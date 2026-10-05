Cuba

El hijo de una viceministra cubana que exhibe viajes a Europa y Varadero mientras la isla enfrenta una crisis sanitaria grave

Millones de personas sin acceso a agua potable, brotes de hepatitis y cortes de electricidad de más de 24 horas: ese es el trasfondo detrás de las imágenes que circulan en redes sociales

Rogelio Adrián Sierra Rivas, hijo de dos figuras con décadas de trayectoria en la diplomacia y el comercio exterior del régimen cubano exhibe lujos, mientras su país se hunde en la crisis.
Rogelio Adrián Sierra Rivas, hijo de dos figuras con décadas de trayectoria en la diplomacia y el comercio exterior del régimen cubano exhibe lujos, mientras su país se hunde en la crisis.
Guardar

Casi 4 de cada 10 cubanos carecen de agua corriente y la isla enfrenta brotes de hepatitis y diarrea, pero un joven vinculado al alto gobierno exhibe en redes sociales viajes a Europa, hoteles y escapadas constantes a Varadero.

Se trata de Rogelio Adrián Sierra Rivas, hijo de dos figuras con décadas de trayectoria en la diplomacia y el comercio exterior del régimen cubano.

PUBLICIDAD

Así lo documentó Periódico Cubano, que accedió a publicaciones atribuidas a la cuenta de Instagram del joven con imágenes de un nivel de consumo y movilidad excepcional para la isla.

La madre, con cargo clave en el comercio exterior cubano

La madre de Rogelio Adrián es Déborah Rivas Saavedra, actual viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

La funcionaria trabajó previamente en Cubazúcar, presidió Corporación Panamericana, Inc. y cumplió funciones diplomáticas en las embajadas cubanas en México y Perú, según detalló el medio. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) confirma ese cargo y esa trayectoria, según constató Periódico Cubano.

La carrera de la viceministra contiene un antecedente adicional. Una investigación del Institute for War & Peace Reporting, organización periodística internacional con sede en Londres, basada en los documentos filtrados de Mossack Fonseca, la identificó como directora de Racuza S.A.

PUBLICIDAD

La misma pesquisa la vinculó también como directora de Miramar Investment Corporation Ltd. y de Caribbean Sugar Trader, según recogió Periódico Cubano.

La madre de Rogelio Adrián es Déborah Rivas Saavedra, actual viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Foto retomada del Periódico Cubano.
La madre de Rogelio Adrián es Déborah Rivas Saavedra, actual viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Foto retomada del Periódico Cubano.

El padre del joven es el diplomático Rogelio Sierra Díaz, exviceministro de Relaciones Exteriores y actual rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI). Información publicada para el Seminario Internacional de Relaciones Internacionales de 2026 continúa identificándolo en ese cargo, según el medio.

Las publicaciones del hijo de la funcionaria

Las imágenes atribuidas a la cuenta de Sierra Rivas incluyen viajes internacionales, hoteles y restaurantes.

Entre los destinos que aparecen asociados a sus publicaciones figuran México y Francia, aunque el medio aclaró que no todas las fotografías conservan información suficiente para precisar fechas y lugares con exactitud.

El contraste entre ese estilo de vida y la realidad cotidiana de la isla es especialmente visible en el contexto actual. Cuba atraviesa desde hace meses una crisis eléctrica que provocó cortes de más de 24 horas en La Habana, con un impacto directo sobre el bombeo de agua potable.

A comienzos de octubre, Reuters informó que unos 3,5 millones de personas enfrentaban problemas de acceso al agua.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios atribuyó la cifra al colapso de la infraestructura hidráulica, dependiente en casi un 90% de bombas eléctricas, según consignó esa agencia.

La escasez derivó además en un aumento de casos de diarrea y en el riesgo de brotes virales, incluida una cepa de hepatitis, de acuerdo con las autoridades sanitarias citadas por distintos medios internacionales.

La embajada de Estados Unidos en La Habana había emitido ya en septiembre una alerta sanitaria por el incremento de enfermedades diarreicas vinculadas al deterioro del suministro.

Las imágenes atribuidas a la cuenta de Sierra Rivas incluyen viajes internacionales, hoteles y restaurantes. Entre los destinos que aparecen asociados a sus publicaciones figuran México y Francia, aunque el medio aclaró que no todas las fotografías conservan información suficiente para precisar fechas y lugares con exactitud. Foto retomada de Periódico Cubano.
Las imágenes atribuidas a la cuenta de Sierra Rivas incluyen viajes internacionales, hoteles y restaurantes. Entre los destinos que aparecen asociados a sus publicaciones figuran México y Francia, aunque el medio aclaró que no todas las fotografías conservan información suficiente para precisar fechas y lugares con exactitud. Foto retomada de Periódico Cubano.

Un patrón documentado entre hijos de funcionarios

Periódico Cubano señaló que la exposición de un estilo de vida privilegiado entre hijos de funcionarios cubanos no constituye un caso único.

