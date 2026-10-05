Economía

Añelo duplicó su población por el crecimiento de Vaca Muerta y enfrenta nuevos desafíos de infraestructura

La localidad neuquina pasó de 6.000 a 12.000 habitantes permanentes y suma miles de trabajadores y vehículos cada día, mientras avanza con nuevas obras de vivienda, servicios, escuelas y pavimento

Añelo duplicó su población permanente entre 2023 y 2024 al alcanzar los 12.000 habitantes por la expansión de Vaca Muerta
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El crecimiento de Añelo, impulsado por la actividad de Vaca Muerta, duplicó su población permanente en pocos años y multiplicó la circulación diaria de trabajadores y vehículos. La expansión abrió oportunidades económicas, pero también tensionó la oferta de viviendas, las redes de servicios, las escuelas y la infraestructura de una localidad que debe adaptarse a otra escala.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, describió en Infobae Al Mediodía ese proceso y sostuvo que la transformación fue acelerada. “Es la ciudad que más creció según el último censo nacional”, afirmó.

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Añelo duplicó su población permanente y recibe miles de trabajadores

Según Banderet, Añelo pasó de 6.000 a 12.000 habitantes permanentes entre 2023 y 2024. El jefe comunal estimó que, si se sostiene el ritmo de expansión asociado a Vaca Muerta, la localidad podría superar los 30.000 residentes estables en los próximos cuatro años.

El intendente señaló que a esa población se suman cerca de 8.000 trabajadores de la industria que pernoctan bajo distintos regímenes y unos 20.000 vehículos que ingresan o circulan cada día. “Movilizamos más de 60 mil personas por día”, aseguró Banderet, al contrastar ese movimiento con una infraestructura pensada para una ciudad de 4.000 habitantes.

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La circulación diaria en la localidad neuquina comprende a más de 60.000 personas y 20.000 vehículos REUTERS/Alexander Villegas
La circulación diaria en la localidad neuquina comprende a más de 60.000 personas y 20.000 vehículos REUTERS/Alexander Villegas

Para el intendente, la llegada de familias en busca de empleo modificó una comunidad que antes dependía de otras actividades. Banderet sostuvo que el desarrollo de Vaca Muerta no estuvo acompañado, durante años, por políticas de Estado que anticiparan las necesidades urbanas que hoy enfrenta Añelo.

La falta de viviendas y el valor de los alquileres condicionan la expansión

La demanda habitacional es uno de los principales desafíos, según Banderet. El municipio entregó 687 lotes habitacionales a vecinos de la localidad, aunque el intendente calculó que todavía se requieren unas 2.500 soluciones para responder a la necesidad actual.

El jefe comunal explicó que la comuna entrega terrenos y construye viviendas sociales para los sectores con mayores dificultades. También advirtió sobre el costo de alquilar en la ciudad: “Hoy mínimamente un alquiler te sale un millón de pesos”, afirmó al referirse a una vivienda básica.

Al mismo tiempo vinculó el problema de la vivienda con el crecimiento de los servicios urbanos. Según indicó, al asumir encontró una localidad con limitaciones en el acceso a gas, agua, electricidad y lotes, y remarcó que una planta reductora y una nueva línea de gas permitieron extender el abastecimiento.

Mi comunidad se seguía calefaccionando con leña y con garrafa”, dijo Banderet. De acuerdo con su descripción, las redes comenzaron a alcanzar barrios que hasta entonces no contaban con ese servicio.

El costo de un alquiler básico en Añelo alcanza el millón de pesos ante la elevada demanda habitacional
El costo de un alquiler básico en Añelo alcanza el millón de pesos ante la elevada demanda habitacional

El municipio amplió el pavimento mientras proyecta nuevas obras

En materia de infraestructura, Banderet afirmó que Añelo pasó de tener 12 cuadras asfaltadas a más de 70 y anticipó que el municipio prevé ejecutar otras 50. La expansión urbana, señaló, exige ordenar el uso del suelo y acompañar el crecimiento con obras básicas.

El intendente también sostuvo que la actividad petrolera genera una demanda que excede a los yacimientos. “El derrame ha sido federal”, afirmó Banderet al mencionar la llegada de arena desde Entre Ríos, servicios metalmecánicos de Santa Fe y Córdoba y construcciones prefabricadas provenientes de Buenos Aires.

La industria demanda perfiles técnicos, pero el empleo no alcanza a todos

Banderet indicó que las empresas buscan técnicos, ingenieros y trabajadores con experiencia, mientras el municipio orienta parte de sus iniciativas a jóvenes de Añelo y de la provincia de Neuquén. Las primeras corrientes migratorias, relató, llegaron desde Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Mendoza y la provincia de Buenos Aires; luego se sumaron familias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Sin embargo, el intendente advirtió que la inserción laboral en el sector petrolero no es automática para quienes arriban a la localidad. “Entrar en la actividad petrolera requiere un montón de habilidades”, sostuvo Banderet.

Sobre los ingresos, señaló que los salarios del sector público se ubican entre $1,5 millones y $2 millones mensuales, mientras que en el comercio rondan los $2 millones. En la construcción civil, dijo, los ingresos alcanzan cerca de $2 millones por quincena y, en la industria, parten de $2,5 millones en el mismo período.

Añelo
La comuna de Añelo pavimentó más de 70 cuadras y proyecta asfaltar otros 50 tramos urbanos

Las vacantes escolares y la seguridad también están bajo presión

El crecimiento demográfico alcanza al sistema educativo, según Banderet, quien afirmó que las vacantes están cubiertas y que los establecimientos operan con una alta demanda. El municipio avanza con una escuela técnica de 5.000 metros cuadrados y prevé inaugurar un jardín de infantes, además de licitar una primaria y una secundaria.

El intendente sostuvo que Añelo amplió la capacidad hospitalaria y policial mediante acuerdos entre el sector público y empresas privadas. En seguridad, dijo que la comuna firmó un convenio con el Ministerio Público Fiscal de Neuquén para denunciar la venta de narcóticos.

Bajamos desde el 36% al 14%”, afirmó Banderet sobre la tasa del delito en la ciudad, sin precisar durante la entrevista el período considerado para esa reducción.

Al mismo tiempo agregó que hay más de 160.000 metros cuadrados en construcción y más de 500 expedientes relacionados con proyectos de inversión y desarrollo. Entre las iniciativas en marcha, mencionó la llegada de cadenas comerciales, servicios médicos, gimnasios, hoteles y empresas interesadas en instalarse en los parques industriales de Añelo.

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