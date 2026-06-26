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La negociación “secreta” entre Max Verstappen y uno de los equipos más importantes que podría dar un giro a la grilla de la Fórmula 1

Desde Inglaterra aseguran que el piloto neerlandés inició conversaciones “preliminares” con McLaren y desde Países Bajos abrieron la puerta a esta opción

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Max Verstappen estaría en conversaciones con McLaren (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
Max Verstappen estaría en conversaciones con McLaren (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

El rendimiento actual de Max Verstappen en la clasificación de la Fórmula 1 generó una ola de rumores sobre su futuro inmediato, con la posibilidad de que el piloto neerlandés esté evaluando un cambio de escudería que sacudiría el panorama del automovilismo internacional. La hipótesis más reciente apunta hacia un destino inesperado: McLaren.

Durante el Gran Premio de Austria, surgieron versiones que ubican a Verstappen en negociaciones reservadas con el equipo británico. De acuerdo con el medio inglés Daily Mail, las conversaciones podrían derivar en un intercambio en el que Oscar Piastri se trasladaría a Red Bull, mientras que el neerlandés ocuparía su lugar junto a Lando Norris. “Max Verstappen mantiene conversaciones secretas con McLaren para un sensacional cambio desde Red Bull”, tituló el periodista Jonathan McEvoy en el periódico británico.

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El equipo apuntado para el futuro del piloto neerlandés sería McLaren (REUTERS/Leonhard Foeger)
El equipo apuntado para el futuro del piloto neerlandés sería McLaren (REUTERS/Leonhard Foeger)

El contrato de Verstappen con Red Bull se extiende hasta finales de 2028. Sin embargo, contiene cláusulas de salida que le permitirían buscar nuevos horizontes si las condiciones deportivas no se ajustan a sus expectativas. En la presente temporada, el piloto se encuentra en la séptima posición del campeonato con solo 55 puntos, a una considerable distancia del líder, Kimi Antonelli.

Las fuentes del Daily Mail aseguran que McLaren ve viable la llegada de Verstappen “si sale, puede ser en 2028, pero incluso podría ser antes”, informó el medio inglés. Además, agregó que la operación sería posible gracias a las condiciones contractuales tanto en el vínculo del neerlandés con Red Bull como de Piastri con McLaren. La relación entre Mark Webber, representante del australiano y ex piloto de la escudería del energizante, facilitaría un eventual traspaso en sentido inverso.

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En cuanto a los motivos, el representante de Verstappen, Raymond Vermeulen, fue tajante: “El espíritu de Red Bull y el de Verstappen encajan a la perfección. Pero necesitamos un paquete con el que podamos luchar por los primeros puestos. Esa ha sido siempre la base. Nos sentimos como en casa en Red Bull, pero queremos ser competitivos. Al fin y al cabo, Max no nació para quedarse en la zona media de la clasificación”, fueron sus palabras según replicó el medio neerlandés De Telegraaf.

En caso de concretarse su arribo a McLaren sería en el lugar de Oscar Piastri (REUTERS/Leonhard Foeger)
En caso de concretarse su arribo a McLaren sería en el lugar de Oscar Piastri (REUTERS/Leonhard Foeger)

La posibilidad de activar una cláusula de rendimiento ha sido tema recurrente en el entorno de Red Bull. La información surgida desde Inglaterra toma mayor potencia si se tiene en cuenta que el periodista del diario De Telegraaf, Erik van Haren, cercano al entorno de Max, confirmó el interés desde McLaren. “Si Verstappen deseara y pudiera cambiar de equipo después de este año, McLaren parece la opción más realista por el momento”, sentenció el cronista.

Si Verstappen no se encuentra entre los primeros puestos al llegar al parón veraniego —luego del Gran Premio de Hungría— podría optar por desvincularse del equipo austríaco. El desempeño del nuevo motor, fabricado por la propia escudería, ha sido positivo, pero el déficit de resultados mantiene latente el debate. “Verstappen podría marcharse después de este año si no supera el segundo puesto en la clasificación del Campeonato del Mundo durante el parón estival. Incluso podría esperar hasta más adelante en la temporada para informar a su empleador de que se acoge a dicha cláusula”, indicó van Haren.

Vermeulen enfatizó el compromiso actual: “Ahora tenemos tiempo para centrarnos en el rendimiento del coche. Eso no tiene nada que ver con irse o no irse. Solo queremos ver dónde estamos y cómo es el desarrollo del coche. Y eso significa que no tenemos que decir sí o no ahora. Tenemos acuerdos y nos apegamos a eso”. El mánager compartió el eje de la relación: “Y la lealtad siempre ha sido nuestro punto de partida, de ambas partes. Hemos tenido muchos contratos nuevos en todos estos años y siempre se han informado”, expresó en el periódico de Países Bajos.

Según informó la prensa inglesa, Lando Norris y Max Verstappen podrían compartir equipo (REUTERS/Amr Alfiky)
Según informó la prensa inglesa, Lando Norris y Max Verstappen podrían compartir equipo (REUTERS/Amr Alfiky)

La eventual llegada de Verstappen a McLaren tendría varias implicancias en la parrilla. El ingeniero de confianza de Verstappen, Gianpiero Lambiase recalaría en McLaren a partir de 2028, lo que podría allanar el posible desembarco del piloto. En contraste, la salida de Helmut Marko, asesor histórico de Red Bull, dejó un vacío en el entorno cercano del neerlandés.

Consultado por la prensa, Laurent Mekies, director de Red Bull Racing, reconoció: “Creo que la última vez que estuve en esta rueda de prensa, dije que no le pregunto a Max cada semana si se va a quedar”. Incluso añadió que “Max nos ha dejado claro que quiere continuar en el equipo. También está claro que necesita un coche rápido para estar contento con él”.

El mercado de pilotos también observa la situación con atención. George Russell, a quien se ha vinculado reiteradamente con un posible reemplazo, aseguró: “Voy a competir aquí el próximo año”, descartando cambios en la alineación de Mercedes.

Daily Mail solo plantea que se están desarrollando conversaciones “preliminares”, pero reconoce que “si las negociaciones secretas llegaran a buen término” el cambio sería con Piastri ocupando la butaca de Red Bull.

El futuro de Verstappen en la Fórmula 1 es tema de especulación, pero su entorno mantiene la cautela. El periodista Erik Van Haaren, de De Telegraaf, resumió la incógnita: “¿Seguirá Max Verstappen en Red Bull en 2027 o estará en un equipo que empiece con la letra ‘M’? Esa pregunta flota sobre el mercado”. Por ahora, el piloto y su representante prefieren centrarse en el rendimiento y el desarrollo del coche, evitando comprometerse con escenarios hipotéticos.

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