El hijo de una viceministra cubana que exhibe viajes a Europa y Varadero mientras la isla enfrenta una crisis sanitaria grave

Rogelio Adrián Sierra Rivas, hijo de dos figuras con décadas de trayectoria en la diplomacia y el comercio exterior del régimen cubano exhibe lujos, mientras su país se hunde en la crisis.

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Casi 4 de cada 10 cubanos carecen de agua corriente y la isla enfrenta brotes de hepatitis y diarrea, pero un joven vinculado al alto gobierno exhibe en redes sociales viajes a Europa, hoteles y escapadas constantes a Varadero.

Se trata de Rogelio Adrián Sierra Rivas, hijo de dos figuras con décadas de trayectoria en la diplomacia y el comercio exterior del régimen cubano.

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Así lo documentó Periódico Cubano, que accedió a publicaciones atribuidas a la cuenta de Instagram del joven con imágenes de un nivel de consumo y movilidad excepcional para la isla.

La madre, con cargo clave en el comercio exterior cubano

La madre de Rogelio Adrián es Déborah Rivas Saavedra, actual viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

La funcionaria trabajó previamente en Cubazúcar, presidió Corporación Panamericana, Inc. y cumplió funciones diplomáticas en las embajadas cubanas en México y Perú, según detalló el medio. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) confirma ese cargo y esa trayectoria, según constató Periódico Cubano.

La carrera de la viceministra contiene un antecedente adicional. Una investigación del Institute for War & Peace Reporting, organización periodística internacional con sede en Londres, basada en los documentos filtrados de Mossack Fonseca, la identificó como directora de Racuza S.A.

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La misma pesquisa la vinculó también como directora de Miramar Investment Corporation Ltd. y de Caribbean Sugar Trader, según recogió Periódico Cubano.

La madre de Rogelio Adrián es Déborah Rivas Saavedra, actual viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Foto retomada del Periódico Cubano.

El padre del joven es el diplomático Rogelio Sierra Díaz, exviceministro de Relaciones Exteriores y actual rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI). Información publicada para el Seminario Internacional de Relaciones Internacionales de 2026 continúa identificándolo en ese cargo, según el medio.

Las publicaciones del hijo de la funcionaria

Las imágenes atribuidas a la cuenta de Sierra Rivas incluyen viajes internacionales, hoteles y restaurantes.

Entre los destinos que aparecen asociados a sus publicaciones figuran México y Francia, aunque el medio aclaró que no todas las fotografías conservan información suficiente para precisar fechas y lugares con exactitud.

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El contraste entre ese estilo de vida y la realidad cotidiana de la isla es especialmente visible en el contexto actual. Cuba atraviesa desde hace meses una crisis eléctrica que provocó cortes de más de 24 horas en La Habana, con un impacto directo sobre el bombeo de agua potable.

A comienzos de octubre, Reuters informó que unos 3,5 millones de personas enfrentaban problemas de acceso al agua.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios atribuyó la cifra al colapso de la infraestructura hidráulica, dependiente en casi un 90% de bombas eléctricas, según consignó esa agencia.

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La escasez derivó además en un aumento de casos de diarrea y en el riesgo de brotes virales, incluida una cepa de hepatitis, de acuerdo con las autoridades sanitarias citadas por distintos medios internacionales.

La embajada de Estados Unidos en La Habana había emitido ya en septiembre una alerta sanitaria por el incremento de enfermedades diarreicas vinculadas al deterioro del suministro.

Las imágenes atribuidas a la cuenta de Sierra Rivas incluyen viajes internacionales, hoteles y restaurantes. Entre los destinos que aparecen asociados a sus publicaciones figuran México y Francia, aunque el medio aclaró que no todas las fotografías conservan información suficiente para precisar fechas y lugares con exactitud. Foto retomada de Periódico Cubano.

Un patrón documentado entre hijos de funcionarios

Periódico Cubano señaló que la exposición de un estilo de vida privilegiado entre hijos de funcionarios cubanos no constituye un caso único.

El medio recordó que documentó previamente el nivel de vida alcanzado en Europa por la hija de una ministra cubana, así como la presencia del hijastro del presidente Miguel Díaz-Canel en un costoso gimnasio de La Habana.

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El mismo medio también informó con anterioridad sobre propiedades, viajes y negocios vinculados a descendientes de otros altos dirigentes del país.

La trayectoria combinada de la viceministra y el exviceministro implica que su hijo creció dentro de un entorno familiar ligado durante décadas a la diplomacia, el comercio exterior y las relaciones económicas internacionales del Estado cubano.

Esa posición contrasta con el escenario que atraviesa hoy la mayoría de la población, marcado por cortes de electricidad prolongados, falta de agua potable y un deterioro sanitario que las autoridades de la isla reconocen de forma pública.