El medio recordó que documentó previamente el nivel de vida alcanzado en Europa por la hija de una ministra cubana, así como la presencia del hijastro del presidente Miguel Díaz-Canel en un costoso gimnasio de La Habana.

El mismo medio también informó con anterioridad sobre propiedades, viajes y negocios vinculados a descendientes de otros altos dirigentes del país.

La trayectoria combinada de la viceministra y el exviceministro implica que su hijo creció dentro de un entorno familiar ligado durante décadas a la diplomacia, el comercio exterior y las relaciones económicas internacionales del Estado cubano.

Esa posición contrasta con el escenario que atraviesa hoy la mayoría de la población, marcado por cortes de electricidad prolongados, falta de agua potable y un deterioro sanitario que las autoridades de la isla reconocen de forma pública.

Temas Relacionados

CubaCrisis energéticaEscasez de aguaLujos y privilegios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Asamblea de Cineastas Cubanos denuncia que filmar la crisis de la isla se convirtió en un delito

El colectivo audiovisual cuestionó la condena de Anna Bensi y su madre, sancionadas con dos años de limitación de libertad por difundir imágenes de un agente estatal que acudió a su vivienda con una citación

La Asamblea de Cineastas Cubanos denuncia que filmar la crisis de la isla se convirtió en un delito

Cuba sufrió apagones durante al menos 23 días de septiembre en medio de la crisis eléctrica

Los cortes de electricidad se mantuvieron durante la mayor parte del mes, con jornadas en las que el sistema no logró cubrir la demanda. Las fallas en centrales, el mantenimiento y la falta de combustible profundizaron la crisis energética en la isla

Cuba sufrió apagones durante al menos 23 días de septiembre en medio de la crisis eléctrica

Qué muestran y qué no las cifras oficiales de Cuba sobre empleo, pobreza e inflación

La falta de estadísticas comparables impide establecer con precisión la evolución de fenómenos como la pobreza y la desigualdad. También dificulta dimensionar los efectos de la emigración sobre el tamaño de la población y la fuerza laboral.

Qué muestran y qué no las cifras oficiales de Cuba sobre empleo, pobreza e inflación

Diez ciudadanos cubanos son buscados en Estados Unidos por asaltos, delitos contra menores y fraudes sanitarios

La recopilación se basa en registros de autoridades estadounidenses, reúne casos abiertos durante casi dos décadas y señala que Cuba figura entre los posibles paraderos de varios acusados, sin confirmar su ubicación actual

Diez ciudadanos cubanos son buscados en Estados Unidos por asaltos, delitos contra menores y fraudes sanitarios

Una compra básica de alimentos consume casi todo el salario de un cubano sin remesas ni negocios propios

El testimonio de una ciudadana expone cómo una lista elemental de víveres abarca 4.930 pesos, dejando apenas un remanente mínimo que impide adquirir proteínas, pagar servicios públicos o costear medicamentos esenciales

Una compra básica de alimentos consume casi todo el salario de un cubano sin remesas ni negocios propios

TECNO

ChatGPT mostrará publicidad al crear imágenes: la nueva prueba de OpenAI

ChatGPT mostrará publicidad al crear imágenes: la nueva prueba de OpenAI

PES 6 desembarca en los navegadores web: el proyecto de un creador que permite jugar gratis y con amigos

CEO de OpenAI cree que “el mundo debería aceptar ciertos riesgos de la IA a cambio de los beneficios”

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 5 de octubre <br>

ENTRETENIMIENTO

Jamie Lee Curtis publica una foto nunca vista de su madre Janet Leigh al cumplirse 22 años de su muerte

Jamie Lee Curtis publica una foto nunca vista de su madre Janet Leigh al cumplirse 22 años de su muerte

"Quería sanarme por completo": Kim Kardashian explicó sus cinco años de soltería tras divorciarse de Kanye West

“Es una de las películas más originales que vi en mi vida”: Tom Cruise destacó su trabajo con Alejandro González Iñárritu en “Digger”

Jesse Eisenberg rechazó millones para volver como Mark Zuckerberg, según Aaron Sorkin: “Es exasperante”

‘The White Lotus’: Kumail Nanjiani da detalles del detrás de cámaras de la esperada cuarta temporada de la serie de HB0

MUNDO

Guerra híbrida: el jefe del espionaje alemán advierte que su país puede verse envuelto en un conflicto armado con Rusia

Guerra híbrida: el jefe del espionaje alemán advierte que su país puede verse envuelto en un conflicto armado con Rusia

Rusia monitorea casi 200 posibles casos de la peste neumónica, investiga una muerte y asegura: “Todo está bajo control”

La dramática cuenta regresiva para salvar al perro de asistencia que lleva 545 días encerrado y enfrenta una orden de eutanasia en Texas

Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"

El régimen de China cerró 670 bancos para contener los riesgos de iliquidez y corridas