro incluirá la presencia de familiares y excompañeros del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022, invitados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabaja en una formación que reúna a varios de los futbolistas que compartieron con Messi la etapa más exitosa del seleccionado.

Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se sumaron este domingo a la concentración y podrían ser titulares. De Paul ocuparía el lugar de Nicolás Paz en el mediocampo, mientras que Otamendi ingresaría por Lisandro Martínez en la defensa central. Para el defensor, el amistoso también podría significar su despedida de la selección.

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El posible equipo sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Otamendi y Nicolás Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La principal novedad sería Giay, quien aparece como alternativa ante la ausencia de Nahuel Molina.

Lionel Messi, al arribar al predio de Ezeiza

El lateral de la Roma está suspendido por el incidente que se produjo con jugadores españoles tras la final del Mundial 2026 y su club no le autorizó el viaje. Paulo Dybala tampoco recibió permiso de la institución italiana. Leandro Paredes, en tanto, no podrá jugar por sanción, aunque se incorporó al grupo para acompañar a sus compañeros en los entrenamientos, compartir la cena prevista en Ezeiza y conversar con Scaloni.

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Ángel Di María, retirado de la selección, jugará este lunes con Rosario Central, pero aseguró que asistirá al Monumental para acompañar a Messi. El plantel llega al cierre de la fecha FIFA tras vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba y 7-0 a Burkina Faso en Buenos Aires.

Como parte del tributo, Argentina utilizará una camiseta especial con referencias verticales a la bandera, el Sol de Mayo en el centro y ramas de laureles alrededor del número 10. Antes del partido, el equipo realizará un último entrenamiento y una cena con asado en Ezeiza.