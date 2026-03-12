Deportes

Max Verstappen volvió a criticar a los nuevos autos de la F1: la particular comparación con un videojuego

El piloto neerlandés expuso su malestar con la evolución técnica de la máxima categoría y develó que dialoga con las autoridades para impulsar variantes

Max Verstappen bromeó con utilizar
Max Verstappen bromeó con utilizar el Mario Kart para entrenar tras los nuevos cambios en la Fórmula 1 (Photo by Jade GAO / AFP)

La controversia por los recientes cambios en el reglamento de la Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de Max Verstappen, quien ironizó en conferencia de prensa al señalar que prefiere usar el Mario Kart en la Nintendo Switch antes que el simulador oficial para adaptarse a los nuevos monoplazas. Las críticas del piloto neerlandés se suman a la preocupación generalizada entre los competidores ante la pérdida de protagonismo del factor humano en favor de la gestión energética y de adelantamientos considerados artificiales.

Durante la rueda de prensa oficial de la FIA en el Gran Premio de China, Max Verstappen compartió mesa con Alex Albon y Gabriel Bortoleto. Ante la consulta sobre la utilidad del simulador para los nuevos autos, respondió: “He encontrado una solución más barata. Cambiar mi simulador con la Nintendo Switch con el Mario Kart. Se me dan bien los honguitos, pero los caparazones azules, no tanto”. La respuesta generó risas y volvió a poner en primer plano el descontento de los pilotos frente a las recientes transformaciones de la categoría. Luego, Bortoleto le preguntó por el cohete, a lo que el neerlandés agregó: “No, aún no está el cohete. Pero llegará“.

La crítica de Verstappen no solo se centró en la tecnología, sino en el propio formato de la competición. El neerlandés manifestó estar en diálogo con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management (FOM) para revertir la tendencia actual. “He hablado con la FOM y la FIA y estamos trabajando hacia algo que espero que mejore todo”, admitió, dejando en claro su involucramiento en la búsqueda de soluciones.

Consultado sobre su futuro, Verstappen se refirió a los dichos de Stefano Domenicali, CEO de la F1, quien descartó un alejamiento prematuro del tricampeón mundial. El piloto sostuvo: “No quiero irme, no realmente. Ojalá me pueda divertir algo más, sin duda”. Explicó que, aunque no planea dejar la F1, busca nuevas motivaciones en otras disciplinas, como las carreras de resistencia. “Espero ir a Nürburgring, Spa en un futuro, Le Mans... estoy combinando otras actividades divertidas y tengo otras distracciones positivas. Pero también es conflictivo: no disfruto del coche, pero sí de trabajar con el equipo y del departamento de motores".

El neerlandés dejó entrever que la diversión se mudó a otras categorías, lejos del clima político y las restricciones técnicas de la máxima categoría. “El placer no está relacionado realmente con la velocidad, porque aquí es un circuito rápido y no es el mayor placer. El ambiente es distinto, cómo trabajas con la gente, quizá las otras carreras sean más de la vieja escuela, con menos política, y eso es lo que disfruto”, puntualizó.

Max Verstappen culminó en la
Max Verstappen culminó en la sexta colocación en el GP de Australia (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

Verstappen confirmó su participación en las 24 Horas de Nürburgring, una de las pruebas de resistencia más exigentes del automovilismo. “Competiré allí porque es una de las mejores carreras del mundo. El coche con el que voy a competir es la velocidad perfecta. Si vas más rápido en algunos puntos allí es más peligroso. Muchos amigos han pilotado allí y dicen que es la mejor experiencia, y a mí me gusta pilotar otro tipo de coches también. Es la primera vez que lo puedo hacer debidamente y es la oportunidad también de ver cómo vamos a rendir. Habrá mucha competencia en esa parrilla, así que tengo muchas ganas”.

El piloto de Red Bull Racing admitió que el desafío de la resistencia le proporciona una satisfacción que no encuentra en la F1 actual. “Me gustaría poder divertirme más aquí, pero también estoy muy contento porque el equipo me deja hacer estas otras actividades. Si algo sucede con el calendario, evaluaré qué es posible (si puede hacer más test con el GT3). Quiero hacer todas las carreras grandes de resistencia. Es algo que hacía mi padre cuando era niño. No necesito solo ser piloto de F1, puedo hacer otras cosas. Ya he conseguido lo que quería conseguir aquí y quiero explorar otras opciones, y no cuando tenga 40 años. Creo que tengo la edad perfecta para hacerlo ahora”.

Sobre el presente deportivo, Verstappen analizó el rendimiento de su monoplaza y el potencial de Red Bull. “Sin duda hay mucho potencial, aunque dependerá de si podemos extraerlo o no durante la temporada. La diferencia fue bastante grande y en carrera, si hubiera empezado un poco más arriba, creo que lo mejor que podía haber obtenido era una posición más, porque no teníamos el ritmo de los coches de arriba. Teníamos mucha degradación y graining. Pero veremos qué sucede en las próximas carreras y si la podemos reducir un poco”.

En cuanto a la clasificación, fue claro: “En carrera podría haber acabado 5º. En clasificación, por lo que sea, Ferrari no estaba donde querían, pero estaba claro que en carrera no teníamos oportunidad de igualarles. Así que hubiese sido 5º”. Sobre el motivo de la diferencia de rendimiento, señaló: “Imposible decir. Ahora mismo es una jungla sobre la pista y es imposible saber. Espero que se pueda reducir un poco la distancia con los de arriba en China este fin de semana, pero está claro que ahora mismo no podemos luchar contra esos coches”.

Verstappen abordó los problemas experimentados en el Gran Premio de Australia, donde la gestión de la batería y el graining condicionaron su rendimiento. “Hay un par de soluciones simples, pero las tiene que autorizar la FIA, sobre todo lo de la batería, porque empezar la carrera con el 0% de batería no es divertido. Es bastante peligroso. Así que estamos hablando con la FIA para ver qué podemos hacer. Como se pudo ver, casi tuvimos un gran accidente. Parte de ello dependía de la batería, otro del Anti Stall, pero había una gran diferencia. No era el único coche que tenía un 0% de batería y esto es algo que se puede cambiar fácilmente”.

